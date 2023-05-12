«Оплатим и эти, бывает»: за уход от налогов инфоцыганке Лерчик заблокировали 311 млн рублей на счетах

Похоже, она не сильно расстроена.
Недавно обсуждали инфоцыганку Блиновскую и её новый марафон «Как заходить в хату». Скорее всего, если в ближайшее время она что-то и будет проводить, то именно такие курсы.
Как заявил борец с инфоцыганами Андрей Ковалёв:
Ещё вчера она хвалилась что живет в номерах за 3,5 млн рублей. А сегодня - в камере за бесплатно.
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Позже Блиновскую отправили под домашний арест на два месяца. Предварительно, она должна заплатить больше миллиарда налогов - плюс к ней много и других вопросов. Но уже сейчас люди спрашивают: если миллиард - это только неуплаченные налоги, то сколько же Блиновская всего «намарафонила»? И как это вообще возможно?
У Валерии и Артёма Чекалиных, которые тоже плотно промышляют инфобизнесом, такие же проблемы - неуплата налогов. Хотя «Лерчек» заверяла, что всё будет погашено и проблем не будет.
По поводу того, что предъявляется нам в обвинениях скажу так: мы готовы погасить имеющуюся задолженность, потому что я и Артем ведем бизнес честно. За прошедшие три года оплатили налогов на 1,5 миллиарда рублей. Оплатим и эти, бывает. Это нормально для любого бизнеса, ты совершаешь какие-то ошибки. Самое главное — эти ошибки признавать и сотрудничать. Мы готовы все возместить.
Но инспекторы из налоговой решили подстраховаться и наложили арест на банковские счета Чекалиных:
Постановлением Савеловского районного суда Москвы наложен арест на денежные средства ИП «Чекалин Артем Александрович» в пределах суммы 311 043 030 рублей, поступающие и хранящиеся на расчетных счетах.
Паре «инфобизнесменов» запрещено пользоваться интернетом, поэтому арест счетов они никак не прокомментировали. Впрочем, у них сейчас такие проблемы, что неуплата налогов может показаться самой меньшей из них.
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