Знамя Победы появилось над Рейхстагом в Берлине

Кто водрузил знамя — неизвестно. Но туристам нравится.
Жители Германии и туристы делятся кадрами из центра Берлина, где над главным зданием страны, как и 78 лет назад, реет красное знамя Победы.
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Кто водрузил знамя — неизвестно. Говорят, что постарались некие активисты. Но верится в это с трудом, флаг мгновенно бы сняли охранники.
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Маловероятно и то, что это сделали власти, которые в преддверии празднования 9 мая, запретили демонстрацию символов Победы, а также флагов РФ и СССР. Позже ограничения, правда, частично сняли, разрешив во время акции "Бессмертный полк" использование флагов России и СССР. Однако полиция с этим решением не согласилась и подала апелляцию в вышестоящий суд.
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Официальных комментариев от властей ФРГ пока нет.
Немецкий политолог Александр Рар считает, что знамя Победы могли установить в террасе ресторан, который расположен на крыше Бундестага.
Там большой круглый балкон, куда можно выйти. Я подозреваю, что там просто стоит человек с красным флагом и машет. Там купола уже нет, как в 45-м, там крыша ресторана. На крышу ресторана, фактически, каждый может пробраться, записаться в очередь, туда везут на лифте. Там можно выходить на террасу, с которой открывается вид на Берлин. Может, русский посетитель, возможно, кто-то из левых, из них много кто празднует эту дату, кто мог вывесить или держать флаг. Это, опять-таки, мое предположение. Доступ к террасе для туристов открыт
Вчера на улицах Мадрида прошла акция "Бессмертный полк". В мероприятии принимали участие члены антифашистских организаций, а также потомки испанских бойцов, которые вместе с советскими солдатами бились против нацистской Германии.
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Ранее, 5 и 6 мая, в Израиле начались мероприятия по случаю 78-ой годовщины Дня Победы. Акция «Бессмертный полк» прошла парке имени Менахема Бегина в Тель-Авиве, также израильтяне устроили автомотопробег через всю страну. По словам организаторов акции, в этом году празднование знаменательной даты собрало максимальное количество участников.
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Добавим, что в Израиле находится более 60 памятников, посвящённых событиям Великой Отечественной Войны, а День Победы с 2017 года закреплён в качестве государственного праздника.
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На самом деле фашики кажутся самыми адекватными в последнее время.
УРА! УРА! УРА!
Вот спасибо !!!!! На душе хорошо прям ..