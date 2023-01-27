Женщина заметила в своём цветочном горшке несколько яиц

Не так давно пользовательница сети под ником veiledrose поделилась этой историей на форуме Reddit. Женщина заметила в цветочном горшке, который стоял у неё в саду, одно яйцо. Она не стала трогать его, и пришла проверить на следующее утро - в горшке оказалось уже два яйца. Будущую мать этого пернатого семейства она так и не видела.