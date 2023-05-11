Сотрудники ФСБ на границе с Белоруссией перехватили почти 500 кг латиноамериканского кокаина

По данным силовых структур, наркокартели пытаются освоить в России рынок для сбыта и создать логистический хаб для транспортировки наркотиков в Европу.
Очередная крупная партия колумбийских наркотиков задержана в России. Сотрудники ФСБ на российско-белорусской границе в Смоленской остановили области две фуры с турецкими номерами, в которых были обнаружены тайники с кокаином.
В одном из грузовиков были обнаружены 116 килограммовых брикетов с наркотиком. Силовикам удалось выяснить, что таким же маршрутом движется второй грузовик. Дождавшись его на границе сотрудники ACM в точно таком же тайнике обнаружили уже 373 упаковок с кокаином. Общий вес изъятых наркотиков составил 492 килограмма. В спецслужбе отметили, что смогли задержать и организатора контрабанды "ценного" груза. Гражданина иностранного государства заключили под стражу.
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В ФСБ заявили, что в России активизировались наркокартели, они пытаются освоить новый рынок и для выстроить новую логистическую цепочку для транзита кокаина в Европу.
Напомним, что в конце марта в одном из посёлков Ленобласти силовики задержали двух местных ранее судимых жителей с 223 килограммами кокаина, а в начале апреля в Москве изъяли самую крупную за последнее время пока латиноамериканских наркотиков весом 700 килограмм.
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Транзит на выход в гейропу пусть катиться.
А ведь были времена
И братья мусульмане не только мак выращивают. Иранка, Афганка, не слыхали такие термины?
"Плантаций" там достаточно.