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Хакер из России "вывесил" в отелях Берлина Знамя Победы над Рейхстагом

Хакер из России "вывесил" в отелях Берлина Знамя Победы над Рейхстагом

Автор:
06 мая 2023 20:18
Сообщество : Жить в России
Метки: ДеньПобеды   Знамя Победы   берлин   взлом   отели   рейхстаг   фото   хакер   
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Российский хакер вскрыл аккаунты нескольких берлинских отелей и "улучшил" виды номеров. Теперь заходя на известный сайт бронирования, который сбежал из России одним из первых, клиенты на стенах вместо картин видят знаменитую фотографию водружения Знамени Победы над Рейхстагом. Акция приурочена к Дню Победы.

В качестве приветствия неизвестный патриот вывесил на взломанном сайте текст следующего содержания.

ПРИВЕТ БЕРЛИН И ГОСТИ НЕМЕЦКОЙ СТОЛИЦЫ!

Решил напомнить вам, как выглядит наше знамя Победы в вашем городе.

Я взломал аккаунты ваших отелей и разместил в номерах единственно нормальные картины и "включил" на телевизорах единственно нормальные заставки.

Пока сделал на Букинге, как вежливый русский хакер, но не теряйте бдительности! Следите за моими передвижениями.

У меня много ключиков от ваших отелей)) 😉

Текст появился на двух языках - на русском и немецком.

Напомним, в Германии, накануне Дня Победы 9 мая, ввели запрет на демонстрацию флагов и символики как России, так и Украины.

Однако позже суд отменил запрет на использование флага Украины 9 мая на мемориалах советских воинов в парках Трептов, Тиргартен и Шенхольцер-Хайде.
Немцы посчитали незаконным ограничивать права украинцев. Российский и советский флаги остались под запретом.

Здравствуй, новая реальность!

Источник:

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Метки: ДеньПобеды   Знамя Победы   берлин   взлом   отели   рейхстаг   фото   хакер   
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9  комментариев
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888
Иванов Петров Сидоров Час назад
Надо было бы еще выставить картинку на которой пленных немцев по Москве вели.
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7k
tamin 12 минут назад
Ну красавчик!!!!
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Julia Sepp Полчаса назад
Странно, что ни одно немецкое издание не освещала данное хакерство? И вообще, нет нигде инфо про это акт.
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880
Gigantes 42 минуты назад
Молодец!
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697
Сергей 51 минуту назад
Не там надо делать, но красиво, хреново работаете компьютерщики, ломаете личку врагов там самое интересное, обличать надо, а не картинки рисовать. Ты патриот ежели, делай грязь, машину пора толкать. Опосля сказанного , не умею не могу в двоичной системе работу делать, только на земле, но ломать надо новые технологии вам молодым.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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