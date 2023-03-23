Студия Valve анонсировала Counter-Strike 2

Разработчик пообещал улучшить качество визуальных эффектов, добавить новую механику и повысить тикрейт.
Компания Valve официально представила Counter-Strike 2, опубликовав на своём Ютуб-канале несколько рекламных роликов.
В одном из них разработчики рассказывают о создании реалистичного дыма, реагирующего на свет, выстрелы и взрывы. В другом демонстрируются новый уровень освещения, графика и переработанные карты, в третьем рассказывается о тикрейте (частоте), с которой сервер обновляет данные по игре.
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Итак, основные особенности игры:
- Counter-Strike 2 создана на движке Source 2;
- В новую версию перенесли все предметы из CS:GO;
- Обновлённые карты;
- Улучшенная графика, переделанный интерфейс и переработанный звук;
- Динамичный дым от дымовых гранат;
- Высокое качество освещения, реалистичные текстуры, свет и отражение;
- Качественная динамика, более отзывчивые движения, стрельба;
- Улучшенный тикрейт.
Чтобы наглядно продемонстрировать изменения в новой версии, сравнили карты из CS:GO (сверху) и CS2 (снизу):
В игре есть как доработанные с помощью новых возможностей графики локации, так и созданные с нуля, с большим количеством объектов и деталей.
Выход игры состоится летом 2023 года, а пока игроки могут принять участие в бета-тесте CS2 - закрытое тестирование началось 22 марта. Правда, чтобы получить такую возможность, нужно соответствовать ряду требований: активно играть в CS:GO на официальных серверах и никогда не попадаться на читах. Таким "кандидатам" компания-разработчик лично прислала приглашение на бета-тест. Впрочем, остальным игрокам переживать не стоит - до лета рукой подать. И что важно, шутер будет бесплатным.
Известно, что в Европе исключительным правом на распространение игры обладает компания Valve Corporation. Однако этот шутер исключительно популярен в странах Азии. Только в Китае число игроков в первую версию Counter-Strike Online составляет более 500 000 человек. В странах Азии Counter-Strike 2 будет распространяться компанией Nexon.
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По сути это уже 4 часть)
А по скринам я понял, что помимо отражений и доп объектов, разницы особой нет...