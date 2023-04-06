I`ll be back: в ЛДПР захотели сделать нейросетевую копию Владимира Жириновского

Теперь мы знаем, кто захватит мир.
Сегодня ровно год со дня кончины яркого российского политика, главы партии ЛДПР, Владимира Жириновского. Многие соратники, коллеги и простые люди отдают сегодня усопшему дань памяти. Дальше всех, пожалуй, зашла партия ЛДПР. Нынешний её глава Леонид Слуцкий пообещал создать "проект политический, алгоритм Жириновский" — цифровую копию Владимира Вольфовича, с которой мог бы пообщаться любой желающий.
Будут оцифрованы все его научные труды, выступления, письма, комментарии. При помощи искусственного интеллекта мы создаем первый в мире политический алгоритм «Жириновский». К разработке будут привлечены ведущие отечественные специалисты.
Мы убеждены, что сформулированные алгоритмом «Жириновский» оценки и прогнозы послужат успешному развитию будущего России. И всего мира
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По заверениям главы пресс-службы партии ЛДПР Александра Дюпина, сайт с копией Жириновского запустят в течение полугода. Для того, чтобы смоделировать дубликат политика, точнее, его идей и позиции по различным вопросам, через нейросеть прогонят более 18 тысяч его интервью. Также нейросеть получит доступ в интернет, чтобы быть в курсе текущих событий в мире.
Дюпин подчёркивает, что проект будет носить исключительно просветительский характер, задача которого в современной форме рассказать как о самом Жириновском, так и познакомить с его идеями.
Сегодня помимо анонса об увековечивании памяти Жириновского посредством новомодных нейросетей прошло и более традиционное мероприятие — у могилы политика на Новодевичьем кладбище открыли его памятник.
Фигура Жириновского изображена в полный рост и выполнена из бронзы, постамент — из двух видов гранита. Создателем памятника выступил народный художник России Андрей Ковальчук. На мероприятии присутствовали многие видные политики.
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