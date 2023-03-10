Мексиканский наркокартель извинился перед США за похищение американских граждан

Четверо американцев приехали в Мексику на подтяжку животов, а попали в криминальный замес. Выжили, к сожалению, не все.
Мексиканская группировка, называющая себя "Картелем Персидского залива" (CDG), отправила властям США "официальное" письмо с извинениями и прикрепила к нему 5 связанных членов банды, повинных в похищении и смерти нескольких американских граждан.
Инцидент произошёл 3 марта в мексиканском Матаморосе, расположенном неподалёку от техасского города Браунсвилл. Несколько вооружённых членов картеля угрожая оружием погрузили четверых американцев в пикап и скрылись в неизвестном направлении. Спустя сутки местные полицейские обнаружили пострадавших связанными в заброшенном доме. Двое из них были мертвы.
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Как выяснилось впоследствии, пятеро неумных бандитов спутали четверых американцев, приехавших в город на косметические процедуры (подтяжку живота), с членами конкурирующей группировки. При этом они не стали разбираться, а сразу открыли огонь, случайно убив одну местную жительницу.
В "покаянном" письме, написанном от лица главарей CDG, говорится, что члены группировки действовали по своей воле и потому обязаны понести ответственность за содеянное. В США, к слову, письмо посчитали законным — то есть там уверены, что картель сам выдал подозреваемых в преступлении.
Мы решили выдать причастных и непосредственно ответственных за события, которые действовали во все времена по своей воле.
Картель Персидского залива Grupo Escorpiones решительно осуждает события пятницы, 3 марта, в ходе которых, к сожалению, погибла невинная работающая мать и были похищены четыре американских гражданина, двое из которых погибли, - говорится в письме. - По этой причине мы решили передать тех, кто причастен к событиям и несёт прямую ответственность за них, которые всегда действовали по своей собственной решимости и недисциплинированности и вопреки правилам, по которым всегда действовала CDG.
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