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Австралийка спокойно продолжила перекур, когда к ней приползла змея

Австралийка спокойно продолжила перекур, когда к ней приползла змея

Автор:
09 февраля 2023 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   видео   дикая природа   дикие животные   животные   жутко   змеи   змея   природа   рептилии   
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Самое обычное дело в Австралии - когда к тебе подползла огромная змея, а ты спокойно продолжаешь перекур. Это видео, снятое в австралийском Брисбене, собрало миллионы просмотров.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   видео   дикая природа   дикие животные   животные   жутко   змеи   змея   природа   рептилии   
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8  комментариев
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6k
newegg Час назад
Это называется «профессиональная деформация».
Для неё змеи - как для меня компьютерная мышь.
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2k
Оксид Бетона 7 минут назад
Змеи не мокрые и не скользкие и не холодные. Вполне себе мягкокожие, несмотря на чешую, и теплые, несмотря на хладнокровие, существа.
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62
noname789 14 минут назад
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69
RobotTerminator2 16 минут назад
Стальные яичники у девки!
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3k
Александр Полещук 17 минут назад
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2k
веселый просто 21 минуту назад
Змея напомнила, что минздрав предупреждает
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64k
doker Час назад
Курение убивает...
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