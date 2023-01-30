В Австралии засняли змею, которая "летает" с крыши

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Кажется, что жителей Австралии уже ничем не удивить в плане живности. Там обитает так много ползучих существ, которых можно встретить прямо на улицах.. Но недавно даже австралийцы были в шоке. Они засняли змею, которая спрыгнула с крыши на землю..
Этот ролик засняли в австралийском штате Квинсленд - и хотя он длится несколько секунд, он уже успел напугать множество местных жителей. На кадрах змея прыгает с крыши дома в жилом районе, приземляется и спокойно ползёт дальше. При этом перед прыжком змея покачивала телом, как будто прицеливаясь.
Такого не ожидал никто - даже австралийцы, которые уже привыкли повсюду видеть самую разную живность. Как определили эксперты, на видео может быть или австралийская древесная змея, или сетчатая коричневая змея. Известно, что последняя может спокойно заползать на крыши и скалы.
Ролик с "летающей змеёй" быстро распространился по соцсетям и набрал миллионы просмотров. Местные службы по охране природы предупредили, что в ближайшее время жителям нужно быть осторожнее - у некоторых змей в это время появляются детёныши, и они могут быть агрессивны.
Видео:
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Так там в Австралии, найти черную мамбу в груде грязного белья, вероятность выше, чем у нас таракана на засратой кухне.
Веселый континент