"Члены наркокартеля и 700 кг кокаина": в Подмосковье задержали рекордную партию наркотиков

ФСБ оценивает оптовую стоимость кокаина в 2,5 миллиарда рублей. А розничный сбыт, по оценкам ведомства, мог принести прибыль в 6 миллиардов. В отношении трёх задержанных иностранцев возбуждено уголовное дело, они взяты под стражу.



Напомним, 31 марта в Санкт-Петербурге силовики задержали двух ранее судимых граждан России с 223 килограммами кокаина. По предварительным данным, колумбийский порошок прибыл в Россию по морю.