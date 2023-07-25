«Это цивилизованный Запад, который учит нас как жить?»: россиянин в Берлине записал видео о европейском «благополучии»

Получилось довольно эмоционально и правдиво.
Мужчина пришёл на вокзал в Берлине, достал телефон и начал снимать: мусор, бомжей, бездействующих полицейских… А потом жёстко высказался:
«Это цивилизованный Запад, который учит нас, русских, как жить. Я ю. ***шники, ***а, бомжатные. Вы у себя сначала порядок наведите».
Осторожно, в ролике много матюгов:
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Есть и другие кадры - из США. Целые палаточные городки, вездесущие бомжи и граждане в «изменённом состоянии сознания».
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Ну а в начале этого года в Америке бомжи захватили аэропорт в Чикаго. В залах тогда «разлеглось» около 600 бездомных.
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Когда я попыталась сказать, что не всё так хорошо в Германии, и мусора полно на улицах, и современных и комфортабельных электричек не так много, меня запинали ногами, обозвали, и навалили кучу минусов.
Наши помойки и бомжи - самые лучшие в мире.
Это всё Москва:
Глава евродипломатии, частью которой является и Германия.
Так, что вполне себе позиционирует
Лично я не ломлюсь.
Мои друзья и родственники тоже не горят желанием.
Или ты так, п@здануть для красного словца?