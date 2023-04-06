I`ll be back: в ЛДПР захотели сделать нейросетевую копию Владимира Жириновского

По заверениям главы пресс-службы партии ЛДПР Александра Дюпина, сайт с копией Жириновского запустят в течение полугода. Для того, чтобы смоделировать дубликат политика, точнее, его идей и позиции по различным вопросам, через нейросеть прогонят более 18 тысяч его интервью. Также нейросеть получит доступ в интернет, чтобы быть в курсе текущих событий в мире.



Дюпин подчёркивает, что проект будет носить исключительно просветительский характер, задача которого в современной форме рассказать как о самом Жириновском, так и познакомить с его идеями.