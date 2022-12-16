В Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум на 1 млн литров воды

В берлинском отеле Dom Aquaree лопнул гигантский аквариум AquaDom, который вмещал в себя 1 млн литров воды, в нем плавали 1,5 тыс. рыб. Кадры, снятые в отеле, теперь больше напоминают апокалиптический мир.
Огромный аквариум был построен в 2003 году. Он обошёлся в €12,8 млн и вмещал в себя 1 млн литров воды. В аквариуме плавало около 100 видов рыб. Проектировал AquaDom Сергей Чобан. Высота аквариума составляет 16 м, диаметр — 11,5 м.
Хлынувшая вода затопила местное кафе, унеся с собой столы и стулья прямиком на близлежащую улицу Карл-Либкнехт-Штрассе, где из-за ЧП перекрыли движение.
По предварительным данным, причиной уничтожения массивного аквариума – одной из достопримечательностей Берлина – стали не умышленные действия обслуживающего персонала, а усталость материалов, из которых он был изготовлен, хотя на сайте гостиницы и говорится о том, что в 2020 году водный мир был "значительно модернизирован", уточняют Вести. На месте работают местные спасательные службы. В момент обрушения аквариума в отеле находилось 350 человек, всех эвакуировали.
Уже известно, что ремонту обрушившаяся конструкция не подлежит, сообщает Der Spiegel. В результате аварии пострадало два человека, они были госпитализированы.
Источник:
- "Проглотите рождественский стресс": из-за предновогодней суеты в Берлине будут продавать билеты с конопляным маслом
- Байден подписал закон о признании однополых браков в США
- После драки в баре Петербурга на Григория Лепса завели уголовное дело и он вышел на сцену побитый
- В Новосибирске чиновница отчиталась о ремонте туалета для водителей и "протестировала" его
- "Тут русский дух, тут Русью пахнет!": Dior заподозрили в скрытой рекламе России
Похоже он стал гостинице не по зубам финансово.
Это судьба после любой перестройки, после любой модернизации. Проверено историей и наукой. Ничего бы не трогали, все было бы хорошо и надолго. Известно, что любой модернизатор за деньги всегда желает внести в систему что-то конгениальное, своё. Глупцы, бегите от модернизаторов.