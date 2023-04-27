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в Minecraft построили огромный памятник Жириновскому

в Minecraft построили огромный памятник Жириновскому

Автор:
27 апреля 2023 17:22
Сообщество : Игромир
Метки: minecraft   видео   демонстрация   жириновский   лдпр   маёвка   памятник   
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ЛДПР планирует провести возле него первомайскую онлайн-демонстрацию.

Осиротевшая фракция ЛДПР продолжает свои цифровые эксперименты с Жириновским. В начале апреля нынешний глава партии Леонид Слуцкий анонсировал создание нейросетевой копии Владимира Вольфовича, а сегодня на одном из серверов известной игры Minecraft сторонники ЛДПР создали 200-метровый бюст Жириновского в кепке. Об этом в своём Телеграм-канале сообщил депутат Андрей свинцов.

Цифровые технологии, увы, пока не идеальны и Владимир Вольфович получился не очень похожим. Но, уверен, что неизвестный скульптор ещё поработает над портретным сходством. В любом случае, работа впечатляет. Предлагаю поддержать проект и подтвердить имидж ЛДПР как первой цифровой партии.

Депутаты от ЛДПР и её сторонники собираются устроить первомайскую демонстрацию у памятника Жириновскому в онлайн режиме. Парламентарий Свинцов даже указал адрес сервера, на котором состоится мероприятие. Однако люди пока туда не торопятся. На момент написания поста на сервере никого не было.

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Метки: minecraft   видео   демонстрация   жириновский   лдпр   маёвка   памятник   
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