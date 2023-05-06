Хакер из России "вывесил" в отелях Берлина Знамя Победы над Рейхстагом

Российский хакер вскрыл аккаунты нескольких берлинских отелей и "улучшил" виды номеров. Теперь заходя на известный сайт бронирования, который сбежал из России одним из первых, клиенты на стенах вместо картин видят знаменитую фотографию водружения Знамени Победы над Рейхстагом. Акция приурочена к Дню Победы.
В качестве приветствия неизвестный патриот вывесил на взломанном сайте текст следующего содержания.
ПРИВЕТ БЕРЛИН И ГОСТИ НЕМЕЦКОЙ СТОЛИЦЫ!
Решил напомнить вам, как выглядит наше знамя Победы в вашем городе.
Я взломал аккаунты ваших отелей и разместил в номерах единственно нормальные картины и "включил" на телевизорах единственно нормальные заставки.
Пока сделал на Букинге, как вежливый русский хакер, но не теряйте бдительности! Следите за моими передвижениями.
У меня много ключиков от ваших отелей)) 😉
Текст появился на двух языках - на русском и немецком.
Напомним, в Германии, накануне Дня Победы 9 мая, ввели запрет на демонстрацию флагов и символики как России, так и Украины.
Однако позже суд отменил запрет на использование флага Украины 9 мая на мемориалах советских воинов в парках Трептов, Тиргартен и Шенхольцер-Хайде.
Немцы посчитали незаконным ограничивать права украинцев. Российский и советский флаги остались под запретом.
Здравствуй, новая реальность!
Источник:
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