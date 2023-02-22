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Волк-одиночка прошёл 6700 километров - и стал рекордсменом

Волк-одиночка прошёл 6700 километров - и стал рекордсменом

Автор:
22 февраля 2023 13:58
Сообщество : Животные
Метки: волк   волки   дикая природа   дикие животные   животные   истории   история   миграция   природа   фото   
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Волк-одиночка из Северной Америки установил рекорд - он преодолел более 6700 километров во время миграции. Это "путешествие" заняло у самца 18 месяцев, и все данные учёные получили с его GPS-ошейника.

Миграция - важная часть в царстве животных. Горбатые киты и косатки могут перемещаться на тысячи километров для спаривания и родов, а тигры - сотни километров в поисках самок. Серые волки тоже мигрируют на большие расстояния. Недавно один волк-одиночка из Северной Америки установил целый рекорд - он преодолел 6700 километров. Учёные отследили данные с GPS-ошейника, который был на волке, и установили, что его путь пролегал через район Великих озёр и занял 18 месяцев.


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На этого волка надели GPS-ошейник в рамках программы поддерживания популяции, которую ведут в США с 1992 года. Так учёные узнают больше информации о видах, отслеживают и следят за их благополучием. Но этот самец превзошёл все ожидания своим 1,5-летним путешествием - он начал его в штате Мичиган, и за это время прошёл через территорию нескольких озёр, сделал "петлю" между штатами, зашёл на территорию Канады и прошёл территорию трёх национальных парков.

Последний парк, в котором он оказался - национальный канадский парк Уайтшелл. В этом парке, к сожалению, волка застрелил охотник. Он сделал это во время законной охоты, и сказал, что увы, не видел его GPS-ошейника. Однако, история этого волка-путешественника надолго запомнилась учёным и пользователям сети.


"Иногда кажется, что некоторым серым волкам суждено остаться одиночками. Использование GPS-ошейников несомненно вносит ясность и показывает, как перемещаются эти удивительные животные. Но думаю, этот волк попадёт в историю, по крайней мере для штата Мичиган," - говорит биолог Брайан Роэлл.


Источник:

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Метки: волк   волки   дикая природа   дикие животные   животные   истории   история   миграция   природа   фото   
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1  комментарий
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Partizzan Полчаса назад
Теперь пусть охотник надевает ошейник волка и продолжит путь)
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