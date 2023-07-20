15 номеров в отелях, которые сильно удивили туристов

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Во время отдыха хочется, что всё было идеально. Но иногда подводит даже гостиничный номер. Мы собрали разные провалы и приколы из отелей.
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9. Неудачное расположение выключателя, из-за которого можно случайно проснуться среди ночи от включённого света
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