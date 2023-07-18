FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10586 постов • 1444 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Сотрудники McDonald's пожаловались на расизм и сексуальные домогательства

Сотрудники McDonald's пожаловались на расизм и сексуальные домогательства

Автор:
18 июля 2023 21:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: McDonald's   Англия   Великобритания   домогательства   жалобы   компания   макдональдс   работники   расизм   сотрудники   
2311
3
1

Оказалось, что работать в одной из крупнейших компаний мира не так уж и безопасно.

В Великобритании работает 1450 ресторанов McDonald's. Там вообще популярен фастфуд, в частности, “макдачные”. Недавно ВВС снимало о них фильм - именно р британских, с местным колоритом. Ездили по ресторанам, общались с сотрудниками. И более 100 из опрошенных заявили, что их или “угнетают” по расовому признаку, либо сексуально домогаются.

Несовершеннолетняя девушка из Чешира утверждала, что коллега, который на 20 лет старше неё, позволял себе оскорбления, а также просил её показать свои гениталии и заявил, что хочет сделать с ней "чёрно-белого" ребенка.

Работница из Ноттингема говорила, что коллеги называли её “свежим мясом”. А 22-летняя девушка по имени Эмили, рассказала:

"Если вы собираетесь работать в McDonald's, готовьтесь к тому, что над вами будет издеваться".

Впрочем, ничего нового она не открыла.

22-летняя Люси, раньше она работала в Норвиче, поделилась:

В McDonald's есть поговорка "Сиськи на кассе" — мальчики на кухне, девочки за прилавком. Идея состоит в том, чтобы поставить привлекательных людей за кассу.

16-летняя бывшая сотрудница трудилась в Беркшире:

Каждую смену, когда я работала, был как минимум комментарий в мой адрес — или меня гладили, трогали рукой. Иногда это было что-то более серьёзное: например, меня хватали за попу, трогали за бёдра.

Всё это получило огласку. Да ещё какую. Поэтому исполнительный директор McDonald's в Великобритании и Ирландии, заявил, что в компании "нет места для домогательств, оскорблений или дискриминации". Он извинился за сотрудников и признал, что были "явные случаи", когда компания "потерпела фиаско".

Но каких-то штрафах или других наказаниях, пока ничего не известно.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: McDonald's   Англия   Великобритания   домогательства   жалобы   компания   макдональдс   работники   расизм   сотрудники   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
369
Юрий 2 часа назад
Возле моего дома есть McDonald's. Там работают вполне дружные молодые девушки и парни. Как правило это русскоязычные. Всегда улыбчивые. Черножопых у нас пока крайне мало, а обслуживающего персонала этой породы вообще не видел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
230
Liberman 10 минут назад
BBC ,друг говорит - раздел порно. Если уж эти полезли снимать сюжет, то че директор отмазывается????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Shtoppi 15 минут назад
клоуны. как говорил один начальник (не мой): "если тебе что-то не нравится - увольняйся". и конец истории. этих же никто там кандалами к стене не пристегивает, так что ж они маются, если им там не нравится?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
russger 24 минуты назад
Много раз замечал и в "маке" и в других забегаловках, как сотрудники выходят из туалета не помыв руки. Ну их накер, приятного аппетиту ;)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
dikijnub Полчаса назад
Бедняжки.. Вот пошли бы в угольные шахты работать. Вот там бы точно никто за ж*пу не трогал и "свежим мясом" не называл.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Александр 52 минуты назад
А может там весь "изюм" в том, что она девочка? Или девушка? Или, даже, женщина?Европа... А раньше над Японией плакали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Егор 54 минуты назад
Их нравы. То ли дело во Вкусно и точка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей 58 минут назад
Какая разница, кто на кассе? Уже давно везде сделали заказ через терминалы самообслуживания. Сам выбрал, что тебе хочется, оплатил там же картой. Дождался своей очереди и забрал. Какая нахрен касса?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
424
sever84 Час назад
Один [мат], где пруфы, там же куча камер, кароч хайпанули малолетки
1е правило рестика: не груби персоналу, а то тебе спец заказ замутят))
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Alex Час назад
Это вам не это!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexandr Час назад
Макдональдс дерьмо, воняет как в третьесортной столовке, а цены почти ресторанные. Еда дерьмо. Есть можно только с большой голодухи. Лучше найти кофеюшник с нормальной кухней или простую стловку на крайний случай.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
au3 Час назад
А там макдональд именнно создавал такие условия специально или это просто как везде у англов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Котэ 2 часа назад
хорошенькую девчушку за попу трогать только старый 3,14дор не будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

28182



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Дождались на старость лет
Дождались на старость лет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не отличишь

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#Юмор#Россия#дети#машина#ДТП#шоу бизнес#красота#алкоголь
#животные#интересно#Прикол#кино#Ynews#забавно#знаменитости#удивительно#Еда#Москва
#в мире#люди#история#факты#фильм#драка#США#подборка#Италия#водитель
Дождались на старость лет Дождались на старость лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться