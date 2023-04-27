в Minecraft построили огромный памятник Жириновскому

Осиротевшая фракция ЛДПР продолжает свои цифровые эксперименты с Жириновским. В начале апреля нынешний глава партии Леонид Слуцкий анонсировал создание нейросетевой копии Владимира Вольфовича, а сегодня на одном из серверов известной игры Minecraft сторонники ЛДПР создали 200-метровый бюст Жириновского в кепке. Об этом в своём Телеграм-канале сообщил депутат Андрей свинцов.



Цифровые технологии, увы, пока не идеальны и Владимир Вольфович получился не очень похожим. Но, уверен, что неизвестный скульптор ещё поработает над портретным сходством. В любом случае, работа впечатляет. Предлагаю поддержать проект и подтвердить имидж ЛДПР как первой цифровой партии.