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В Англии родился ребёнок от трёх родителей

В Англии родился ребёнок от трёх родителей

Автор:
10 мая 2023 16:59
Сообщество : Наука
Метки: Англия   Великобритания   геном   днк   донор   искусственное оплодотворение   родители   ученые   эко   эмбрион   
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Наука побеждает! Или нет…

Первые такие «цветы жизни» появились на свет в Мексике, в 2016 году. Тогда пара из Иордании обратилась к американским учёным и попросила их помочь с рождением ребёнка. Сами справиться не могли, у них было генетическое заболевания.

Ушлые и жадные до денег учёные вместе с парой будущих родителей, отправились в Мексику и менее чем через год у счастливой пары родился малыш. Он «получился» благодаря использованию ДНК самих родителей и стороннего донора.

В Англии парламент разрешил искусственное оплодотворение с образцами ДНК от трёх человек ещё в 2015 году. Тогда как раз обкатывали новый метод ЭКО, который позволяет устранить наследственные заболевания у ребёнка.

Учёные берут яйцеклетку с повреждёнными митохондриями, извлекают из неё ядро и помещают его в здоровую яйцеклетку женщины-донора. Ну а полученный эмбриончик будет нести гены отца, мамы и тётеньки-донора. Так задумывали учёные, так у них и получилось.

Английские СМИ сообщают:

Первый британский ребенок с ДНК от трех людей родился, после того как врачи провели революционную процедуру ЭКО, которая направлена на предотвращение наследования детьми неизлечимых заболеваний.

При этом Управление по оплодотворению и эмбриологии человека (HFEA) подтвердило, что в стране родились «меньше пяти» модифицированных, но по соображениям конфиденциальности не предоставило никакой более подробной информации.

А значит, эти опыты проводят давно и успешно. Возможно, «менее пяти» - это очень заниженные цифры или только официально известные.

Источник:

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Метки: Англия   Великобритания   геном   днк   донор   искусственное оплодотворение   родители   ученые   эко   эмбрион   
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4  комментария
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7k
Дмитрий 20 минут назад
Проблема на самом деле действительно ах..нная по проблеме. И если таким способом у кого то получилось сначала зачать и потом родить, то кто бы это не сделал, честь ему и хвала. И там дебильные вопросы "про алименты" ни х...я не к месту господа товарищи.
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adssaf afasffdsga 20 минут назад
А что мешает, собсно, просто в здоровую сразу?..
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491
Neftyanoy56 53 минуты назад
Кто алименты платить будет?
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10k
Бритва 58 минут назад
да, увидев эту новость в сми, я так и подумал, что на фишках ей "самое место"
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August

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