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Сотрудники ФСБ на границе с Белоруссией перехватили почти 500 кг латиноамериканского кокаина

Сотрудники ФСБ на границе с Белоруссией перехватили почти 500 кг латиноамериканского кокаина

Автор:
11 мая 2023 12:04
Сообщество : Криминал
Метки: Смоленская область   видео   кокаин   контрабанда   наркокартель   фсб   
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По данным силовых структур, наркокартели пытаются освоить в России рынок для сбыта и создать логистический хаб для транспортировки наркотиков в Европу.

Очередная крупная партия колумбийских наркотиков задержана в России. Сотрудники ФСБ на российско-белорусской границе в Смоленской остановили области две фуры с турецкими номерами, в которых были обнаружены тайники с кокаином.

В одном из грузовиков были обнаружены 116 килограммовых брикетов с наркотиком. Силовикам удалось выяснить, что таким же маршрутом движется второй грузовик. Дождавшись его на границе сотрудники ACM в точно таком же тайнике обнаружили уже 373 упаковок с кокаином. Общий вес изъятых наркотиков составил 492 килограмма. В спецслужбе отметили, что смогли задержать и организатора контрабанды "ценного" груза. Гражданина иностранного государства заключили под стражу.

В ФСБ заявили, что в России активизировались наркокартели, они пытаются освоить новый рынок и для выстроить новую логистическую цепочку для транзита кокаина в Европу.


Напомним, что в конце марта в одном из посёлков Ленобласти силовики задержали двух местных ранее судимых жителей с 223 килограммами кокаина, а в начале апреля в Москве изъяли самую крупную за последнее время пока латиноамериканских наркотиков весом 700 килограмм.

Источник:

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Метки: Смоленская область   видео   кокаин   контрабанда   наркокартель   фсб   
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26  комментариев
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37k
Aleks Час назад
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1k
Killa 4 секунды назад
Многие, наверное, смотрели сериал Нарко. Сколько же уже провезли и еще провезут?
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2k
Alex Минуту назад
Сотрудники МИДа в этом месяце без кокса останутся...
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−20
bvladPPPV 4 минуты назад
Дураки, надо было с лаврушкой договориться. И всё О-кей было бы.
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2k
Overlord 20 минут назад
До ГосДуры.. тьфу, то есть до ГосДумы не доехал((
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1k
Виталий 37 минут назад
Расширяет рынок сбыта.
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1k
Alexei 40 минут назад
Надо конфискованное теперь самим в гейропу переправить и продать. Одни плюсы - солидное пополнение бюджета России и гейропейские тридварасы травятся этой хернёй!
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11k
Евгений 49 минут назад
Я бы пропустил.
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22k
ЦСКА 50 минут назад
Это зелебобы шмыгалово! Видимо заблудились курьеры...Поэтому контрнаступление все время откладывается!
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257
устал я от вас 54 минуты назад
И в самом деле, зачем конкурент тем кто уже давно рынок поделил. Вот тут гнк очень отлично срабатывает.
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43
Александра С 56 минут назад
Европу мне не жалко.
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17k
Алексей 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Денис 2 часа назад
Надо на входе ловить.
Транзит на выход в гейропу пусть катиться.
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32k
Андрей Иванов 2 часа назад
До чего дошли, свою дурь вырастить не можем, приходится колумбийские завозить.
А ведь были времена
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