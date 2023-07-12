Как британец сделал самое блестящее изобретение в дорожной отрасли

Перси Шоу считается весьма успешным изобретателем, который изобрел светоотражающие шпильки для неосвещенных участков дорог. В 1934 году он запатентовал изобретение, основанное на патенте отражающей линзы 1927 года Ричарда Холлинса Мюррея. Через год для производства этих устройств была создана компания Reflecting Roadstuds Ltd. А крошечные вставки с отражателями света окрестили «кошачий глаз».

Придумал он его, когда возвращался домой в тумане и “под шафе”. Дескать, кошка увидела его авто и не дала съехать в кювет. А потом грянула вторая мировая война и требования по затемнению улиц. Тут-то изобретение Шоу и пригодилось - оно дало толчок для “кошачьих глаз”, которые стали активно монтировать в дорожное полотно по всему миру.