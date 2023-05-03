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Охотничий дом на голом необитаемом острове – и на кого там охотятся?

Охотничий дом на голом необитаемом острове – и на кого там охотятся?

Автор:
03 мая 2023 10:21
Сообщество : ФотоМир
Метки: Остров Эллидей   в мире   домик   охота   природа   птицы   фото   
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Одинокий дом на практически пустом острове – это место давно впечатляет читателей различных изданий и блогов, а также вполне настоящих туристов, которые едут на Эллидей, этот небольшой исландский островок. Особо удивляет тот факт, что домик считается охотничьим, хотя первый вопрос, который возникает – а на кого тут охотиться?

И на самом деле – кроме зелёного холма мы ничего не видим, ни кустов, ни деревьев, ни болот... Кто там может быть, мыши и насекомые?

Конечно, нет – хотя остров и больше, чем видно на этом популярном кадре (выше). Впрочем, он всё равно весь ровно такой же пустынный. Только птицы облепляют его крутые берега...

Но начнём издалека. Остров Эллидей (Elliðaey) не всегда был необитаемым – "всего-то" последние лет сто примерно.

А пару столетий перед этим, в 18-19 веках, это живописное место, которое является самым северо-восточным из группы архипелага Вестманнаэйяр, было вполне населённым. Но не сильно – тут жило всего несколько семей.

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Чем они занимались? Видимо, всем понемногу – рыбалка, приусадебное хозяйство, разведение скота, охота опять же... Да и до соседних островов и до материка тут не так далеко, так что жить было можно.

Считается, что эти семьи уехали отсюда в 1930-х годах и то ли они покинули остров вместе с домами, то ли что – но никаких домов тут не оставалось.

А ставший знаменитым белый домик появился позже, в 1953-м году, построила его местная охотничья ассоциация, которая, видимо, получила права на охоту на этом острове.

И права на то, чтобы водить туристов – по крайней мере пишут, что именно для улучшения услуг, оказываемых любопытствующим путешественникам, дом и был построен.

А тут даже видна какая-то цистерна – видимо, в неё и собирается дождевая вода для сауны

Если присмотреться, тут даже две постройки – сам дом и небольшой сарайчик. А вот внутри самого дома даже есть сауна – впечатляет с учётом того, что на острове нет ни водопровода, ни канализации, ни электричества.

Чем там нагревают воду, непонятно (ну можно и привозить топливо с собой), а воду, говорят, используют дождевую, которую специально для этих целей и собирают.

Не очень ясно, как обстоит сейчас дело с охотой, но до недавнего времени такая услуга туристам точно предоставлялась. А охотятся здесь на тупиков – птиц, которых хоть и считают исчезающим видом, но охота на которых в Исландии не запрещена.

Ловят тупиков вот таким образом (конкретно это фото сделано где-то в Скандинавии, но вроде ровно то же происходит и в Исландии)

Но, надеемся, больше интереса всё же у туристов вызывают и необычная природа, и виды, да и сами легенды об острове.

В Исландии остров Эллидей стал своеобразной национальной достопримечательностью, особенно после появления одинокого дома.

В какой-то момент, к примеру, пресса уверяла, что его построил некий миллиардер. Причём обсуждалось сразу две версии – что он решил пожить отшельником и что он ждал зомби-аппокалипсиса и планировал спрятаться на острове (предполагалось, видимо, что он купил весь остров).

Были также версии о религиозном фанатике, но самой известной версией является утверждение, что здесь поселилась певица Бьорк.

У Бьорк была подходящая фотосессия – не знаем, связана она с данной темой или нет, но в прессе эта история часто иллюстрируется данными фотографиями

Последняя история довольно забавная – если кто-то помнит ещё эту исландскую звезду, завоевавшую мировую славу своей странной музыкой, то поймёт, почему пошли такие слухи.

А поводом стало выступление местного премьер-министра, который заявил, что власти могли бы ей предложить там пожить в рамках какой-то программы поддержки творческих людей.

Этого оказалось достаточным, дальше поклонники певицы и простые обыватели уже спорили, купила она только дом, сразу весь остров (его площадь, кстати, составляет около 45 гектаров), или правительство страны вообще подарило ей всё это скопом. Кстати, по одной из версий, именно она продала остров тому самому миллиардеру...

Тупики тогда, похоже, никого особо не заботили – впрочем, и сейчас вроде никто в колокола не бьёт, хотя тема в местной прессе иногда и всплывает.

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Метки: Остров Эллидей   в мире   домик   охота   природа   птицы   фото   
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32k
Андрей Иванов Час назад
На кого охотиться? На муристов
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2k
Вальдемар 22 минуты назад
Чё нормальная охота. Главное ружья с собой не брать , а бухла побольше
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2k
Lexx 45 минут назад
Добивать краснокнижных птиц ради развлекухи, как это по-европейски.
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13k
котегRUS 59 минут назад
как написано в одном из рецептов приготовления блюд национальной исландской кухни -"мясо тупика похоже на протухшую селедку или вино из чайки.."
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52
Obrval Час назад
Видишь суслика?
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