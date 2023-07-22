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Сбежавшая в Берлине львица оказалась кабаном

Сбежавшая в Берлине львица оказалась кабаном

Автор:
22 июля 2023 08:39
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Германия   берлин   животные   кабан   львица   
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Два дня южные районы Берлина и пригород жили в состоянии ужаса, новость о сбежавшей львице стала сенсацией в европейских СМИ.

Животное срочно окрестили "Берлинской бестией" , а британский таблоид Daily Mail и вовсе писал о "львином терроре в Берлине".


200 полицейских на бронемашинах, с помощью вертолетов и беспилотников отчаянно прочесывали местность, бургомистр столичного пригорода Кляйнмахнов Михаэль Груберт клялся и божился, что стопудово сбежал страшный хищник и в доказательство показывал видео и фотки сомнительного качества, предоставленные очевидцами.


Представитель полиции Даниэль Кейп сообщил:
«Около полуночи очевидцы видели, как хищник загрыз кабана. Мы получили подтверждающую видеозапись. Судя по ней, это львица».


Вот только ни зоопарки, ни цирки о побеге зверя не сообщали. На всякий случай проверили всех частных владельцев хищников, но все было напрасно. На операцию по поимке львицы выделили 1000 тысяч евро, привлекли матерых специалистов - снайперов, и в итоге поймали... семейку кабанов.


Сомнения начали закрадываться после того, как взятые образцы помета и меха показали, что это точно не лев. После тщательной проверки местности выяснили, что кроме диких хрюнделей в том районе больше никто не бегал.

Бургомистр спорить со специалистами не стал и оперативно согласился, что дескать да, были демоны, но они самоликвидировались. Ну подумаешь, кабана со львицей перепутали, чего сразу ругаться-то? И вообще, лучше перебдеть, чем недобдеть!



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Метки: Видео   Германия   берлин   животные   кабан   львица   
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16  комментариев
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15k
a_komolow 2 часа назад
### выделили 1000 тысяч евро ###

Сикоко-сикоко ?
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18k
Алексей Теуш Минуту назад
Чё та я давно так не ржал!
Думали, что Тигру ловят, а там стая Пятачков!!!
Но при этом лям евриков освоили!
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10k
Борис Карабанов 8 минут назад
Пять мотоциклетов с пулемётами надо было выслать.
Кстати, можно было зоозащитников на поимку бросить.
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8k
Гнев Укупника Полчаса назад
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3k
VPJ 38 минут назад
Вот жеж. Подсобное хохлячье хозяйство, "ливерные колбосятники" хотели как сафари преподать.
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10k
Юрий 43 минуты назад
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4k
foggen2 45 минут назад
"ИЗ ЗООПАРКА СБЕЖАЛ ЛЕВ!!!!!!!"
Ну,не лев,а дед Михалыч..........
И не из зоопарка,а из пивной.......
И не сбежал,а вернулся домой,хоть и припозднился.....
Но так то-всё по факту!!!
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7k
Maximvs 55 минут назад
С девушками так же. Мнят себя львицами, а на деле....
Да и на хохлов применимо...
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16k
K7OO Час назад
Просто львица осознала себя кабаном, а полицейские не могли не согласиться с ее выбором. Вот и возникла путаница.
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13k
GROMOZEKA Час назад
"200 полицейских на бронемашинах, с помощью вертолетов и беспилотников"

Надо было еще танки подключить.
Ах да, они же сейчас не в Германии........
Горят за милую душу
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3k
Lexx Час назад
И как это до сих пор, беглые хохлы их на сало не пустили.
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