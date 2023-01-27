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Женщина заметила в своём цветочном горшке несколько яиц

Женщина заметила в своём цветочном горшке несколько яиц

Автор:
27 января 2023 15:15
Сообщество : Животные
Метки: Фотографии   дикая природа   животные   истории   история   природа   птенцы   птица   птицы   фото   
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Вот случаются иногда милейшие истории, которые вдохновляют ещё больше беречь природу и её обитателей. Пользовательница сети под ником veiledrose не так давно заметила несколько яиц в цветочном горшке, который стоял у неё в саду.. Оказалось, яйца отложила дикая мама-утка.
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Метки: Фотографии   дикая природа   животные   истории   история   природа   птенцы   птица   птицы   фото   
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Copycat 46 минут назад
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