В Тихом океане нашли тайник с тремя тоннами кокаина

Полицейские предполагают, что тюки с наркотиками сбрасывались с самолёта, после чего контрабандисты на корабле должны были переправить их в Австралию. Наркорынку Австралии и потребителям порошка этой партии хватило бы на целый год, Новой Зеландии — на три, сообщили силовики.