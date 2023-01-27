Женщина заметила в своём цветочном горшке несколько яиц

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Вот случаются иногда милейшие истории, которые вдохновляют ещё больше беречь природу и её обитателей. Пользовательница сети под ником veiledrose не так давно заметила несколько яиц в цветочном горшке, который стоял у неё в саду.. Оказалось, яйца отложила дикая мама-утка.
Не так давно пользовательница сети под ником veiledrose поделилась этой историей на форуме Reddit. Женщина заметила в цветочном горшке, который стоял у неё в саду, одно яйцо. Она не стала трогать его, и пришла проверить на следующее утро - в горшке оказалось уже два яйца. Будущую мать этого пернатого семейства она так и не видела.
Но мать-утка появилась на третий день. Она спокойно высиживала яйца, и женщина никак её не беспокоила во время этого чудесного процесса. За несколько дней в горшке появилось уже 11 яиц, и мать периодически приходила, чтобы их высиживать. Всё это время женщина и члены семьи с любопытством наблюдали за яйцами.
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И вот, однажды владелица дома увидела, что птенцы начали вылупляться! Вылупились все 11, и с утятами всё было в порядке. Хотя на момент вылупления некоторых из них матери не было рядом, женщина чутко наблюдала за малышами.
Когда они чуточку подросли, мать решила "переехать", и увела детей из горшка в другое место. Наверняка, утка очень благодарна людям за то, что её приняли, и все её малыши благополучно вылупились в безопасном месте. Не просто так мать выбрала именно этот горшок. Вот такая чудесная история!
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