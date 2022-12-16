В Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум на 1 млн литров воды

По предварительным данным, причиной уничтожения массивного аквариума – одной из достопримечательностей Берлина – стали не умышленные действия обслуживающего персонала, а усталость материалов, из которых он был изготовлен, хотя на сайте гостиницы и говорится о том, что в 2020 году водный мир был "значительно модернизирован", уточняют Вести. На месте работают местные спасательные службы. В момент обрушения аквариума в отеле находилось 350 человек, всех эвакуировали.