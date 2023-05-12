Бункер времен Второй мировой войны в английском Дорсете превратили в гостиницу

Бетонная конструкция без окон была построена на склоне холма в заливе Рингстед, Дорсет, в 1941 году и служила радиолокационной базой RAF [Королевские военно-воздушные силы Великобритании]. Она была частью системы раннего предупреждения «Чейн Хоум», разработанной Уинстоном Черчиллем. Система состояла из бункеров, разбросанных по всему южному побережью, которые использовались для отслеживания немецких люфтваффе.

Позже бункер был отремонтирован и использовался как роторная станция для наблюдения за советскими бомбардировщиками во время холодной войны, но в 1956 году был выведен из эксплуатации.

Теперь старый бункер получил новую жизнь в качестве гостиницы с кухней, двумя спальнями и потрясающим видом на побережье Дорсета — и он пользуется успехом у отдыхающих, которые уже забронировали его на всё лето.