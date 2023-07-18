Сотрудники McDonald's пожаловались на расизм и сексуальные домогательства

В Великобритании работает 1450 ресторанов McDonald's. Там вообще популярен фастфуд, в частности, “макдачные”. Недавно ВВС снимало о них фильм - именно р британских, с местным колоритом. Ездили по ресторанам, общались с сотрудниками. И более 100 из опрошенных заявили, что их или “угнетают” по расовому признаку, либо сексуально домогаются.

Несовершеннолетняя девушка из Чешира утверждала, что коллега, который на 20 лет старше неё, позволял себе оскорбления, а также просил её показать свои гениталии и заявил, что хочет сделать с ней "чёрно-белого" ребенка.