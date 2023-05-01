Партия ЛДПР устроила первомайскую демонстрацию в Minecraft и обрушила сервер игры

Фракция ЛДПР и её сторонники провели "цифровую" первомайскую демонстрацию на одном из серверов Minecraft, на котором ранее из угля и камня был построен 200-метровый памятник Владимиру Жириновскому.



По словам депутатов на маёвку пришли как минимум 12 тысяч пользователей со всего мира. И из-за такого наплыва "демонстрантов" и желающих присоединиться сервер не выдержал и рухнул.



