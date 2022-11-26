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Таец заглянул в ведро, и увидел там многоножку из ночных кошмаров

Таец заглянул в ведро, и увидел там многоножку из ночных кошмаров

Автор:
26 ноября 2022 09:00
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   жутко   истории   история   многоножки   природа   сколопендры   фото   
1039
7
Иногда матушка-природа преподносит нам не очень приятных гостей. Хотя многоножки - такие же полноценные жители планеты, как и остальные животные, смотреть на этих существ, скажем, многим не очень приятно. Один таец обнаружил такую многоножку в своём ведре..
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дикая природа   животные   жутко   истории   история   многоножки   природа   сколопендры   фото   
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4  комментария
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61k
Александр Ломовицкий 47 минут назад
очень удобно -залить майонезом и поставить ведро на огонь . только крышкой надо закрыть и лука побольше
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89k
parallax Полчаса назад
Обед сам пришёл к тайцу, осталось только поджарить в масле.

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2k
Икра ежа 36 минут назад
Текст на уровне 2 класса.
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1k
Шурман 48 минут назад
Вот так выглядят морские черви , у нас их называют zagers . Ловить их очень просто , по отливу идешь с помпой и видишь дырочки в песку и туда помпу , кусаться эта гадость тоже хорошо , каждую неделю у меня пальцы в крови . Рыба их очень сильно любит . Теще один раз показал она говорит боже мой как ты можешь это держать в холодильнике :)
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