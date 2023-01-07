Экоактивисты решили оставить Германию без хороших дорог

Рубрика "Шизанутым нет покоя" снова с вами! Сегодня мы расскажем, как экоактивисты с асфальтом боролись.
На этот раз не повезло улицам Берлина. Борцуны за экологию от группировки «Последнее поколение»
установили барьеры на Инвалиденштрассе возле Музея естественной истории, ограничив доступ к одному из переулков. Кроме того, 9 человек также заблокировали съезд на шоссе Заксендамм, недалеко от моста Фридриха-Герлаха.
Они заявили, что с "повседневной жизнью" надо бороться, так как она ужасно изменяет климат.
«Ежедневная рутина ведет нас прямо в климатический ад по свежезаасфальтированным дорогам с твердым покрытием. Мы не можем этого допустить», — пафосно заявили представители "Последнего поколения" в Твиттере.
И тут начинается самый цирк. Переодевшись в дорожных рабочих, они вооружились отбойными молотками и попытались наделать ям в асфальте.
Полиция с таким актом спасения природы не согласилась, отобрали удлинитель и генератор (фу, как не экологично!), а климатических активистов разогнали. А зря, возвращение Германии в Средневековье, в целом интересная идея, хотя для чистоты борьбы дорогу надо было кайлом долбить.
Источник:
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А в Германий остались хорошие дороги ?
Например поймался на частном пруду, ловил рыбу, поймал маленького карасика, получил десять штук евро штрафа, был свидетелем. С Франции ехали пацаны, рыбы наловили, все законно, остановила полиция, проверила, рыба живая, не убитая как положено, штраф по двадцатке на каждого, машина конфискована сразу в пользу штрафа.
Поэтому одиночные беспредельщики сидят тихо, все наказуемо.
Единственно могут чудить как эти, когда есть принадлежность к большой организации, то есть надеются что их прикроют, спишут что старались ради благого дела. Проплатили возможно сверху, чтобы показать что в этой организации полудурки, которых не нужно брать всерьез, не нужно их слушать, понизить рейтинг и влияние, и спокойно дальше развивать промышленность без тормозов.
Путин! Награди их чем-нибудь...