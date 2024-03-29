Огромную дыру в земле обнаружили в Германии

Как там говорил Винни-Пух в мультике, когда они с Пятачком нашли дыру в земле?
"Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра — это нора, а нора — это Кролик, а Кролик — это подходящая компания."
Конечно, местный житель, наткнувшийся на дыру в земле где-то в Германии, вряд ли был озадачен поиском подходящей компании. Хорошо ещё, что в момент обнаружения огромного отверстия уже было светло, потому что наступило утро.
"Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро..."☺
В темноте он точно ухнулся бы вниз и не смог бы поделиться с миром своей находкой.
Короче говоря, буквально вчера - 27 марта, посреди чистого поля, поросшего травкой, какой-то немец (то ли местный фермер, то ли просто мимо проходил) увидел огромную
нору дыру в земле.
Диаметр отверстия - около двух метров, глубина - примерно двадцать метров. Так что это явно не домик кролика. Местный житель не побоялся подойти к провалу и снять видео:
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После чего быстренько сообщил властям о своей находке. Что делают власти в таких случаях? Правильно!
Они окружили район предупреждающей лентой, порекомендовали не приближаться к дыре и начали расследование.
Когда будут результаты расследования не известно. А пока суд да дело, как думаете, что же это за отверстие такое? Карстовая воронка? Но у них, как мне кажется, размерчик-то побольше должен быть? Или нет?
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отверстие - осознано сделанная дыра
А на самом деле - это обычный провал в пещеру, которую ранее не было видно под слоем почвы.