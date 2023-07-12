Как британец сделал самое блестящее изобретение в дорожной отрасли

15 апреля 1890 года родился кавалер ордена британской империи, который запатентовал изобретение под названием “кошачий глаз”.
Перси Шоу считается весьма успешным изобретателем, который изобрел светоотражающие шпильки для неосвещенных участков дорог. В 1934 году он запатентовал изобретение, основанное на патенте отражающей линзы 1927 года Ричарда Холлинса Мюррея. Через год для производства этих устройств была создана компания Reflecting Roadstuds Ltd. А крошечные вставки с отражателями света окрестили «кошачий глаз».
Придумал он его, когда возвращался домой в тумане и “под шафе”. Дескать, кошка увидела его авто и не дала съехать в кювет. А потом грянула вторая мировая война и требования по затемнению улиц. Тут-то изобретение Шоу и пригодилось - оно дало толчок для “кошачьих глаз”, которые стали активно монтировать в дорожное полотно по всему миру.
В сущности, если разобраться, «кошачий глаз» — не что иное, как обычный катафот — рефлектор — так называемый пассивный отражатель света, который люди придумали достаточно давно.
Позже, отражатели появились и на велосипедах, защитной одежде дорожных рабочих и полицейских. Цель была в том, чтобы дать дополнительное освещение без электричества. И тут снова пригодился “кошачий глаз”, который Шоу подсмотрел, когда возвращался домой “под хмельком”.
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