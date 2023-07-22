Сбежавшая в Берлине львица оказалась кабаном

Два дня южные районы Берлина и пригород жили в состоянии ужаса, новость о сбежавшей львице стала сенсацией в европейских СМИ.
Животное срочно окрестили "Берлинской бестией" , а британский таблоид Daily Mail и вовсе писал о "львином терроре в Берлине".
200 полицейских на бронемашинах, с помощью вертолетов и беспилотников отчаянно прочесывали местность, бургомистр столичного пригорода Кляйнмахнов Михаэль Груберт клялся и божился, что стопудово сбежал страшный хищник и в доказательство показывал видео и фотки сомнительного качества, предоставленные очевидцами.
Представитель полиции Даниэль Кейп сообщил:
«Около полуночи очевидцы видели, как хищник загрыз кабана. Мы получили подтверждающую видеозапись. Судя по ней, это львица».
Вот только ни зоопарки, ни цирки о побеге зверя не сообщали. На всякий случай проверили всех частных владельцев хищников, но все было напрасно. На операцию по поимке львицы выделили 1000 тысяч евро, привлекли матерых специалистов - снайперов, и в итоге поймали... семейку кабанов.
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Сомнения начали закрадываться после того, как взятые образцы помета и меха показали, что это точно не лев. После тщательной проверки местности выяснили, что кроме диких хрюнделей в том районе больше никто не бегал.
Бургомистр спорить со специалистами не стал и оперативно согласился, что дескать да, были демоны, но они самоликвидировались. Ну подумаешь, кабана со львицей перепутали, чего сразу ругаться-то? И вообще, лучше перебдеть, чем недобдеть!
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Сикоко-сикоко ?
Кстати, можно было зоозащитников на поимку бросить.
Ну,не лев,а дед Михалыч..........
И не из зоопарка,а из пивной.......
И не сбежал,а вернулся домой,хоть и припозднился.....
Но так то-всё по факту!!!
Да и на хохлов применимо...
Надо было еще танки подключить.
Ах да, они же сейчас не в Германии........
Горят за милую душу