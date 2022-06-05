Чем может закончиться первый полет белых соколов

Но тут же возникает вторая проблема для молодого кречета: белые арктические волки. Они рады заполучить любую наживу в этих северных и нелюдимых землях, будь то заяц или птица. Самка замечает волка и громко кричит, прогоняя зверя, но на счастье молодой королевы соколов у волка уже есть дичь, и хищник пробегает мимо. Но повезет ли самке кречета еще раз? Чтобы не рисковать, птица взлетает и возвращается на скалы, где она в безопасности.