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"Члены наркокартеля и 700 кг кокаина": в Подмосковье задержали рекордную партию наркотиков

"Члены наркокартеля и 700 кг кокаина": в Подмосковье задержали рекордную партию наркотиков

Автор:
10 апреля 2023 10:40
Сообщество : Криминал
Метки: Подмосковье   видео   задержание   кокаин   наркокартель   склад   фсб   
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Стоимость партии кокаина оценивается в 2,5 млрд рублей.

В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали трёх членов международного наркокартеля и рекордные 699 килограммов кокаина. Сообщается, что наркотик прибыли из Латинской Америки. Двое граждан Колумбии и гражданин ЕС должны были сбыть какую-то его часть в России, а остальное переправить в Европу.

ФСБ оценивает оптовую стоимость кокаина в 2,5 миллиарда рублей. А розничный сбыт, по оценкам ведомства, мог принести прибыль в 6 миллиардов. В отношении трёх задержанных иностранцев возбуждено уголовное дело, они взяты под стражу.

Напомним, 31 марта в Санкт-Петербурге силовики задержали двух ранее судимых граждан России с 223 килограммами кокаина. По предварительным данным, колумбийский порошок прибыл в Россию по морю.

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Метки: Подмосковье   видео   задержание   кокаин   наркокартель   склад   фсб   
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9  комментариев
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12k
Марсианин 9 минут назад
В заголовке речь про 700 кг.
В начале текста уточнили про 699 кг.
В конце текста зачем-то упомянули про 223 килограмма...
Меня терзают смутные сомнения...
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44k
Aleksandr 3 минуты назад
Ну а что еще ожидать?
"Вышка" отменена, хорошие проплаченные адвокаты помогут получить срок по минимуму.
На прикормленной "зоне" камеры со всеми удобствами, блэкджеком и шлюхами.
И УДО за примерное поведение.
"Только массовые расстрелы спасут Родину" (с)
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56k
alertol 13 минут назад
(шутка на грани)
Где-то заплакал один Зеленский...
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2k
Saplus 37 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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32k
Dobry vojak Svejk 39 минут назад
"Как вы, молодежь, все подсели на героин? Вот уж отчего надо бежать, как от чумы..." (с)
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16k
Колька Валеркин сын 47 минут назад
Национальность я так понимаю, что называть не будут?
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