Внебрачный сын Жириновского захотел судиться за наследство отца

Для начала Олег Эйдельштейн планирует через суд установить факт отцовства.
Внебрачный сын скончавшегося в апреле прошлого года бессменного лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского подал в Никулинский суд Москвы иск о признании отцовства для последующей реализации наследственных прав. По данным СМИ, иск в инстанции зарегистрировали 2 августа.
В пресс-службе фракции ЛДПР сообщили, что никто из партийцев не собирается участвовать в судебном процессе и назвали ситуацию семейными разборками.
Мы не занимаемся семейными разборками среди родственников. Это абсолютно никакого отношения к нам не имеет
Согласно декларации Жириновского за 2018 год, за ним числились два земельных участка в 2,5 гектара, 8 домов общей площадью более 2200 кв. метров, два гаража по 600 "квадратов" каждый, нежилое помещение (хозблок) площадью 297 кв. метров, а также крытый и открытый бассейны. Большая часть из перечисленного, по словам политика, предназначалась для членов партии. Все эти богатства располагались в престижной деревне Дарьино на Рублёвке. Однако в том же 2018 году он всё это продал внебрачному 36-летнему сыну Олегу Эйдельштейну.
В декларации за 2019 года за Жириновским числилась только внушительных размеров служебная квартира в 436 "квадратов", которая не может быть наследством, 39 миллионов рублей, трёхдверная "Нива" и скромная квартира площадью 38 кв. метров. В своей последней декларации (2020 год) политик указал тот же самый "набор", но уже без "Нивы".
Известно, что у Владимира Жириновского есть ещё один сын и дочь. О последней известно немного, на публике она не показывалась, а вот сын Игорь Лебедев с младых ногтей был в политике, став депутатом Госдумы от ЛДПР в 20 лет. Как пишут СМИ, Лебедев очень любил жизнь за границей, часто отдыхал в США и на испанской Ибице. Возможно, это стало причиной конфликта между отцом и сыном в 2021 году. Лебедев покинул партию и страну, переехал в Испанию и сменил имя на Диего Гарсия. Есть мнение, что наследство ему досталось задолго до кончины отца. В декларациях Лебедева числились 5 квартир в Москве — одна площадью 173 кв. метра в центре столицы, остальные 4 — на Нежинской улице.
Известно, что в девяностых за Владимиром Вольфовичем числились 127 квартир и 230 машин. Политик такое количество имущества объяснял заботой о членах партии, для которых всё это покупалось по бросовой цене.
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Думаю - очередной пиар. Бастард решил продвинуть себя на имени отца. Наследства он не получит (он свое уже получил, думаю) но процесс сделает ярким (евреи они такие, из всего шоу делают) и наверняка поимеет на нем какие-то преференции.
Отчего и не пободаться