в Minecraft построили огромный памятник Жириновскому

ЛДПР планирует провести возле него первомайскую онлайн-демонстрацию.
Осиротевшая фракция ЛДПР продолжает свои цифровые эксперименты с Жириновским. В начале апреля нынешний глава партии Леонид Слуцкий анонсировал создание нейросетевой копии Владимира Вольфовича, а сегодня на одном из серверов известной игры Minecraft сторонники ЛДПР создали 200-метровый бюст Жириновского в кепке. Об этом в своём Телеграм-канале сообщил депутат Андрей свинцов.
Цифровые технологии, увы, пока не идеальны и Владимир Вольфович получился не очень похожим. Но, уверен, что неизвестный скульптор ещё поработает над портретным сходством. В любом случае, работа впечатляет. Предлагаю поддержать проект и подтвердить имидж ЛДПР как первой цифровой партии.
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Депутаты от ЛДПР и её сторонники собираются устроить первомайскую демонстрацию у памятника Жириновскому в онлайн режиме. Парламентарий Свинцов даже указал адрес сервера, на котором состоится мероприятие. Однако люди пока туда не торопятся. На момент написания поста на сервере никого не было.
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