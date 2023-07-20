FISHKINET
Сообщество Юмор 17226 постов • 3594 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
15 номеров в отелях, которые сильно удивили туристов

15 номеров в отелях, которые сильно удивили туристов

Автор:
20 июля 2023 09:14
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   в отеле   гостиница   номер   отдых   отель   путешествия   странный номер   
2136
16

Во время отдыха хочется, что всё было идеально. Но иногда подводит даже гостиничный номер. Мы собрали разные провалы и приколы из отелей.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   в отеле   гостиница   номер   отдых   отель   путешествия   странный номер   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
78k
Доктор Джонс Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

53207



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Парень, ты попал
Парень, ты попал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вопрос дня

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#интересно#Россия#кино#забавно#подборка#истории#США#мигранты
#в мире#Прикол#Юмор#факты#фильм#Китай#природа#Метро#удивительно#позитив
#люди#животные#новости#дети#Еда#Ynews#работа#милота#ДТП#шоу бизнес
Парень, ты попал Парень, ты попал Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться