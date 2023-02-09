В Тихом океане нашли тайник с тремя тоннами кокаина

Крупный улов предназначался австралийцам, но его перехватили полицейские Новой Зеландии.
Наркокартели не перестают удивлять. В сотнях километров к северо-западу от берегов Новой Зеландии полицейские и таможенники обнаружили плавучий перевалочный пункт с кокаином. Всего в тайнике находилось 3,2 тонны белого порошка, брикеты с которым были маркированы символами Бэтмена и четырёхлистного клевера. По оценкам новозеландской полиции, розничная цена этого улова составляет около 316 миллионов долларов.
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Полицейские предполагают, что тюки с наркотиками сбрасывались с самолёта, после чего контрабандисты на корабле должны были переправить их в Австралию. Наркорынку Австралии и потребителям порошка этой партии хватило бы на целый год, Новой Зеландии — на три, сообщили силовики.
Сообщается, что перехватить плот с наркотиками удалось благодаря разведданным так называемого Альянса пяти глаз, в который входят США, Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.
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