Австралийка спокойно продолжила перекур, когда к ней приползла змея

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Самое обычное дело в Австралии - когда к тебе подползла огромная змея, а ты спокойно продолжаешь перекур. Это видео, снятое в австралийском Брисбене, собрало миллионы просмотров.
На просторах сети набирает популярность видео, где австралийка спокойно сидит и курит, когда под её ногами как ни в чём не бывало проползает змея. Видео засняли в австралийском Брисбене. Многие пользователи пошутили, что наверное, это обычное дело для австралийцев. Но оказалось, на ролике девушка, которая "дружит" со змеями.
На видео - Айла Мэнсон, сотрудница местной организации по вылову змей Harrison’s. Перед тем, как был снят ролик, девушка привезла эту змею из города в дикую природу. Рептилию обнаружили в жилом доме - она пряталась под холодильником и наводила страх на владельцев дома. Девушка забрала змею и привезла в местность, где они обитают. Но оказавшись на свободе, змея, видимо, не торопилась уходить. Когда Айла решила покурить, змея ещё немного ползала рядом, как будто благодаря её.
"К сожалению, у многих людей есть стереотипы, что змеи - жестокие и агрессивные существа. Это видео - прекрасный пример того, что змеи не собираются просто так причинять нам вред. Они атакуют только когда чувствуют угрозу и хотят предупредить. Они просто хотят спокойно провести свой день и не хотят, чтобы их тревожили," - написали сотрудники организации.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Для неё змеи - как для меня компьютерная мышь.