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В Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум на 1 млн литров воды

В Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум на 1 млн литров воды

Автор:
16 декабря 2022 14:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Dom Aquaree   aquadom   аквариум   берлин   видео   интересное   фото   
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В берлинском отеле Dom Aquaree лопнул гигантский аквариум AquaDom, который вмещал в себя 1 млн литров воды, в нем плавали 1,5 тыс. рыб. Кадры, снятые в отеле, теперь больше напоминают апокалиптический мир.

Огромный аквариум был построен в 2003 году. Он обошёлся в €12,8 млн и вмещал в себя 1 млн литров воды. В аквариуме плавало около 100 видов рыб. Проектировал AquaDom Сергей Чобан. Высота аквариума составляет 16 м, диаметр — 11,5 м.

Хлынувшая вода затопила местное кафе, унеся с собой столы и стулья прямиком на близлежащую улицу Карл-Либкнехт-Штрассе, где из-за ЧП перекрыли движение.

По предварительным данным, причиной уничтожения массивного аквариума – одной из достопримечательностей Берлина – стали не умышленные действия обслуживающего персонала, а усталость материалов, из которых он был изготовлен, хотя на сайте гостиницы и говорится о том, что в 2020 году водный мир был "значительно модернизирован", уточняют Вести. На месте работают местные спасательные службы. В момент обрушения аквариума в отеле находилось 350 человек, всех эвакуировали.

Уже известно, что ремонту обрушившаяся конструкция не подлежит, сообщает Der Spiegel. В результате аварии пострадало два человека, они были госпитализированы.

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Метки: Dom Aquaree   aquadom   аквариум   берлин   видео   интересное   фото   
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26  комментариев
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5k
Наталья Час назад
рыбки!!!! что с рыбками!?
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11k
Джон Уик 4 минуты назад
Я видел этот аквариум. А где видосик с тем как он лопнул.
Похоже он стал гостинице не по зубам финансово.
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3k
Трям 8 минут назад
Насрать на фашистов, что с рыбками???
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5k
Горожанин 9 минут назад
"... хотя на сайте гостиницы и говорится о том, что в 2020 году водный мир был "значительно модернизирован".

Это судьба после любой перестройки, после любой модернизации. Проверено историей и наукой. Ничего бы не трогали, все было бы хорошо и надолго. Известно, что любой модернизатор за деньги всегда желает внести в систему что-то конгениальное, своё. Глупцы, бегите от модернизаторов.
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8k
au3 12 минут назад
Удивительно ..... Камер всюду до фига - а видео нет
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15k
Голос Вселенной 14 минут назад
Ясен хрен, завтра местные газеты напишут, что это из России ракета прилетела... минула Украину и Польшу и прямиком туда, в аквариум... Напишут, что Россия планировала затопить Берлин!
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1k
Alexandr 23 минуты назад
Стекло это жидкость. Подобные конструкции просто обязаны разрушаться, вопрос когда.
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2k
LK Полчаса назад
Ссылка youtube.com
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22k
Слепой Пью Полчаса назад
Камеры не работали, мальчика с рогаткой так и не нашли...
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−24
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dima423 44 минуты назад
Где видос аварии, изверги?))
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4k
Rubiroid_47 52 минуты назад
Неужели никто не заснял?
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11k
Ivan Час назад
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59k
Morderator.ru Час назад
Ну что фашисты - сэкономили на Русском газе? Pыбки - это только начало!
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995
Просто прохожий Час назад
Самим надо проектировать, а не молдавашке поручать(Сергей Чобан).
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24k
Serg2001 Час назад
В Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум на 1 млн литров водыПосмотреть
В Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум на 1 млн литров воды
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
319745



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