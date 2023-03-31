В Петербурге задержали наркокурьеров с партией кокаина почти на миллиард рублей

Сообщается, что порошок прибыл прямиком из Латинской Америки.
МВД отчиталось о поимке двух российских эскобаров. Сегодня ночью бойцы спецподразделения ФСКН "Гром" накрыли одну из самых крупных партий кокаина за последнее время. Как сообщили в МВД, 46-летний Александр Марков и 50-летний Дмитрий Антипов занимались контрабандой наркотиков из Латинской Америки в Ленобласть. Их вычислили и поймали с поличным прямо у тайника с наркотиками.
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Как утверждается, наркодилеры почуяли опасность и решили кокаин перепрятать. Ночью они подъехали к сарайчику в посёлке Металлострой, где у них был схрон, и принялись грузить в багажник своей "Шкоды" брикеты с кокаином. В этот момент их и накрыли.
В тайнике оказалось 200 брикетов общим весом около 223 килограмма, а на каждой упаковке красовалась "фирменная" печать "Rolls Royce". По самым скромным подсчётам стоимость изъятого порошка на чёрном рынке составляет 800 миллионов рублей, некоторые ТГ-каналы называют сумму в 1,5 миллиарда.
Известно, что задержанные были ранее судимы. Марков — за грабёж, а Антипов — за покушение на убийство. Против них возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ ("Перевозка наркотиков в особо крупном размере"). Им грозит по 10 лет колонии. При этом понятно, что Марков и Антипов в этом деле всего лишь пешки. Так что у местной ФСКН в ближайшее время будет много работы.
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Однако, когда такие партии ловят, я всегда думаю только о переделе сфер влияния в силовых структурах. Не боле того - и для патриотов - когда такие партии ловят не у нас, я точно так же.
Вы посмотрите, на этих деятелей? Ну, какой, к черту, товар на миллиард+ рублей? У них кэша и на пару миллионов замутить не нашлось бы. Обычные пешки.
Дипломатическая почта?
Слили 100%
Этим двоим хана даже если они не пределах всё на них спишут.
Это не пакетик, который мент в карман может засунуть.
Никто такую партию случайному человеку не доверит...