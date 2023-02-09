Австралийка спокойно продолжила перекур, когда к ней приползла змея

На видео - Айла Мэнсон, сотрудница местной организации по вылову змей Harrison’s. Перед тем, как был снят ролик, девушка привезла эту змею из города в дикую природу. Рептилию обнаружили в жилом доме - она пряталась под холодильником и наводила страх на владельцев дома. Девушка забрала змею и привезла в местность, где они обитают. Но оказавшись на свободе, змея, видимо, не торопилась уходить. Когда Айла решила покурить, змея ещё немного ползала рядом, как будто благодаря её.