Волк-одиночка прошёл 6700 километров - и стал рекордсменом

Волк-одиночка из Северной Америки установил рекорд - он преодолел более 6700 километров во время миграции. Это "путешествие" заняло у самца 18 месяцев, и все данные учёные получили с его GPS-ошейника.
Миграция - важная часть в царстве животных. Горбатые киты и косатки могут перемещаться на тысячи километров для спаривания и родов, а тигры - сотни километров в поисках самок. Серые волки тоже мигрируют на большие расстояния. Недавно один волк-одиночка из Северной Америки установил целый рекорд - он преодолел 6700 километров. Учёные отследили данные с GPS-ошейника, который был на волке, и установили, что его путь пролегал через район Великих озёр и занял 18 месяцев.
На этого волка надели GPS-ошейник в рамках программы поддерживания популяции, которую ведут в США с 1992 года. Так учёные узнают больше информации о видах, отслеживают и следят за их благополучием. Но этот самец превзошёл все ожидания своим 1,5-летним путешествием - он начал его в штате Мичиган, и за это время прошёл через территорию нескольких озёр, сделал "петлю" между штатами, зашёл на территорию Канады и прошёл территорию трёх национальных парков.
Последний парк, в котором он оказался - национальный канадский парк Уайтшелл. В этом парке, к сожалению, волка застрелил охотник. Он сделал это во время законной охоты, и сказал, что увы, не видел его GPS-ошейника. Однако, история этого волка-путешественника надолго запомнилась учёным и пользователям сети.
"Иногда кажется, что некоторым серым волкам суждено остаться одиночками. Использование GPS-ошейников несомненно вносит ясность и показывает, как перемещаются эти удивительные животные. Но думаю, этот волк попадёт в историю, по крайней мере для штата Мичиган," - говорит биолог Брайан Роэлл.
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