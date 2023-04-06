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I`ll be back: в ЛДПР захотели сделать нейросетевую копию Владимира Жириновского

I`ll be back: в ЛДПР захотели сделать нейросетевую копию Владимира Жириновского

Автор:
06 апреля 2023 14:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Владимир Жириновский   Искусственный интеллект   видео   копия   лдпр   нейросеть   политика   
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Теперь мы знаем, кто захватит мир.

Сегодня ровно год со дня кончины яркого российского политика, главы партии ЛДПР, Владимира Жириновского. Многие соратники, коллеги и простые люди отдают сегодня усопшему дань памяти. Дальше всех, пожалуй, зашла партия ЛДПР. Нынешний её глава Леонид Слуцкий пообещал создать "проект политический, алгоритм Жириновский" — цифровую копию Владимира Вольфовича, с которой мог бы пообщаться любой желающий.

Будут оцифрованы все его научные труды, выступления, письма, комментарии. При помощи искусственного интеллекта мы создаем первый в мире политический алгоритм «Жириновский». К разработке будут привлечены ведущие отечественные специалисты.

Мы убеждены, что сформулированные алгоритмом «Жириновский» оценки и прогнозы послужат успешному развитию будущего России. И всего мира

По заверениям главы пресс-службы партии ЛДПР Александра Дюпина, сайт с копией Жириновского запустят в течение полугода. Для того, чтобы смоделировать дубликат политика, точнее, его идей и позиции по различным вопросам, через нейросеть прогонят более 18 тысяч его интервью. Также нейросеть получит доступ в интернет, чтобы быть в курсе текущих событий в мире.

Дюпин подчёркивает, что проект будет носить исключительно просветительский характер, задача которого в современной форме рассказать как о самом Жириновском, так и познакомить с его идеями.

Сегодня помимо анонса об увековечивании памяти Жириновского посредством новомодных нейросетей прошло и более традиционное мероприятие — у могилы политика на Новодевичьем кладбище открыли его памятник.

Фигура Жириновского изображена в полный рост и выполнена из бронзы, постамент — из двух видов гранита. Создателем памятника выступил народный художник России Андрей Ковальчук. На мероприятии присутствовали многие видные политики.

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Метки: Владимир Жириновский   Искусственный интеллект   видео   копия   лдпр   нейросеть   политика   
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9  комментариев
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2k
ChePaev Час назад
Сегодня же годовщина как Вольфыча не стало... Скучно и пусто стало без него в Думе и на политических ток-шоу. Помним, цитируем, твои предсказания все сбываются.
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434
сергей ремизов 14 минут назад
А где Ад ,вилы и черти? Нейросеть какая то ненатуральная.
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8k
Trenzel2003 19 минут назад
Сильный дядька был! Умный и сильный. Спи спокойно, Владимир Вольфович!
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16k
Дядюшка Ау 40 минут назад
А давайте переименуем Киев в город Вольфыч. И хохлам обидно, да и нам приятно, мол, достойны памяти предков. Те любили переименования. Как кто помрет, так сразу же в его имя город переименуют. И бюст на родине.
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59k
pynh 58 минут назад
На жирике откатают сетку, потом загрузят туда ввп и он будет вечно править, как и предсказывали.
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2k
Oorfin Час назад
эти "преемники" без Вольфыча сами хоть что-то могут?
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668
ruslan d Час назад
Ну чем бы детя не тешилось ...
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