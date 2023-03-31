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В Петербурге задержали наркокурьеров с партией кокаина почти на миллиард рублей

В Петербурге задержали наркокурьеров с партией кокаина почти на миллиард рублей

Автор:
31 марта 2023 14:16
Сообщество : Криминал
Метки: Ленобласть   видео   задержание   кокаин   крупная партия   мвд   
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Сообщается, что порошок прибыл прямиком из Латинской Америки.

МВД отчиталось о поимке двух российских эскобаров. Сегодня ночью бойцы спецподразделения ФСКН "Гром" накрыли одну из самых крупных партий кокаина за последнее время. Как сообщили в МВД, 46-летний Александр Марков и 50-летний Дмитрий Антипов занимались контрабандой наркотиков из Латинской Америки в Ленобласть. Их вычислили и поймали с поличным прямо у тайника с наркотиками.

Как утверждается, наркодилеры почуяли опасность и решили кокаин перепрятать. Ночью они подъехали к сарайчику в посёлке Металлострой, где у них был схрон, и принялись грузить в багажник своей "Шкоды" брикеты с кокаином. В этот момент их и накрыли.


В тайнике оказалось 200 брикетов общим весом около 223 килограмма, а на каждой упаковке красовалась "фирменная" печать "Rolls Royce". По самым скромным подсчётам стоимость изъятого порошка на чёрном рынке составляет 800 миллионов рублей, некоторые ТГ-каналы называют сумму в 1,5 миллиарда.

Известно, что задержанные были ранее судимы. Марков — за грабёж, а Антипов — за покушение на убийство. Против них возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ ("Перевозка наркотиков в особо крупном размере"). Им грозит по 10 лет колонии. При этом понятно, что Марков и Антипов в этом деле всего лишь пешки. Так что у местной ФСКН в ближайшее время будет много работы.

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Метки: Ленобласть   видео   задержание   кокаин   крупная партия   мвд   
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206
noname789 2 часа назад
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9k
Сол Гудман 5 минут назад
Кто-то сдал
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783
ES 10 минут назад
Новые вагнеровцы, а затем герои России. С памятниками в родных школах.
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4k
Leonid 17 минут назад
Есть мыслишка, что этой "большой" партией отвлекли внимание от "огромной". $20 млн для наркоторговцев не такая уж и большая сумма...
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559
Areskoi 20 минут назад
В аэропорту задержали 223 килограмма кокаина. На самом деле их было 500. Оставили себе часть. Собак тренировать наверное.
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22k
Mike Miller 21 минуту назад
Ну, круто.
Однако, когда такие партии ловят, я всегда думаю только о переделе сфер влияния в силовых структурах. Не боле того - и для патриотов - когда такие партии ловят не у нас, я точно так же.
Вы посмотрите, на этих деятелей? Ну, какой, к черту, товар на миллиард+ рублей? У них кэша и на пару миллионов замутить не нашлось бы. Обычные пешки.
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19k
anpetrof 24 минуты назад
Заставить всё это сожрать...
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5k
Андрей Полчаса назад
как это вообще смогли провезти из далёкой страны?
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10k
Владимир 48 минут назад
Чую ФСКН закатит вечеринку. На пару месяцев, всем отделом.
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3k
Feathery 48 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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31k
Slonyash 51 минуту назад
Охренеть!
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2k
fraxinus 53 минуты назад
> прямиком из Латинской Америки.

Дипломатическая почта?
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1k
SmartCat101 Час назад
а где-то сейчас рыдает зеленский
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10k
Бритва Час назад
эта наркота ведь будет уничтожена, да?
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11k
Shtoppi Час назад
Интересно, долго эти двое еще проживут? За потерю такой партии товара, перед хозяевами отвечать по любому придется.
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632
ruslan d Час назад
Кто-то всплакнул ...
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44k
Aleksandr Час назад
Почему бы по этой статье не давать пожизненное?
Это не пакетик, который мент в карман может засунуть.
Никто такую партию случайному человеку не доверит...
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2k
Enotko Ytko 2 часа назад
тут главное в расследовании не выйти на самих себя
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