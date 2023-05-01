Партия ЛДПР устроила первомайскую демонстрацию в Minecraft и обрушила сервер игры

Как говорят депутаты, сервер не выдержал такого наплыва "демонстрантов".
Фракция ЛДПР и её сторонники провели "цифровую" первомайскую демонстрацию на одном из серверов Minecraft, на котором ранее из угля и камня был построен 200-метровый памятник Владимиру Жириновскому.
По словам депутатов на маёвку пришли как минимум 12 тысяч пользователей со всего мира. И из-за такого наплыва "демонстрантов" и желающих присоединиться сервер не выдержал и рухнул.
Мы провели в компьютерной игре Minecraft первую цифровую Первомайскую демонстрацию, (которая стала) самым массовым митингом, прошедшим сегодня в стране. В мероприятии успели принять участие более 12 тысяч сторонников со всего мира. Мы не знаем, сколько бы пришло ещё. Сервер не выдержал числа желающих и рухнул
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Выступая на виртуальном митинге, депутат от ЛДПР Андрей Свинцов отметил, что это - лишь первое мероприятие такого рода, призванное акцентировать внимание на роли цифровой среды в современном обществе. ЛДПР намерена использовать эту и другие игровые платформы для общения с избирателями и привлечения новых сторонников, становясь фактически "первой цифровой партией России
Напомним, что ранее глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий анонсировал создание нейросетевой копии Жириновского. По его словам, проект будет реализован в течение полугода. После чего каждый желающий сможет пообщаться с Владимиром Вольфовичем на специальном сайте. Вместе с этой новостью Слуцкий сообщил, что партия ЛДПР стремится стать первой "цифровой партией" России.
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И те кто шли голосовать - шли голосовать "За Жирика", по приколу.
Так как никогда никакой внятной политической линии и программы, а также желания ее продвигать не было, и при любой власти вся эта ЛДПР голосовала с теми с кем надо, врядли она будет интересна хоть кому то, у кого не совсем кисель в голове вместо мозга.
ботнеты и желающих постебаться над политиканами - никто не отменял.
Сейчас все партии, что есть, только эту функцию и выполняют)