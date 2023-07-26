Обезьяну научили играть в Майнкрафт

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Ютубер надрессировал шимпанзе по кличке Канзи играть в Майнкрафте, передвигаться по виртуальному миру, открывать двери, разбивать блоки и т.д. За выполнение заданий обезьяна получала вкусняшки.
Уже анонсирована вторая часть челленджа, Канзи будет дальше развивать свои игровые навыки.
Выглядит умнее, чем некоторые коллеги.
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