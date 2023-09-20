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Сели и завыли: в Берлине прошёл съезд людей, считающих себя собаками

Сели и завыли: в Берлине прошёл съезд людей, считающих себя собаками

Автор:
20 сентября 2023 09:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Германия   берлин   неадекватные люди   психические больные   сбор   собаки   
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Тузики и Бобики, которые по нелепой случайности родились людьми, пришли на Потсдамер-плац, чтобы потусоваться и пообщаться с себе подобными. Душераздирающее зрелище!

Каких только чудаков нет в этом мире! К тем, кто меняет пол или находится в поиске своего гендера, многие уже привыкли. А вот люди, ассоциирующие себя с каким-либо животным, всё еще в новинку. Между тем, в Германии таких, как оказалось, довольно много.


Недавно в Берлине прошёл слёт этих с позволения сказать людей. Они собрались, чтобы на других посмотреть, себя показать. Около тысячи человек выли, лаяли и вели себя как последние собаки.


Эта сходка сумасшедших нестандартов вызвала закономерную реакцию в соцсетях. Комментаторы не стеснялись в выражениях (и мы их полностью поддерживаем):

  • «Просто оставьте их в сибирской тундре и позвольте им выжить, используя свои собачьи инстинкты».
  • «Я не вижу, чтобы кто-то нюхал чужой хвост».
  • «Позвоните в службу по контролю за животными, чтобы из привили от бешенства».
  • «Страшно представить, что будет, когда эта стая захочет в туалет"
  • "Может ли служба по контролю за животными прийти, забрать их и усыпить?"


Впрочем, таких странных личностей хватает и в других странах. К примеру, в Британии живёт мужчина, ощущающий себя собакой.


На работе он обычный менеджер по продажам, а вне её - пёс, который ест из миски, носит предметы в зубах, гавкает на друзей. У него целая коллекция тематической одежды: меховой костюм, маска, есть также ошейник, поводок и шлейка.


А японец с ником Тосо даже носит костюм колли на улице, чтобы понять, как чувствуют себя собаки.

Источник:

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Метки: Видео   Германия   берлин   неадекватные люди   психические больные   сбор   собаки   
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15  комментариев
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126
Константин Котов Час назад
А Панин не туда ли уехал я чет не помню?
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9k
Уретра Брежнева 8 минут назад
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21k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Сначала кастрировать, потом усыпить, пока не началось!
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505
Maxim Russo 46 минут назад
Съезд СОБАК, которые считают себя ЛЮДЬМИ? Я правильно понял?
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18k
тов.Suhov 47 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Григорий Час назад
ну так у них в германии вроде как партия зоофилов есть, так что ничего нового.
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13k
кира Час назад
Значит, они все еще имеют возможность беситься с жиру. Мало проблем в стране.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Их нравы.
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4k
Pechenegiatakuyt Час назад
Германия закончилась на Меркель
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60k
pynh 2 часа назад
Комментарий к фото
фурфаги они такие
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60k
pynh 2 часа назад
Собаки не только воют
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