Сотрудники McDonald's пожаловались на расизм и сексуальные домогательства

Оказалось, что работать в одной из крупнейших компаний мира не так уж и безопасно.
В Великобритании работает 1450 ресторанов McDonald's. Там вообще популярен фастфуд, в частности, “макдачные”. Недавно ВВС снимало о них фильм - именно р британских, с местным колоритом. Ездили по ресторанам, общались с сотрудниками. И более 100 из опрошенных заявили, что их или “угнетают” по расовому признаку, либо сексуально домогаются.
Несовершеннолетняя девушка из Чешира утверждала, что коллега, который на 20 лет старше неё, позволял себе оскорбления, а также просил её показать свои гениталии и заявил, что хочет сделать с ней "чёрно-белого" ребенка.
Работница из Ноттингема говорила, что коллеги называли её “свежим мясом”. А 22-летняя девушка по имени Эмили, рассказала:
"Если вы собираетесь работать в McDonald's, готовьтесь к тому, что над вами будет издеваться".
Впрочем, ничего нового она не открыла.
22-летняя Люси, раньше она работала в Норвиче, поделилась:
В McDonald's есть поговорка "Сиськи на кассе" — мальчики на кухне, девочки за прилавком. Идея состоит в том, чтобы поставить привлекательных людей за кассу.
16-летняя бывшая сотрудница трудилась в Беркшире:
Каждую смену, когда я работала, был как минимум комментарий в мой адрес — или меня гладили, трогали рукой. Иногда это было что-то более серьёзное: например, меня хватали за попу, трогали за бёдра.
Всё это получило огласку. Да ещё какую. Поэтому исполнительный директор McDonald's в Великобритании и Ирландии, заявил, что в компании "нет места для домогательств, оскорблений или дискриминации". Он извинился за сотрудников и признал, что были "явные случаи", когда компания "потерпела фиаско".
Но каких-то штрафах или других наказаниях, пока ничего не известно.
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1е правило рестика: не груби персоналу, а то тебе спец заказ замутят))