ФСБ совместно с Минюстом США изъяла кокаин на миллиард рублей

Целых 330 килограммов упакованного в брикеты порошка, нашли правоохранители в тайниках. Даже для картеля этот год оказался весьма печальным...
Сотрудники ФСБ совместно с представителями Минюста США провели спецоперацию, в ходе которой изъяли не менее 330 килограммов кокаина из Южной Америки, сообщает пресс-служба российского ведомства.
Члены преступной группировки занимались контрабандой кокаина в Россию и страны Европы. Спецоперация проходила в несколько этапов: в мае в Петербурге был задержан курьер с килограммом кокаина, в июне сотрудники ФСБ задержали еще нескольких представителей "наркоОПГ", когда те пытались реализовать 34 килограмма порошка.
В ходе заключительного этапа операции на территории Подмосковья оперативники обнаружили тайник с 295 килограммами кокаина. Общая сумма дохода за такое количество наркотического вещества оценивается не менее чем в миллиард рублей.
ФСБ и Минюст США пресекли контрабанду кокаина из Южной Америки в Россию. Всего изъято около 330 кг наркотика pic.twitter.com/V5491coO3S— RT на русском (@RT_russian) December 29, 2020
В ФСБ отметили, что против участников "трансграничной наркогрупировки" были заведены уголовные дела, они отправлены под арест. Однако ФСБ не раскрыла имен и информации о гражданстве и количестве задержанных.
Похоже, ФСБ кому-то (очень многим) испортила Новый год...
Кажется, я знаю эту группировку, там Захарова главарь банды или я ошибаюсь? 🤔— Belyash_72 (@72Belyash) December 29, 2020
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