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В Австралии засняли змею, которая "летает" с крыши

В Австралии засняли змею, которая "летает" с крыши

Автор:
30 января 2023 19:03
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   видео   дикая природа   дикие животные   животные   змеи   змея   природа   фото   
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Кажется, что жителей Австралии уже ничем не удивить в плане живности. Там обитает так много ползучих существ, которых можно встретить прямо на улицах.. Но недавно даже австралийцы были в шоке. Они засняли змею, которая спрыгнула с крыши на землю..

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Метки: Австралия   видео   дикая природа   дикие животные   животные   змеи   змея   природа   фото   
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14  комментариев
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9k
GROMOZEKA Час назад
По Дискавери смотрел передачу про змееловов.
Так там в Австралии, найти черную мамбу в груде грязного белья, вероятность выше, чем у нас таракана на засратой кухне.
Веселый континент
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10k
wilddewill 20 минут назад
По моему, хозяин дома просто ставил антену на крыше)))) И увидев змею просто дал ей "пня"
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40k
Сергей 21 минуту назад
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20k
Alf 23 минуты назад
А звук, как кусок г*вна свалился.
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32k
Юр21 23 минуты назад
Ну если это она "летает"... Звук приземления шикарный, "шмяк" об асфальт.
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33k
Барклай Полчаса назад
Есть вроде бы прыгающие змеи, но с такой высоты, на асфальт, она челюсть переломает
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5k
5 копеек 42 минуты назад
Тоже мне Австралия...у меня "любимая" мама моей змеи летает по бутикам и тратит мои кровно заработанные, а чё намекнёшь, так дома гадюки шшшипят обе дуэтом...
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24k
Егор Час назад
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4k
Барсук Час назад
Не только в Австралии весело живут .....
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78
Инякин Евгений 2 часа назад
Не рассказывайте об этом паукам и скорпионам, иначе австралийцы будут в костюмах хим.защиты ходить
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