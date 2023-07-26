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Обезьяну научили играть в Майнкрафт

Обезьяну научили играть в Майнкрафт

Автор:
26 июля 2023 09:11
Сообщество : Игромир
Метки: Видео   Шимпанзе   животные   забавно   игра   майнкрафт   обезьяна   
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Ютубер надрессировал шимпанзе по кличке Канзи играть в Майнкрафте, передвигаться по виртуальному миру, открывать двери, разбивать блоки и т.д. За выполнение заданий обезьяна получала вкусняшки.

Уже анонсирована вторая часть челленджа, Канзи будет дальше развивать свои игровые навыки.


Выглядит умнее, чем некоторые коллеги.

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Метки: Видео   Шимпанзе   животные   забавно   игра   майнкрафт   обезьяна   
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2  комментария
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Колька Валеркин сын Час назад
Если бы дали огрызок, она бы еще и посты хреначить начала в твитерах там всяких да мордакнигах))
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3k
kca-opa Час назад
Можно подумать это первая обезьяна, которая научилась в майнкрафт играть, да их давно уже миллионы
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