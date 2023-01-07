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Экоактивисты решили оставить Германию без хороших дорог

Экоактивисты решили оставить Германию без хороших дорог

Автор:
07 января 2023 08:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   асфальт   берлин   видео   климатические активисты   экоактивисты   
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Рубрика "Шизанутым нет покоя" снова с вами! Сегодня мы расскажем, как экоактивисты с асфальтом боролись.

На этот раз не повезло улицам Берлина. Борцуны за экологию от группировки «Последнее поколение»

установили барьеры на Инвалиденштрассе возле Музея естественной истории, ограничив доступ к одному из переулков. Кроме того, 9 человек также заблокировали съезд на шоссе Заксендамм, недалеко от моста Фридриха-Герлаха.


Они заявили, что с "повседневной жизнью" надо бороться, так как она ужасно изменяет климат.

«Ежедневная рутина ведет нас прямо в климатический ад по свежезаасфальтированным дорогам с твердым покрытием. Мы не можем этого допустить», — пафосно заявили представители "Последнего поколения" в Твиттере.

И тут начинается самый цирк. Переодевшись в дорожных рабочих, они вооружились отбойными молотками и попытались наделать ям в асфальте.



Полиция с таким актом спасения природы не согласилась, отобрали удлинитель и генератор (фу, как не экологично!), а климатических активистов разогнали. А зря, возвращение Германии в Средневековье, в целом интересная идея, хотя для чистоты борьбы дорогу надо было кайлом долбить.

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Метки: Германия   асфальт   берлин   видео   климатические активисты   экоактивисты   
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44  комментария
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21k
homerchik 10 часов назад
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Duke_kir 4 часа назад
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28k
koleos72 5 часов назад
Хохловирус добрался таки до говнорейха!
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2k
Pioner76 5 часов назад
И когда их уже начнет дубасить...
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49
Alexander Schimpf 5 часов назад
Афигенно !
А в Германий остались хорошие дороги ?
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2k
crownanniversury 6 часов назад
Планомерное и управляемое разрушение европы.По плану.
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9k
Света 8 часов назад
Думаю что это всё же проплаченная акция. Ну не может быть столько и настолько дебилов. Так хочется в это верить.
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83
pitt silver 8 часов назад
Ну насколько я знаю немцев, то не просто разогнали. Скорей всего каждого активиста записали данные , а дальше ждите штрафы по почте. Не будете оплачивать, будут применять уже другие меры.
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988
Александр Долматов 8 часов назад
Хуже дурака может быть только дурак с инициативой.
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7k
Invertor 8 часов назад
И добавить нечего.
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8k
au3 8 часов назад
Так лабасы в своей столице тоже борются с асфальтом. Реально урезают и так узкие улицы, ставят горшки на разделительных полосах, островки безопасности на двух(!) полосах. Утверждают, что так они станут еще более западенцами :D
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51
Игорь au3 7 часов назад
Да, есть такое. Наш мэр столичный из провинции, баба его- дизайнерка, С клумбами посреди дорог, островками, велодорожками на проезжей части в ущерб движению машин задрал уже конкретно. Ещё, с.ка, памятники снимает и школы русские закрывает.
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4k
Евгений Д 8 часов назад
америкосы платили гринпису продажному чтобы те гоняли все нефтедобывающее и нефтеперевозящее всех стран кроме пендосии-так америкосы себе преференции делали, тут тоже кто то платит этим долбанным якобы экологам, чтобы европу опустить пониже (скорее финансирует та же сраная пендосия-америка)
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4k
Вячеслав 9 часов назад
Просто интересно стало, как этих полоумных наказывают за подобные злоключения на дорогах. Условка, штраф? На автобанах водителей штрафуют за медленную езду, за остановку на обочине, за порчу дорожного полотна, в том числе и пятнами технических жидкостей из авто. А тут приклеивают себя, вырезают асфальт, становятся виновниками перекрытия целых оживлённых улиц. Что дальше им за это??
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6k
rutt 9 часов назад
А зачем им асфальт без топлива? Лошадка и по грунтовке попрёт
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3k
вася васильев 9 часов назад
Очередной пример того, когда дают слишком много свобод дебилам и меньшинствам. Хотя, с другой стороны, бесплатный цЫрк - прикольно наблюдать, как созданный монстр пытается пожрать создателя! Авось сами друг друга передушат))))
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1k
Pterocactus 9 часов назад
Дать им лом в руки, и пусть е.б.а.ш.а.т, во славу экологии!
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1k
Иван 9 часов назад
"а климатических активистов разогнали". И все наказание? Там вроде как умышленная порча имущества. Ну ждите их снова, гуманисты блин
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9k
GROMOZEKA 10 часов назад
Всегда забавляло то, что с техногеникой эти активисты сражаются, в одежде и применяя технические приспособы типа генераторов
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7k
Copycat 10 часов назад
это "Эко-паразиты" а ни какие не активисты
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Lexx 10 часов назад
Группировка «Последнее поколение» - последнее в чём? В умственном развитии?
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 10 часов назад
нам так жалко Германские дороги тут в России..что аж кушать не можем..
Путин! Награди их чем-нибудь...
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