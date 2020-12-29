ФСБ совместно с Минюстом США изъяла кокаин на миллиард рублей

Сотрудники ФСБ совместно с представителями Минюста США провели спецоперацию, в ходе которой изъяли не менее 330 килограммов кокаина из Южной Америки, сообщает пресс-служба российского ведомства.

Члены преступной группировки занимались контрабандой кокаина в Россию и страны Европы. Спецоперация проходила в несколько этапов: в мае в Петербурге был задержан курьер с килограммом кокаина, в июне сотрудники ФСБ задержали еще нескольких представителей "наркоОПГ", когда те пытались реализовать 34 килограмма порошка.

В ходе заключительного этапа операции на территории Подмосковья оперативники обнаружили тайник с 295 килограммами кокаина. Общая сумма дохода за такое количество наркотического вещества оценивается не менее чем в миллиард рублей.