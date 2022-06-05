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Чем может закончиться первый полет белых соколов

Чем может закончиться первый полет белых соколов

Автор:
05 июня 2022 09:42
Сообщество : Животные
Метки: Кречеты   в мире   видео   волк   животные   полет   природа   птицы   фото   
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Кречеты — самые сильные птицы среди соколиного семейства, но у них есть свои тяжелые периоды. Например, первый полет молодых птиц, когда решается их будущая судьба.

Белые арктические соколы, или кречеты, живут на Севере, в субарктических и арктических зонах. Они были прозваны соколиными королями, так как являются самыми большими и грозными птицами семейства. Они выживают там, где другие не могут, и соперничают за добычу с арктическими волками. Но те же волки могут стать их погибелью в раннем возрасте. Автор видеоролика показывает трех юных кречетов и рассказывает о трудностях первого полета.

Появившиеся на свет ранней весной птицы в середине июля уже достаточно взрослые, чтобы проявлять свой характер. Подросшие птенцы соперничают друг с другом, вырывают еду и стараются доминировать. Так они выясняют, у кого больше шансов на выживание в этом мире. Самка кречета ведет себя активнее всех и первая решается на полет. Она подходит к краю выступа высокой скалы и собирается с духом, чтобы сделать шаг в пропасть.

Минуту спустя она уже парит в небе, широко расправив крылья, а ее родитель в высоте показывает пример. Но у соколицы нет опыта в полетах, и она спускается к земле. Тут возникает первый риск: неправильное приземление и резкий удар о камни может стать причиной перелома крыльев, и это сделает птицу обреченной. Она не сможет летать, охотиться и скрываться от других хищников. В этот раз посадка прошла неидеально, главное — без травм.

Но тут же возникает вторая проблема для молодого кречета: белые арктические волки. Они рады заполучить любую наживу в этих северных и нелюдимых землях, будь то заяц или птица. Самка замечает волка и громко кричит, прогоняя зверя, но на счастье молодой королевы соколов у волка уже есть дичь, и хищник пробегает мимо. Но повезет ли самке кречета еще раз? Чтобы не рисковать, птица взлетает и возвращается на скалы, где она в безопасности.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Кречеты   в мире   видео   волк   животные   полет   природа   птицы   фото   
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1  комментарий
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Броненосец Потелкам Час назад
Удивлю автора
Первый полет - Смертельный риск для любой птицы.
Даже страуса с пингвином.
Ибо первый легко может стать последним.
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