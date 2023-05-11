Сотрудники ФСБ на границе с Белоруссией перехватили почти 500 кг латиноамериканского кокаина

В ФСБ заявили, что в России активизировались наркокартели, они пытаются освоить новый рынок и для выстроить новую логистическую цепочку для транзита кокаина в Европу.

Напомним, что в конце марта в одном из посёлков Ленобласти силовики задержали двух местных ранее судимых жителей с 223 килограммами кокаина, а в начале апреля в Москве изъяли самую крупную за последнее время пока латиноамериканских наркотиков весом 700 килограмм.