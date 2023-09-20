Сели и завыли: в Берлине прошёл съезд людей, считающих себя собаками

Каких только чудаков нет в этом мире! К тем, кто меняет пол или находится в поиске своего гендера, многие уже привыкли. А вот люди, ассоциирующие себя с каким-либо животным, всё еще в новинку. Между тем, в Германии таких, как оказалось, довольно много.

Недавно в Берлине прошёл слёт этих с позволения сказать людей. Они собрались, чтобы на других посмотреть, себя показать. Около тысячи человек выли, лаяли и вели себя как последние собаки.