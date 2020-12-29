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ФСБ совместно с Минюстом США изъяла кокаин на миллиард рублей

ФСБ совместно с Минюстом США изъяла кокаин на миллиард рублей (6 фото)

Автор:
29 декабря 2020 12:57
Сообщество : Криминал
Метки: видео   задержание   кокаин   контрабанда   сша   фсб   южная америка   
2150
6

Целых 330 килограммов упакованного в брикеты порошка, нашли правоохранители в тайниках. Даже для картеля этот год оказался весьма печальным...

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Метки: видео   задержание   кокаин   контрабанда   сша   фсб   южная америка   
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18  комментариев
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2k
Ivan Час назад
Каждый по своему готовится заранее к новому году и разные продукты запасает...
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336
Сергей 16 минут назад
Новость хорошая, а коментарии в ней, дебильные.
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135
Sergei 19 минут назад
ФСБ испортила праздник думским депутатам, то муку Аргентинскую арестуют то сейчас такое. Как же теперь депы? Без праздника то?
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2k
Алексей Лыков Sergei 4 минуты назад
просто до этого товар был платный, а теперь стал бесплатный.
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8k
Rihovich 37 минут назад
Праздник к нам при... ехали...
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8k
Сергей 42 минуты назад
Комментарии в посте ожидаемо дегенеративные.
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10k
Евгений 52 минуты назад
В этом году в ФСБ корпоратив будет что надо.
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52
Yury Dudko 56 минут назад
Чего то не понял, а где снег в Подмосковье? Или это было летом, а сейчас решили сообщить.
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6k
Артём Yury Dudko 43 минуты назад
Читать не пробовали?
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11k
Павел Час назад
Тепло в конце декабря в Москве. Травка зеленеет, оперативники в рубашках.
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6k
Артём Павел 43 минуты назад
Если читать внимательно, то можно догадаться, что это майская оперсъёмка.
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14k
Юрий Артём Полчаса назад
На первом ролике есть дата 06-06-2020
На первом ролике есть дата 06-06-2020
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6k
Артём Юрий 7 минут назад
Тем более.
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1k
Сергей Иванов Час назад
Спец-борт МИД РФ не досматривали?
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27k
a.fey Час назад
А не западло ли минюсту США сотрудничать со спецслужбой, против главы которой Штаты ввели санкции?
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822
Карл Такойто a.fey 55 минут назад
Так США здесь выступали в роли помощника. У их спецслужб гораздо больше информации по картелям из Южной Америки,ведь они с ними воюют уже около 50 лет. Судя по объему и брикетам с печатями,эта прямая поставка от картеля на рынок РФ. И именно США тут поделились информацией что таковая будет, может даже и сообщилт для кого,спасибо бы сказал))
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16k
Lunatic Asylum Час назад
У кого-то будет легендарный НГ!
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37k
FoxGen Час назад
Если бы не тупые комменты, поставил бы плюс.
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