Акцию «Бессмертный полк» провели в игре «Майнкрафт»

Даже геймеры не остались в стороне от такого события.
Игра «Майнкрафт» очень популярна у подростков. Почему - не ясно, на первый взгляд, это какой-то винегрет из кубиков. Но зумерам нравится.
К игре стали присматриваться и взрослые. Даже политики: недавно в «Майнкрафте» проходил торжественный митинг в честь (это не шутка) открытия в игре памятника Владимиру Вольфовичу Жириновскому. Наплыв желающих почтить память титана российской политики был такой, что сервер «прилёг».
Мы провели в компьютерной игре Minecraft первую цифровую Первомайскую демонстрацию, (которая стала) самым массовым митингом, прошедшим сегодня в стране. В мероприятии успели принять участие более 12 тысяч сторонников со всего мира. Мы не знаем, сколько бы пришло ещё. Сервер не выдержал числа желающих и рухнул, - рассказали в ЛДПР.
Ну а сегодня в «Майнкрафте» провели акцию «Бессмертный полк». Некто SuperEvgexa созвал сторонников и они провели легендарное шествие онлайн.
Как заявил Evgexa, это событие для него - очень близкое и знаковое. Несколько лет он участвовал в шествии и нёс портрет погибшего прадеда, а теперь вот решил собрать в сети тех, кто по каким-то причинам не может пройти по улицам своих городов.
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