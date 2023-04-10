"Члены наркокартеля и 700 кг кокаина": в Подмосковье задержали рекордную партию наркотиков

Стоимость партии кокаина оценивается в 2,5 млрд рублей.
В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали трёх членов международного наркокартеля и рекордные 699 килограммов кокаина. Сообщается, что наркотик прибыли из Латинской Америки. Двое граждан Колумбии и гражданин ЕС должны были сбыть какую-то его часть в России, а остальное переправить в Европу.
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ФСБ оценивает оптовую стоимость кокаина в 2,5 миллиарда рублей. А розничный сбыт, по оценкам ведомства, мог принести прибыль в 6 миллиардов. В отношении трёх задержанных иностранцев возбуждено уголовное дело, они взяты под стражу.
Напомним, 31 марта в Санкт-Петербурге силовики задержали двух ранее судимых граждан России с 223 килограммами кокаина. По предварительным данным, колумбийский порошок прибыл в Россию по морю.
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В начале текста уточнили про 699 кг.
В конце текста зачем-то упомянули про 223 килограмма...
Меня терзают смутные сомнения...
"Вышка" отменена, хорошие проплаченные адвокаты помогут получить срок по минимуму.
На прикормленной "зоне" камеры со всеми удобствами, блэкджеком и шлюхами.
И УДО за примерное поведение.
"Только массовые расстрелы спасут Родину" (с)
Где-то заплакал один Зеленский...