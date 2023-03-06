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ФСБ предотвратила покушение на основателя "Царьграда" Малофеева и показала видео минирования его авто

ФСБ предотвратила покушение на основателя "Царьграда" Малофеева и показала видео минирования его авто

Автор:
06 марта 2023 11:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Капустин   Малафеев   видео   дРГ   минирование   политика   разминирование   фсб   царьград   
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Главу совета директоров группы компаний "Царьград" планировалось убрать по той же схеме, что и Дарью Дугину.

Силовики предотвратили покушение на Константина Малофеева. По данным службы, злоумышленники пытались подорвать главу "Царьграда", заминировав его авто. В распоряжении СМИ появилось видео того, как готовилось покушение. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как к машине Малофеева подходит мужчина и производит с ней какие-то манипуляции.



Разминирование проводилось с помощью робота-сапёра, которому удалось найти подозрительный предмет в пакете, прикрепленном ко дну автомобиля.



Сам Контсантин Малофеев написал в своём Телеграм-канале, что жив, здоров и надеется на то, что в ближайшем будущем злоумышленники будут найден и арестованы.


В ФСБ полагают, что к покушению на убийство причастен Денис Капустин - гражданин РФ, один из организаторов "Русского добровольческого корпуса". С его именем связывают недавнего нападения в Брянской области, во время которого были убиты два местных жителя. Также Капустина называют виновным в организации теракта, который силовикам удалось предотвратить в августе 2022 года в Волгоградской области. Со своими сообщниками он готовил взрыв на объекте нефтегазового комплекса.


Капустин - фигурант уголовных дел по нескольким статьям: "Теракт" (205 УК), "Участие в деятельности террористической организации" (205.4) и "Незаконный оборот взрывчатых веществ" (222.1).


РДГ также взял на себя вину за организацию покушения на журналистку Дарью Дугину. Террористы действовали по привычной схеме, заложив взрывчатку под авто.

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Метки: Ynews   Капустин   Малафеев   видео   дРГ   минирование   политика   разминирование   фсб   царьград   
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14  комментариев
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32k
Юр21 Час назад
То есть, если верить видео, заминированный автомобиль погрузили на эвакуатор (видимо проверить нет ли на мине датчика колебаний), привезли в подземную парковку (что бы при взрыве разрушений было больше) и после того сняли устройство... Затейливо!
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516
cdzpm 21 минуту назад
Или разминировать нужно на улице вплоть до подрыва авто, или като не так попахивает
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12k
harlamov 22 минуты назад
Так же достоверно как и это.

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27k
Юрьевич Полчаса назад
На фуфло какое-то похоже. Минировали автомобиль на улице, а сапёры с роботом позируют в подземном паркинге.
Никто заминированный автомобиль не будет никуда перемещать по Москве или другому городу! Это запрещено.
Вот если там был установлен муляж - другое дело. Да и позировать в тёплом гараже приятней, чем на улице.
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4k
pinbalist 46 минут назад
Жаль.
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541
Nevad Black 47 минут назад
Если у него такие серьезные статьи, то почему он не в тюрьме? Или он в тюрьме, а оттуда руководит?
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