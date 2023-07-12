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Как британец сделал самое блестящее изобретение в дорожной отрасли

Как британец сделал самое блестящее изобретение в дорожной отрасли

Автор:
12 июля 2023 07:24
Сообщество : RealFishki
Метки: Англия   Великобритания   дорога   изобретение   перси шоу   светоотражатели   
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15 апреля 1890 года родился кавалер ордена британской империи, который запатентовал изобретение под названием “кошачий глаз”.

Перси Шоу считается весьма успешным изобретателем, который изобрел светоотражающие шпильки для неосвещенных участков дорог. В 1934 году он запатентовал изобретение, основанное на патенте отражающей линзы 1927 года Ричарда Холлинса Мюррея. Через год для производства этих устройств была создана компания Reflecting Roadstuds Ltd. А крошечные вставки с отражателями света окрестили «кошачий глаз».

Придумал он его, когда возвращался домой в тумане и “под шафе”. Дескать, кошка увидела его авто и не дала съехать в кювет. А потом грянула вторая мировая война и требования по затемнению улиц. Тут-то изобретение Шоу и пригодилось - оно дало толчок для “кошачьих глаз”, которые стали активно монтировать в дорожное полотно по всему миру.

В сущности, если разобраться, «кошачий глаз» — не что иное, как обычный катафот — рефлектор — так называемый пассивный отражатель света, который люди придумали достаточно давно.

Позже, отражатели появились и на велосипедах, защитной одежде дорожных рабочих и полицейских. Цель была в том, чтобы дать дополнительное освещение без электричества. И тут снова пригодился “кошачий глаз”, который Шоу подсмотрел, когда возвращался домой “под хмельком”.

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Метки: Англия   Великобритания   дорога   изобретение   перси шоу   светоотражатели   
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2  комментария
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lekha-fil 11 минут назад
Не прижиллось. Убрали с дорог.
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