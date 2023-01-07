Экоактивисты решили оставить Германию без хороших дорог

На этот раз не повезло улицам Берлина. Борцуны за экологию от группировки «Последнее поколение»

установили барьеры на Инвалиденштрассе возле Музея естественной истории, ограничив доступ к одному из переулков. Кроме того, 9 человек также заблокировали съезд на шоссе Заксендамм, недалеко от моста Фридриха-Герлаха.