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Нейросеть показала, как бы выглядел "Властелин колец" в Берлине 20 века

Нейросеть показала, как бы выглядел "Властелин колец" в Берлине 20 века

Автор:
25 ноября 2023 11:44
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Видео   Германия   берлин   властелин колец   интересное   неросети   фото   
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Получилось очень депрессивно.

Пользователь YouTube с ником demon flying fox показал, как бы выглядели персонажи "Властелина колец" в Берлине 20 века. Тёмные цвета и однотонная одежда отлично передают атмосферу Германии.

На видео есть две ипостаси Голлума, Гендальф, Фродо, Сэм и другие персонажи Толкина.

Забавно, что персонажи пытаются попасть не в Мордор, а в Бергхейн. Бергхейн - это андерграундный клуб, который был очень популярен в конце 90-х. Судя по ролику, только Фродо удалось попасть в Бергхейн.

Нейросеть Midjourney сгенерировала изображения с персонажами из серии фильмов «Властелин колец» в духе России 90-х годов. На рисунках представлены главные герои кинокартин.

Источник:

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Метки: Видео   Германия   берлин   властелин колец   интересное   неросети   фото   
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525
Stekr 47 минут назад
Стив Бушеми
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17k
Majul 21 минуту назад
Нейросеть - сразу минус. Да еще и покемонка
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334
ruslan d Полчаса назад
Око Саурона было бы на Алекс плац , на башне ?
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PokemonKa
Pika-Pika?
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