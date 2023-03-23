Студия Valve анонсировала Counter-Strike 2

Выход игры состоится летом 2023 года, а пока игроки могут принять участие в бета-тесте CS2 - закрытое тестирование началось 22 марта. Правда, чтобы получить такую возможность, нужно соответствовать ряду требований: активно играть в CS:GO на официальных серверах и никогда не попадаться на читах. Таким "кандидатам" компания-разработчик лично прислала приглашение на бета-тест. Впрочем, остальным игрокам переживать не стоит - до лета рукой подать. И что важно, шутер будет бесплатным.

Известно, что в Европе исключительным правом на распространение игры обладает компания Valve Corporation. Однако этот шутер исключительно популярен в странах Азии. Только в Китае число игроков в первую версию Counter-Strike Online составляет более 500 000 человек. В странах Азии Counter-Strike 2 будет распространяться компанией Nexon.