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В Тихом океане нашли тайник с тремя тоннами кокаина

В Тихом океане нашли тайник с тремя тоннами кокаина

Автор:
09 февраля 2023 17:35
Сообщество : Криминал
Метки: Австралия   видео   картель   кокаин   новая зеландия   тайник   тихий океан   
2003
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Крупный улов предназначался австралийцам, но его перехватили полицейские Новой Зеландии.

Наркокартели не перестают удивлять. В сотнях километров к северо-западу от берегов Новой Зеландии полицейские и таможенники обнаружили плавучий перевалочный пункт с кокаином. Всего в тайнике находилось 3,2 тонны белого порошка, брикеты с которым были маркированы символами Бэтмена и четырёхлистного клевера. По оценкам новозеландской полиции, розничная цена этого улова составляет около 316 миллионов долларов.

Полицейские предполагают, что тюки с наркотиками сбрасывались с самолёта, после чего контрабандисты на корабле должны были переправить их в Австралию. Наркорынку Австралии и потребителям порошка этой партии хватило бы на целый год, Новой Зеландии — на три, сообщили силовики.

Сообщается, что перехватить плот с наркотиками удалось благодаря разведданным так называемого Альянса пяти глаз, в который входят США, Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.

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Метки: Австралия   видео   картель   кокаин   новая зеландия   тайник   тихий океан   
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14  комментариев
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29k
koleos72 46 минут назад
Да это зелебобе донаты скинули! Промазали маленько...
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533
сергей ремизов 3 минуты назад
Кокс это хорошо, кокс это зашибись, МИД России это подтвердит. Захарова твой выход.
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752
vadimbar 5 минут назад
Главное, чтобы Австралия и Зеландия не объявили войну друг другу за этот улов )) Получается, что зеландцы взяли не своё !
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1k
Vladislav Grigorenko 16 минут назад
"...так называемого Альянса пяти глаз, в который входят США, Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия." - все пятеро одноглазые что ли?
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1k
ChePaev 42 минуты назад
это Зеленскому закладку положили
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30k
Dobry vojak Svejk Час назад
Мелкая рыба всегда у поверхности. А сколько таких уже приплыло в берегам "зелёного континента" ?
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30k
Андрей Иванов Час назад
Бэтман совсем распоясался.
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74
noname789 Час назад
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14k
Kucher Час назад
Опять Петров с Башировым? И как они везде успевают?

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3k
Parus59 Час назад
Ну, теперь ,новозеландцы три года горя знать не будут.
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