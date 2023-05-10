Женщина переехала в новый дом, и нашла там десятки змей

Кроме того, она потратила более тысячи долларов (76 тысяч рублей) на специалистов по вылову змей. Эксперты определили, что змеи жили в гараже и под домом по меньшей мере два года, судя по их размерам. Однако, ни владельцы, ни агентство по недвижимости не сообщили об этом перед покупкой.