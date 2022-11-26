Таец заглянул в ведро, и увидел там многоножку из ночных кошмаров

Хотя зрение многоножек не такое идеальное, и они способны лишь различить свет и темноту, но другие органы чувств у них развиты хорошо - поэтому они прекрасные и быстрые охотники. Если такая многоножка укусит человека, своим ядовитым укусом они могут вызвать отек, сильную боль и высокую температуру.