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«Это цивилизованный Запад, который учит нас как жить?»: россиянин в Берлине записал видео о европейском «благополучии»

«Это цивилизованный Запад, который учит нас как жить?»: россиянин в Берлине записал видео о европейском «благополучии»

Автор:
25 июля 2023 18:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Германия   берлин   благополучие   бомжи   вокзал   полицейские   
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Получилось довольно эмоционально и правдиво.

Мужчина пришёл на вокзал в Берлине, достал телефон и начал снимать: мусор, бомжей, бездействующих полицейских… А потом жёстко высказался:

«Это цивилизованный Запад, который учит нас, русских, как жить. Я ю. ***шники, ***а, бомжатные. Вы у себя сначала порядок наведите».

Осторожно, в ролике много матюгов:

Есть и другие кадры - из США. Целые палаточные городки, вездесущие бомжи и граждане в «изменённом состоянии сознания».

Ну а в начале этого года в Америке бомжи захватили аэропорт в Чикаго. В залах тогда «разлеглось» около 600 бездомных.

Источник:

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Метки: Видео   Германия   берлин   благополучие   бомжи   вокзал   полицейские   
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33  комментария
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71k
Татьяна Юсова 55 минут назад
Тут на днях были посты, где афторы с придыханием, рассказывали, какие в Германии красивые мусорные баки, которые украшают цветами и какие крутые современные электрички.
Когда я попыталась сказать, что не всё так хорошо в Германии, и мусора полно на улицах, и современных и комфортабельных электричек не так много, меня запинали ногами, обозвали, и навалили кучу минусов.
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25k
Михаил Сметанкин 8 минут назад
А у нас все в точности наоборот )))
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2k
Orrrkkk 16 минут назад
Ну во-первых не центральный вокзал, а Вокзал Цоо(Zoo, Zoologischer Garten). Автор, обойди-ка здание. Там их ночлежка-кормушка. И что должна делать охрана? Чуваки снаружи не их проблема.
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2k
evzhur 18 минут назад
Например, в Барнауле очень сложно бомжевать - летом +35, зимой -35. Или сгоришь или замерзнешь. Или тебя комары и мушка сожрет.
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736
Димыч Полчаса назад
Вот я не спорю с людьми, которые взахлёб утверждают, что где-то живётся лучше/хуже. Чаще всего - это люди, которые бывали где-то только в качестве туристов. Так вот этим людям я говорю: просто поедьте и поживите там. Дерьмища, при большом желании, можно найти ВЕЗДЕ и разного качества. Красота - в глазах смотрящего. Я знаю людей (в нашем многоквартирном доме, например), которых от призыва к чистоте и порядку корёжит. И они есть ВЕЗДЕ.
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3k
kca-opa Полчаса назад
Я, конечно, видел в Мск в середине 90-х дно, но не думал, что то были цветочки, и дохлый распухший бомж на Яр вокзале это так, часть инсталляции, по сравнению с гейропами
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16k
_delphin_ Полчаса назад
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15k
Sergej Lehr Полчаса назад
Ну, что тут скажешь? Свинья везде грязь найдёт.
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14k
котегRUS Полчаса назад
не Берлин, а тошниловка какая то..
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5k
workmen77 Полчаса назад
То, что там бомжи оккупировали вокзалы и станции метро, так это от того, что их не гоняют полицейские, как в России (свобода, права человека и всё такое). Не нужно думать, что в России их меньше, просто они прячутся по теплотрассам, свалкам и подвалам. А автор этого видео наверное сравнивает с чистотой московских улиц, где на 100 квадратных метров приходится по одному гастарбайтеру-дворнику, но Москва - это не вся Россия.
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16k
ss 39 минут назад
Стоит только захотеть и такое можно найти в любом более или мене большом городе. Например в Москве. Вышеназванный россиянин в музей не ходит, историю не изучает, архитектуру не рассматривает. Он, как и всякий опарыш, интересуется только тем, что ему ближе - говном в чужом клозете... Но говно, оно имеет такое свойство, быть везде. например в Москве. Столице его родины.
Это всё Москва:

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229
Liberman ss Полчаса назад
Штендеры рекламные(которые с бомжами у Ярославского) запрещены в МСК лет как 20, торговать из палаток снеками и водой в переходах нельзя уже как лет 5-7, и т.д. Кароч фоты эти, некоторые как минимум 20-ти летней давности.
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37k
Александр 44 минуты назад
Честно и у нас можно говна наснимать конечно, но такого даже в самом задрыпаном мухосранске в России не увидеть...
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10k
Бритва 47 минут назад
а чё тогда все туда ломятся?
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15k
Shtoppi 55 минут назад
в общем, как и говорил жопез бордель: европа это "цветущий сАД", а все вокруг это джунгли.
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327
Зайцев klop Полчаса назад
Хорошая идея, наш человек
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