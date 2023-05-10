В Англии родился ребёнок от трёх родителей

Наука побеждает! Или нет…
Первые такие «цветы жизни» появились на свет в Мексике, в 2016 году. Тогда пара из Иордании обратилась к американским учёным и попросила их помочь с рождением ребёнка. Сами справиться не могли, у них было генетическое заболевания.
Ушлые и жадные до денег учёные вместе с парой будущих родителей, отправились в Мексику и менее чем через год у счастливой пары родился малыш. Он «получился» благодаря использованию ДНК самих родителей и стороннего донора.
В Англии парламент разрешил искусственное оплодотворение с образцами ДНК от трёх человек ещё в 2015 году. Тогда как раз обкатывали новый метод ЭКО, который позволяет устранить наследственные заболевания у ребёнка.
Учёные берут яйцеклетку с повреждёнными митохондриями, извлекают из неё ядро и помещают его в здоровую яйцеклетку женщины-донора. Ну а полученный эмбриончик будет нести гены отца, мамы и тётеньки-донора. Так задумывали учёные, так у них и получилось.
Английские СМИ сообщают:
Первый британский ребенок с ДНК от трех людей родился, после того как врачи провели революционную процедуру ЭКО, которая направлена на предотвращение наследования детьми неизлечимых заболеваний.
При этом Управление по оплодотворению и эмбриологии человека (HFEA) подтвердило, что в стране родились «меньше пяти» модифицированных, но по соображениям конфиденциальности не предоставило никакой более подробной информации.
А значит, эти опыты проводят давно и успешно. Возможно, «менее пяти» - это очень заниженные цифры или только официально известные.
Источник:
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