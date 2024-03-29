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Огромную дыру в земле обнаружили в Германии

Огромную дыру в земле обнаружили в Германии

Автор:
29 марта 2024 09:19
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Видео   Германия   дыра   находка   нора   фото   
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Как там говорил Винни-Пух в мультике, когда они с Пятачком нашли дыру в земле?

"Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра — это нора, а нора — это Кролик, а Кролик — это подходящая компания."

Конечно, местный житель, наткнувшийся на дыру в земле где-то в Германии, вряд ли был озадачен поиском подходящей компании. Хорошо ещё, что в момент обнаружения огромного отверстия уже было светло, потому что наступило утро.

"Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро..."☺

В темноте он точно ухнулся бы вниз и не смог бы поделиться с миром своей находкой.

Короче говоря, буквально вчера - 27 марта, посреди чистого поля, поросшего травкой, какой-то немец (то ли местный фермер, то ли просто мимо проходил) увидел огромную нору дыру в земле.

Диаметр отверстия - около двух метров, глубина - примерно двадцать метров. Так что это явно не домик кролика. Местный житель не побоялся подойти к провалу и снять видео:

После чего быстренько сообщил властям о своей находке. Что делают власти в таких случаях? Правильно!

Они окружили район предупреждающей лентой, порекомендовали не приближаться к дыре и начали расследование.

Когда будут результаты расследования не известно. А пока суд да дело, как думаете, что же это за отверстие такое? Карстовая воронка? Но у них, как мне кажется, размерчик-то побольше должен быть? Или нет?

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Метки: Видео   Германия   дыра   находка   нора   фото   
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6  комментариев
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36k
Fat Lynx Час назад
Зло пробудилось!
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957
ZeroCross.ru 4 минуты назад
дыра - случайно получившееся отверстие
отверстие - осознано сделанная дыра
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10k
Trenzel2003 15 минут назад
Не хрена себе там кролики, если роют такие норы.
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349
dasn7 56 минут назад
В бронеподземных бурятов с общегражданскими паспортами наперевес, вылезающих из-под земли - поверить сложно. Но вот с 2014 года некоторые поехавшие о них старательно вбрасывали.
А на самом деле - это обычный провал в пещеру, которую ранее не было видно под слоем почвы.
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5k
Горожанин Час назад
Пора начинать брать деньги за просмотр провала - чтобы меньше проваливался.
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144k
parallax Час назад
Таких карстовых провалов по миру образуется много.
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Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1817 постов (1533 в горячем)

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