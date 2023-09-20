Сели и завыли: в Берлине прошёл съезд людей, считающих себя собаками

Тузики и Бобики, которые по нелепой случайности родились людьми, пришли на Потсдамер-плац, чтобы потусоваться и пообщаться с себе подобными. Душераздирающее зрелище!
Каких только чудаков нет в этом мире! К тем, кто меняет пол или находится в поиске своего гендера, многие уже привыкли. А вот люди, ассоциирующие себя с каким-либо животным, всё еще в новинку. Между тем, в Германии таких, как оказалось, довольно много.
Недавно в Берлине прошёл слёт этих с позволения сказать людей. Они собрались, чтобы на других посмотреть, себя показать. Около тысячи человек выли, лаяли и вели себя как последние собаки.
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Эта сходка
сумасшедших нестандартов вызвала закономерную реакцию в соцсетях. Комментаторы не стеснялись в выражениях (и мы их полностью поддерживаем):
- «Просто оставьте их в сибирской тундре и позвольте им выжить, используя свои собачьи инстинкты».
- «Я не вижу, чтобы кто-то нюхал чужой хвост».
- «Позвоните в службу по контролю за животными, чтобы из привили от бешенства».
- «Страшно представить, что будет, когда эта стая захочет в туалет"
- "Может ли служба по контролю за животными прийти, забрать их и усыпить?"
Впрочем, таких странных личностей хватает и в других странах. К примеру, в Британии живёт мужчина, ощущающий себя собакой.
На работе он обычный менеджер по продажам, а вне её - пёс, который ест из миски, носит предметы в зубах, гавкает на друзей. У него целая коллекция тематической одежды: меховой костюм, маска, есть также ошейник, поводок и шлейка.
А японец с ником Тосо даже носит костюм колли на улице, чтобы понять, как чувствуют себя собаки.
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