Внебрачный сын Жириновского захотел судиться за наследство отца

Согласно декларации Жириновского за 2018 год, за ним числились два земельных участка в 2,5 гектара, 8 домов общей площадью более 2200 кв. метров, два гаража по 600 "квадратов" каждый, нежилое помещение (хозблок) площадью 297 кв. метров, а также крытый и открытый бассейны. Большая часть из перечисленного, по словам политика, предназначалась для членов партии. Все эти богатства располагались в престижной деревне Дарьино на Рублёвке. Однако в том же 2018 году он всё это продал внебрачному 36-летнему сыну Олегу Эйдельштейну.





В декларации за 2019 года за Жириновским числилась только внушительных размеров служебная квартира в 436 "квадратов", которая не может быть наследством, 39 миллионов рублей, трёхдверная "Нива" и скромная квартира площадью 38 кв. метров. В своей последней декларации (2020 год) политик указал тот же самый "набор", но уже без "Нивы".