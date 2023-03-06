ФСБ предотвратила покушение на основателя "Царьграда" Малофеева и показала видео минирования его авто

Главу совета директоров группы компаний "Царьград" планировалось убрать по той же схеме, что и Дарью Дугину.
Силовики предотвратили покушение на Константина Малофеева. По данным службы, злоумышленники пытались подорвать главу "Царьграда", заминировав его авто. В распоряжении СМИ появилось видео того, как готовилось покушение. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как к машине Малофеева подходит мужчина и производит с ней какие-то манипуляции.
Разминирование проводилось с помощью робота-сапёра, которому удалось найти подозрительный предмет в пакете, прикрепленном ко дну автомобиля.
Сам Контсантин Малофеев написал в своём Телеграм-канале, что жив, здоров и надеется на то, что в ближайшем будущем злоумышленники будут найден и арестованы.
В ФСБ полагают, что к покушению на убийство причастен Денис Капустин - гражданин РФ, один из организаторов "Русского добровольческого корпуса". С его именем связывают недавнего нападения в Брянской области, во время которого были убиты два местных жителя. Также Капустина называют виновным в организации теракта, который силовикам удалось предотвратить в августе 2022 года в Волгоградской области. Со своими сообщниками он готовил взрыв на объекте нефтегазового комплекса.
Капустин - фигурант уголовных дел по нескольким статьям: "Теракт" (205 УК), "Участие в деятельности террористической организации" (205.4) и "Незаконный оборот взрывчатых веществ" (222.1).
РДГ также взял на себя вину за организацию покушения на журналистку Дарью Дугину. Террористы действовали по привычной схеме, заложив взрывчатку под авто.
Источник:
- В Перу президенту объявили импичмент и задержали. Главой государства стала женщина
- Бастрыкин поручил завести уголовное дело на актёра Смольянинова, пожелавшего воевать за ВСУ
- В Одессе снесли памятники Екатерине II и Александру Суворову
- Шар – всё: в США сбили китайский аэростат и собирают его обломки
- В Латвии горел американский завод по производству дронов
Никто заминированный автомобиль не будет никуда перемещать по Москве или другому городу! Это запрещено.
Вот если там был установлен муляж - другое дело. Да и позировать в тёплом гараже приятней, чем на улице.