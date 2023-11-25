Нейросеть показала, как бы выглядел "Властелин колец" в Берлине 20 века

Получилось очень депрессивно.
Пользователь YouTube с ником demon flying fox показал, как бы выглядели персонажи "Властелина колец" в Берлине 20 века. Тёмные цвета и однотонная одежда отлично передают атмосферу Германии.
На видео есть две ипостаси Голлума, Гендальф, Фродо, Сэм и другие персонажи Толкина.
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Забавно, что персонажи пытаются попасть не в Мордор, а в Бергхейн. Бергхейн - это андерграундный клуб, который был очень популярен в конце 90-х. Судя по ролику, только Фродо удалось попасть в Бергхейн.
Нейросеть Midjourney сгенерировала изображения с персонажами из серии фильмов «Властелин колец» в духе России 90-х годов. На рисунках представлены главные герои кинокартин.
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