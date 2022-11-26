Таец заглянул в ведро, и увидел там многоножку из ночных кошмаров

1039
7
Иногда матушка-природа преподносит нам не очень приятных гостей. Хотя многоножки - такие же полноценные жители планеты, как и остальные животные, смотреть на этих существ, скажем, многим не очень приятно. Один таец обнаружил такую многоножку в своём ведре..
Житель Таиланда случайно обнаружил это жутковатое создание в ведре. Это - самка многоножки, предположительно Geophilomorpha, геофила. Количество пар ножек у этих беспозвоночных варьирует от 27 до 191. При этом они могут очень быстро ползать, и питаются в основном насекомыми и другими беспозвоночными.
Хотя зрение многоножек не такое идеальное, и они способны лишь различить свет и темноту, но другие органы чувств у них развиты хорошо - поэтому они прекрасные и быстрые охотники. Если такая многоножка укусит человека, своим ядовитым укусом они могут вызвать отек, сильную боль и высокую температуру.
×
×
Кстати, с помощью множества лапок они могут переносить свои яйца с будущим потомством (на фото выше), что выглядит не менее жутко, чем сама многоножка. Они в основном обитают в районах с тёплым климатом, поэтому в Азии они постоянные гости домов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- Бывший китайский миллионер продаёт сосиски на улице
- «Тестер любви», грабитель-козёл с чёрной магией и другие интересные факты и истории
- Хит-парад ужасных соседей
- Девушка попробовала выменять сосновую шишку на что-нибудь полезное: вот что вышло
- 13 ситуаций, в которых лучше было бы промолчать
Новости партнёров
реклама