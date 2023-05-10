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Женщина переехала в новый дом, и нашла там десятки змей

Женщина переехала в новый дом, и нашла там десятки змей

Автор:
10 мая 2023 21:38
Сообщество : Истории
Метки: США   дикая природа   животные   жилье   жутко   змеи   история   природа   рептилии   фото   
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Американка перевозила вещи в новый дом, как вдруг увидела на стене неприятных ползучих гостей. Оказалось, в гараже и под домом обитало больше десяти змей. Перед покупкой ей никто об этом не сообщил.

Американка по имени Эмбер Холл приобрела новый дом в городке Сентенниал, штат Колорадо, и перевозя вещи в новое жильё, встретила там ползучих гостей. Пока женщина распаковывала коробки с вещами в гараже, её пёс начала вести себя странно.

"Я подошла, чтобы проверить, кого он там увидел. Думала, что это какой-нибудь паук, но вдруг увидела змей, ползущих по стене. Я начала паниковать. Мне говорили, что это разновидность садовых ужей - но я никогда не видела таких больших ужей," - рассказала женщина в интервью.

Садовые ужи (или подвязочные змеи) - неядовитые, но могут укусить человека так, что появится аллергическая реакция. Всего в доме Эмбер нашли 12 рептилий. Хотя змей благополучно перенесли из дома, теперь новоявленная хозяйка и её семья всё равно побаиваются, что когда-нибудь змея вылезет, например, из туалета. По словам женщины, она много лет копила деньги, чтобы купить свой первый дом, но из-за этого инцидента остался неприятный осадок.

Кроме того, она потратила более тысячи долларов (76 тысяч рублей) на специалистов по вылову змей. Эксперты определили, что змеи жили в гараже и под домом по меньшей мере два года, судя по их размерам. Однако, ни владельцы, ни агентство по недвижимости не сообщили об этом перед покупкой.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   дикая природа   животные   жилье   жутко   змеи   история   природа   рептилии   фото   
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3  комментария
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5k
Babangdida 24 минуты назад
Добро пожаловать в семью!
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Егор 3 минуты назад
Ну хорошо, мышей не будет.
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71
grigorenko vladislav 4 минуты назад
"Однако ни владельцы, ни агентство по недвижимости не сообщили об этом перед покупкой" - ещё чего! Заряжаем следующий дом, продаём, через небольшое время - ещё штука баксов сверху!
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