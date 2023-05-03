Охотничий дом на голом необитаемом острове – и на кого там охотятся?

И на самом деле – кроме зелёного холма мы ничего не видим, ни кустов, ни деревьев, ни болот... Кто там может быть, мыши и насекомые?

Конечно, нет – хотя остров и больше, чем видно на этом популярном кадре (выше). Впрочем, он всё равно весь ровно такой же пустынный. Только птицы облепляют его крутые берега...

Но начнём издалека. Остров Эллидей (Elliðaey) не всегда был необитаемым – "всего-то" последние лет сто примерно.

А пару столетий перед этим, в 18-19 веках, это живописное место, которое является самым северо-восточным из группы архипелага Вестманнаэйяр, было вполне населённым. Но не сильно – тут жило всего несколько семей.