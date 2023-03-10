Мексиканский наркокартель извинился перед США за похищение американских граждан

Мексиканская группировка, называющая себя "Картелем Персидского залива" (CDG), отправила властям США "официальное" письмо с извинениями и прикрепила к нему 5 связанных членов банды, повинных в похищении и смерти нескольких американских граждан.





Инцидент произошёл 3 марта в мексиканском Матаморосе, расположенном неподалёку от техасского города Браунсвилл. Несколько вооружённых членов картеля угрожая оружием погрузили четверых американцев в пикап и скрылись в неизвестном направлении. Спустя сутки местные полицейские обнаружили пострадавших связанными в заброшенном доме. Двое из них были мертвы.