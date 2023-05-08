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Знамя Победы появилось над Рейхстагом в Берлине

Знамя Победы появилось над Рейхстагом в Берлине

Автор:
08 мая 2023 12:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   Знамя Победы   берлин   видео   рейхстаг   фото   
1796
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Кто водрузил знамя — неизвестно. Но туристам нравится.

Жители Германии и туристы делятся кадрами из центра Берлина, где над главным зданием страны, как и 78 лет назад, реет красное знамя Победы.

Кто водрузил знамя — неизвестно. Говорят, что постарались некие активисты. Но верится в это с трудом, флаг мгновенно бы сняли охранники.

Маловероятно и то, что это сделали власти, которые в преддверии празднования 9 мая, запретили демонстрацию символов Победы, а также флагов РФ и СССР. Позже ограничения, правда, частично сняли, разрешив во время акции "Бессмертный полк" использование флагов России и СССР. Однако полиция с этим решением не согласилась и подала апелляцию в вышестоящий суд.

Официальных комментариев от властей ФРГ пока нет.

Немецкий политолог Александр Рар считает, что знамя Победы могли установить в террасе ресторан, который расположен на крыше Бундестага.


Там большой круглый балкон, куда можно выйти. Я подозреваю, что там просто стоит человек с красным флагом и машет. Там купола уже нет, как в 45-м, там крыша ресторана. На крышу ресторана, фактически, каждый может пробраться, записаться в очередь, туда везут на лифте. Там можно выходить на террасу, с которой открывается вид на Берлин. Может, русский посетитель, возможно, кто-то из левых, из них много кто празднует эту дату, кто мог вывесить или держать флаг. Это, опять-таки, мое предположение. Доступ к террасе для туристов открыт

Вчера на улицах Мадрида прошла акция "Бессмертный полк". В мероприятии принимали участие члены антифашистских организаций, а также потомки испанских бойцов, которые вместе с советскими солдатами бились против нацистской Германии.

Ранее, 5 и 6 мая, в Израиле начались мероприятия по случаю 78-ой годовщины Дня Победы. Акция «Бессмертный полк» прошла парке имени Менахема Бегина в Тель-Авиве, также израильтяне устроили автомотопробег через всю страну. По словам организаторов акции, в этом году празднование знаменательной даты собрало максимальное количество участников.

Добавим, что в Израиле находится более 60 памятников, посвящённых событиям Великой Отечественной Войны, а День Победы с 2017 года закреплён в качестве государственного праздника.

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Метки: Германия   Знамя Победы   берлин   видео   рейхстаг   фото   
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45  комментариев
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5k
pinbalist Час назад
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2k
Павел Астахов 18 минут назад
Просто праздник на душе!!!!!
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−6
DonNerka (педератор) 18 минут назад
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32k
Slonyash 21 минуту назад
На душе приятно прямо от таких новостей! Так держать!
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878
Gigantes 23 минуты назад
Какая прелесть! )))
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15k
Валерий Викторович Полчаса назад
Александр Рар, видать, правый, не празднует и, похоже, не одобряет.
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1k
Павка Корчагин Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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47k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
вот же ! нашлись 2 е 1-му противно 2-му не нравится ! вы ребятки случаем не на одном электро самокате ездите ?
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32k
АнтонПолднев Полчаса назад
Там надписи "Можем повторить" нету?
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8k
Mauritanien 43 минуты назад
Was is Das?Das is Fantastisch!
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Комментарий удален. Причина: флуд
−8
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31k
Ashabad 45 минут назад
Это красиво но мало
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4k
Pechenegiatakuyt 47 минут назад
Шольц, шо с еб...ом?
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2k
Alex 48 минут назад
Сосите, фашисты!
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29k
Григорий 49 минут назад
Кажется немцы не очень любят почитателей Бандеры и веселящихся подрывников их газопровода.
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429
Андрей Григорий 41 минуту назад
Да кажется почитатели даже сами себя не любят. Тупо очком торгуют. Не, ну есть наверное насметрь отбитые.... Они всегда есть....
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6k
TirAn 52 минуты назад
Знамя Победы снова над Рейхстагом - это самое крутое, что только могло быть за последние 78 лет.
УРА! УРА! УРА!
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2k
Mixan 53 минуты назад
Шольц ,это еще не весь народ Германии ..
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429
Андрей Mixan 47 минут назад
У шольца счет похоже вPMorgan Chase & Co. (JPM). Вот оттуда и решения такие....
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2k
Mixan 54 минуты назад
Молодцы кто это сделал ..А ведь запрещали ..
Вот спасибо !!!!! На душе хорошо прям ..
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455
Neftyanoy56 Час назад
sehr gut
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429
Андрей Час назад
Блин, ну и с кем они воевать собрались....
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10k
Летучий Мыш Час назад
да што ш такое, вокруг только ров выкопать осталось
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429
Андрей Летучий Мыш 55 минут назад
Да блин им милдронат давно всем выписать пора ректально, в килограммовых свечах с шипами, чтобы мозги проснулись и жопа занята была....
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