Знамя Победы появилось над Рейхстагом в Берлине

Немецкий политолог Александр Рар считает, что знамя Победы могли установить в террасе ресторан, который расположен на крыше Бундестага.

Там большой круглый балкон, куда можно выйти. Я подозреваю, что там просто стоит человек с красным флагом и машет. Там купола уже нет, как в 45-м, там крыша ресторана. На крышу ресторана, фактически, каждый может пробраться, записаться в очередь, туда везут на лифте. Там можно выходить на террасу, с которой открывается вид на Берлин. Может, русский посетитель, возможно, кто-то из левых, из них много кто празднует эту дату, кто мог вывесить или держать флаг. Это, опять-таки, мое предположение. Доступ к террасе для туристов открыт