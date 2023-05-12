Бункер времен Второй мировой войны в английском Дорсете превратили в гостиницу

Заброшенная радиолокационная станция, которая когда-то оповещала англичан о гитлеровских бомбардировщиках, теперь превратилась в симпатичный отель; одна ночь в нём обойдется в 350 фунтов стерлингов.
Бетонная конструкция без окон была построена на склоне холма в заливе Рингстед, Дорсет, в 1941 году и служила радиолокационной базой RAF [Королевские военно-воздушные силы Великобритании]. Она была частью системы раннего предупреждения «Чейн Хоум», разработанной Уинстоном Черчиллем. Система состояла из бункеров, разбросанных по всему южному побережью, которые использовались для отслеживания немецких люфтваффе.
Позже бункер был отремонтирован и использовался как роторная станция для наблюдения за советскими бомбардировщиками во время холодной войны, но в 1956 году был выведен из эксплуатации.
Теперь старый бункер получил новую жизнь в качестве гостиницы с кухней, двумя спальнями и потрясающим видом на побережье Дорсета — и он пользуется успехом у отдыхающих, которые уже забронировали его на всё лето.
Замаскированный под склон холма, бункер расположен на земле, принадлежащей молочному фермеру Джонни Расселу, чья семья владеет участком уже более 400 лет. Сооружение, занесенное в список памятников II степени, было почти полностью скрыто от глаз, снаружи напоминая просто травяной холмик.
В прошлом году Рассел получил разрешение превратить его в дом для отдыха, которая теперь оснащена большими стеклянными дверями, наполняющие некогда сырое и темное пространство светом. Уникальный дом-гостиница позволяет разместить до четырех человек в двух спальнях, а цены начинаются от 702 фунтов стерлингов за две ночи. Он открылся для отдыхающих только в апреле и уже полностью забронирован на июль, август и сентябрь, а в июне осталось всего несколько свободных ночей.
В бункере есть гостиная и столовая открытой планировки, кухня, спальня с двумя односпальными кроватями, спальня с двухъярусной кроватью и душевая. Также теперь здесь есть пол с подогревом, умный телевизор, Wi-Fi и современная кухонная техника, включая посудомоечную машину. Однако владельцы все же оставили намеки на «прошлую жизнь» бункера, оставив голые бетонные стены, торчащие трубы и проводку.
Архитектор Джонатан Плант сказал, что целью было отметить историческую значимость постройки. Он сказал: «Для нас важно убедиться, что любой, кто остановится в бункере, сможет понять историю здания и его первоначальное назначение». Поэтому при реконструкции учитывался тот факт, что бункер относится к категории II, были сохранены оригинальные бетонные стены и других особенностей. Уже началась работа над вторым бункером на земле Рассела, который значительно больше, но будет отремонтирован в том же стиле.
Бункер был частью системы «Чейн Хоум», первой в мире сетью раннего предупреждения и первой военной радиолокационной системой, которая достигла операционного статуса. Новаторская технология оказалась критически важной во время первых залпов войны и стала спасательным кругом британцев, помогая им обнаруживать вражеские бомбардировщики. Возвышающиеся металлические конструкции и их бункеры использовались для определения направления нацистских боевых самолетов, что позволяло истребителям RAF перехватывать их.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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