«Оплатим и эти, бывает»: за уход от налогов инфоцыганке Лерчик заблокировали 311 млн рублей на счетах

У Валерии и Артёма Чекалиных, которые тоже плотно промышляют инфобизнесом, такие же проблемы - неуплата налогов. Хотя «Лерчек» заверяла, что всё будет погашено и проблем не будет.

По поводу того, что предъявляется нам в обвинениях скажу так: мы готовы погасить имеющуюся задолженность, потому что я и Артем ведем бизнес честно. За прошедшие три года оплатили налогов на 1,5 миллиарда рублей. Оплатим и эти, бывает. Это нормально для любого бизнеса, ты совершаешь какие-то ошибки. Самое главное — эти ошибки признавать и сотрудничать. Мы готовы все возместить.