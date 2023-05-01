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Партия ЛДПР устроила первомайскую демонстрацию в Minecraft и обрушила сервер игры

Партия ЛДПР устроила первомайскую демонстрацию в Minecraft и обрушила сервер игры

Автор:
01 мая 2023 16:10
Сообщество : Игромир
Метки: 1 мая   minecraft   Владимир Жириновский   видео   демонстрация   лдпр   
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Как говорят депутаты, сервер не выдержал такого наплыва "демонстрантов".

Фракция ЛДПР и её сторонники провели "цифровую" первомайскую демонстрацию на одном из серверов Minecraft, на котором ранее из угля и камня был построен 200-метровый памятник Владимиру Жириновскому.

По словам депутатов на маёвку пришли как минимум 12 тысяч пользователей со всего мира. И из-за такого наплыва "демонстрантов" и желающих присоединиться сервер не выдержал и рухнул.


Мы провели в компьютерной игре Minecraft первую цифровую Первомайскую демонстрацию, (которая стала) самым массовым митингом, прошедшим сегодня в стране. В мероприятии успели принять участие более 12 тысяч сторонников со всего мира. Мы не знаем, сколько бы пришло ещё. Сервер не выдержал числа желающих и рухнул

Выступая на виртуальном митинге, депутат от ЛДПР Андрей Свинцов отметил, что это - лишь первое мероприятие такого рода, призванное акцентировать внимание на роли цифровой среды в современном обществе. ЛДПР намерена использовать эту и другие игровые платформы для общения с избирателями и привлечения новых сторонников, становясь фактически "первой цифровой партией России

Напомним, что ранее глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий анонсировал создание нейросетевой копии Жириновского. По его словам, проект будет реализован в течение полугода. После чего каждый желающий сможет пообщаться с Владимиром Вольфовичем на специальном сайте. Вместе с этой новостью Слуцкий сообщил, что партия ЛДПР стремится стать первой "цифровой партией" России.

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Метки: 1 мая   minecraft   Владимир Жириновский   видео   демонстрация   лдпр   
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9  комментариев
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12k
Shtoppi Полчаса назад
Ddos атака по лдпрски
пацаны ваще ребята
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7k
klop 20 минут назад
Лдпр уже себе мелкую паству выращивает.
Всё равно без жирика в следующую думу врятли пройдут.
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4
Валера Петров klop 9 минут назад
факт, ЛДПР - партия одного человека всегда была.
И те кто шли голосовать - шли голосовать "За Жирика", по приколу.
Так как никогда никакой внятной политической линии и программы, а также желания ее продвигать не было, и при любой власти вся эта ЛДПР голосовала с теми с кем надо, врядли она будет интересна хоть кому то, у кого не совсем кисель в голове вместо мозга.
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35
Obrval Полчаса назад
История всегда повторяется в виде фарса. В далёком 1917 году после митингов и маёвок рухнуло самодержавие, а в 2023 году - рухнул сервер.
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5k
Tuskub Полчаса назад
...уже лучше бы ЛДПР со своими сторонниками (12 тысяч) вышли бы на субботник, в своих городах бы прибрались. Стыдно! В след. раз пусть еще устроят "челендж" - напердят в пивные банки и назовут это "Наш ответ Западу"!(( ..стыдОба - вместо того, что бы реальными делами заниматься, они в Майнкрафт играют..((
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4
Валера Петров Tuskub 8 минут назад
так в майнкрафт 12 тысяч сторонников я тебе соберу элементарно.
ботнеты и желающих постебаться над политиканами - никто не отменял.
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57k
Опиум для народа 41 минуту назад
Причем тут Первомай и эти выбл"дки? Их жирик всегда обхаивал советский строй.
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4
Валера Петров Опиум для народа 5 минут назад
Жирик, как и ЛДПР - продукт советского строя. Эта партия создавалась еще при СССР, для создания видимости демократии в стране.
Сейчас все партии, что есть, только эту функцию и выполняют)
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