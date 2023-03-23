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Студия Valve анонсировала Counter-Strike 2

Студия Valve анонсировала Counter-Strike 2

Автор:
23 марта 2023 11:02
Сообщество : Игромир
Метки: Counter-Strike 2   Ynews   beta test   valve   анонс   видео   игра   фото   шутер   
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Разработчик пообещал улучшить качество визуальных эффектов, добавить новую механику и повысить тикрейт.

Компания Valve официально представила Counter-Strike 2, опубликовав на своём Ютуб-канале несколько рекламных роликов.


В одном из них разработчики рассказывают о создании реалистичного дыма, реагирующего на свет, выстрелы и взрывы. В другом демонстрируются новый уровень освещения, графика и переработанные карты, в третьем рассказывается о тикрейте (частоте), с которой сервер обновляет данные по игре.


Итак, основные особенности игры:

  • Counter-Strike 2 создана на движке Source 2;
  • В новую версию перенесли все предметы из CS:GO;
  • Обновлённые карты;
  • Улучшенная графика, переделанный интерфейс и переработанный звук;
  • Динамичный дым от дымовых гранат;
  • Высокое качество освещения, реалистичные текстуры, свет и отражение;
  • Качественная динамика, более отзывчивые движения, стрельба;
  • Улучшенный тикрейт.

Чтобы наглядно продемонстрировать изменения в новой версии, сравнили карты из CS:GO (сверху) и CS2 (снизу):


В игре есть как доработанные с помощью новых возможностей графики локации, так и созданные с нуля, с большим количеством объектов и деталей.


Выход игры состоится летом 2023 года, а пока игроки могут принять участие в бета-тесте CS2 - закрытое тестирование началось 22 марта. Правда, чтобы получить такую возможность, нужно соответствовать ряду требований: активно играть в CS:GO на официальных серверах и никогда не попадаться на читах. Таким "кандидатам" компания-разработчик лично прислала приглашение на бета-тест. Впрочем, остальным игрокам переживать не стоит - до лета рукой подать. И что важно, шутер будет бесплатным.


Известно, что в Европе исключительным правом на распространение игры обладает компания Valve Corporation. Однако этот шутер исключительно популярен в странах Азии. Только в Китае число игроков в первую версию Counter-Strike Online составляет более 500 000 человек. В странах Азии Counter-Strike 2 будет распространяться компанией Nexon.

Источник:

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Метки: Counter-Strike 2   Ynews   beta test   valve   анонс   видео   игра   фото   шутер   
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16  комментариев
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53k
noName 3 часа назад
РеализЬм дыма прямо зашкаливает!
CS:GO донатнатная помойка,CS2 будет тем же...1.6-always hardcore!!!
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6k
Кот 42 минуты назад
А точно дым должен себя вести как сахарная вата?
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3k
Godwine Æþelræd 54 минуты назад
Габен так и не научился считать до 3)))
По сути это уже 4 часть)
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9k
Axel 57 минут назад
В чем плюс кроме улучшения графики? По моему вторая часть (Counter-Strike 2) предполагает, по крайней мере, новые локации. А это просто мод на графику.
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9k
Axel 58 минут назад
Где HL3?

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5k
Wadim Час назад
реализм отстал лет на 15)
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37k
Aleks 2 часа назад
Чутка детализации и света... Пока больше ничего не заметил. И судя по тому, что сами разработчики сконцентрировали весь релиз на новом дыме - нет там больше нифига нового.
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9k
Бритва 2 часа назад
миниган и бензопилу добавят ?
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9k
Пётр 2 часа назад
Ссылка coub.com
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495
Николай Александрович 3 часа назад
лучше бы халфу новую сделали
А по скринам я понял, что помимо отражений и доп объектов, разницы особой нет...
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