Сбежавшая в Берлине львица оказалась кабаном

Сомнения начали закрадываться после того, как взятые образцы помета и меха показали, что это точно не лев. После тщательной проверки местности выяснили, что кроме диких хрюнделей в том районе больше никто не бегал.

Бургомистр спорить со специалистами не стал и оперативно согласился, что дескать да, были демоны, но они самоликвидировались. Ну подумаешь, кабана со львицей перепутали, чего сразу ругаться-то? И вообще, лучше перебдеть, чем недобдеть!