Женщина переехала в новый дом, и нашла там десятки змей

Американка перевозила вещи в новый дом, как вдруг увидела на стене неприятных ползучих гостей. Оказалось, в гараже и под домом обитало больше десяти змей. Перед покупкой ей никто об этом не сообщил.
Американка по имени Эмбер Холл приобрела новый дом в городке Сентенниал, штат Колорадо, и перевозя вещи в новое жильё, встретила там ползучих гостей. Пока женщина распаковывала коробки с вещами в гараже, её пёс начала вести себя странно.
"Я подошла, чтобы проверить, кого он там увидел. Думала, что это какой-нибудь паук, но вдруг увидела змей, ползущих по стене. Я начала паниковать. Мне говорили, что это разновидность садовых ужей - но я никогда не видела таких больших ужей," - рассказала женщина в интервью.
Садовые ужи (или подвязочные змеи) - неядовитые, но могут укусить человека так, что появится аллергическая реакция. Всего в доме Эмбер нашли 12 рептилий. Хотя змей благополучно перенесли из дома, теперь новоявленная хозяйка и её семья всё равно побаиваются, что когда-нибудь змея вылезет, например, из туалета. По словам женщины, она много лет копила деньги, чтобы купить свой первый дом, но из-за этого инцидента остался неприятный осадок.
Кроме того, она потратила более тысячи долларов (76 тысяч рублей) на специалистов по вылову змей. Эксперты определили, что змеи жили в гараже и под домом по меньшей мере два года, судя по их размерам. Однако, ни владельцы, ни агентство по недвижимости не сообщили об этом перед покупкой.
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Источник: — переведено специально для fishki.net