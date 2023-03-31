В Петербурге задержали наркокурьеров с партией кокаина почти на миллиард рублей

Как утверждается, наркодилеры почуяли опасность и решили кокаин перепрятать. Ночью они подъехали к сарайчику в посёлке Металлострой, где у них был схрон, и принялись грузить в багажник своей "Шкоды" брикеты с кокаином. В этот момент их и накрыли.





В тайнике оказалось 200 брикетов общим весом около 223 килограмма, а на каждой упаковке красовалась "фирменная" печать "Rolls Royce". По самым скромным подсчётам стоимость изъятого порошка на чёрном рынке составляет 800 миллионов рублей, некоторые ТГ-каналы называют сумму в 1,5 миллиарда.