Волк-одиночка прошёл 6700 километров - и стал рекордсменом

На этого волка надели GPS-ошейник в рамках программы поддерживания популяции, которую ведут в США с 1992 года. Так учёные узнают больше информации о видах, отслеживают и следят за их благополучием. Но этот самец превзошёл все ожидания своим 1,5-летним путешествием - он начал его в штате Мичиган, и за это время прошёл через территорию нескольких озёр, сделал "петлю" между штатами, зашёл на территорию Канады и прошёл территорию трёх национальных парков.