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«Оплатим и эти, бывает»: за уход от налогов инфоцыганке Лерчик заблокировали 311 млн рублей на счетах

«Оплатим и эти, бывает»: за уход от налогов инфоцыганке Лерчик заблокировали 311 млн рублей на счетах

Автор:
12 мая 2023 16:47
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Лерчек   алерия чекалина   домашний арест   елена блиновская   инфобизнес   марафон желаний   мошенники   налоги   суд   
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Похоже, она не сильно расстроена.

Недавно обсуждали инфоцыганку Блиновскую и её новый марафон «Как заходить в хату». Скорее всего, если в ближайшее время она что-то и будет проводить, то именно такие курсы.

Как заявил борец с инфоцыганами Андрей Ковалёв:

Ещё вчера она хвалилась что живет в номерах за 3,5 млн рублей. А сегодня - в камере за бесплатно.

Позже Блиновскую отправили под домашний арест на два месяца. Предварительно, она должна заплатить больше миллиарда налогов - плюс к ней много и других вопросов. Но уже сейчас люди спрашивают: если миллиард - это только неуплаченные налоги, то сколько же Блиновская всего «намарафонила»? И как это вообще возможно?

У Валерии и Артёма Чекалиных, которые тоже плотно промышляют инфобизнесом, такие же проблемы - неуплата налогов. Хотя «Лерчек» заверяла, что всё будет погашено и проблем не будет.

По поводу того, что предъявляется нам в обвинениях скажу так: мы готовы погасить имеющуюся задолженность, потому что я и Артем ведем бизнес честно. За прошедшие три года оплатили налогов на 1,5 миллиарда рублей. Оплатим и эти, бывает. Это нормально для любого бизнеса, ты совершаешь какие-то ошибки. Самое главное — эти ошибки признавать и сотрудничать. Мы готовы все возместить.

Но инспекторы из налоговой решили подстраховаться и наложили арест на банковские счета Чекалиных:

Постановлением Савеловского районного суда Москвы наложен арест на денежные средства ИП «Чекалин Артем Александрович» в пределах суммы 311 043 030 рублей, поступающие и хранящиеся на расчетных счетах.

Паре «инфобизнесменов» запрещено пользоваться интернетом, поэтому арест счетов они никак не прокомментировали. Впрочем, у них сейчас такие проблемы, что неуплата налогов может показаться самой меньшей из них.

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Метки: Лерчек   алерия чекалина   домашний арест   елена блиновская   инфобизнес   марафон желаний   мошенники   налоги   суд   
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4  комментария
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iovan2011 21 минуту назад
Налоги платить конечно нужно, но для этого государство должно создать условия. Я так понимаю весь заработок велся на платформах к которым государство не имело никакого отношения. А людей никто не заставлял платить свои кровные, что хотят то и делают со своими деньгами. Но так как у нашего народа на генетическом уровне ненависть к тем у кого есть деньги, фискальные органы будут доить всех, так и будем жить с экономикой ниже плинтуса. Можете обминусоваться, но хотелось бы разумные аргументы
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pynh 16 минут назад
какие у них проблемы сейчас? везде пишут про налоги, ну заплатит их и все
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14k
FatZilla 41 минуту назад
И люди жалуются, что они бедные, правительство во всём виновато и как плохо живём... и такое бабло закидывают куче блогеров, шмогеров и прочих товарищам.
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