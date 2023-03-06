ФСБ предотвратила покушение на основателя "Царьграда" Малофеева и показала видео минирования его авто

В ФСБ полагают, что к покушению на убийство причастен Денис Капустин - гражданин РФ, один из организаторов "Русского добровольческого корпуса". С его именем связывают недавнего нападения в Брянской области, во время которого были убиты два местных жителя. Также Капустина называют виновным в организации теракта, который силовикам удалось предотвратить в августе 2022 года в Волгоградской области. Со своими сообщниками он готовил взрыв на объекте нефтегазового комплекса.

Капустин - фигурант уголовных дел по нескольким статьям: "Теракт" (205 УК), "Участие в деятельности террористической организации" (205.4) и "Незаконный оборот взрывчатых веществ" (222.1).

РДГ также взял на себя вину за организацию покушения на журналистку Дарью Дугину. Террористы действовали по привычной схеме, заложив взрывчатку под авто.