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Летящий красный коршун с сжатым в когтях стаканчиком из McDonald’s обнажает проблему загрязнения окружающей среды.
Эти шокирующие снимки хищной птицы на прошлой неделе в Сток-бай-Нейленд, Саффолк, Великобритания, удалось запечатлеть фотографу Чеду Брауну (Chad Brown).
«На днях я фотографировал этих красивых красных коршунов», — подписал он кадры, которые выложил в местной Facebook-группе. «Я наблюдал за тем, как один из них нырнул в поисках добычи, но вместо добычи красный коршун появился держа в когтях этот кофейный стаканчик из McDonald’s!» «Я думаю, что это для гнезда?», — продолжил он. «Но, безусловно, эта пандемия напомнила нам всем, насколько важна наша дикая природа и зеленые насаждения, и было бы таким позором, если бы они были испорчены мусором в то время, когда они нам больше всего нужны.»
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Позже Браун рассказал BBC, что видел птицу «примерно в полумиле от ближайшей дороги, посреди сельской местности», добавив:
«Значит, чашку, должно быть, выбросили из окна машины.»
А вот как на фотоснимки отреагировали представители McDonald’s:
«Мы очень серьёзно относимся к нашей ответственности в отношении мусора, поэтому нас глубоко разочаровывает то, что небольшая часть наших клиентов безответственно утилизирует нашу упаковку.»
«В течение почти 40 лет команды ресторанов McDonald’s в своих местных сообществах проводили ежедневные патрулирования, связанные с мусором, собирая весь мусор, а не только фирменную упаковку McDonald’s.» «Нашим командам рекомендуется расширять патрулирование, связанное с мусором, чтобы находить любые горячие точки в местных сообществах.» «Также за пределами наших ресторанов для клиентов располагаются большие урны, куда они могут выбросить мусор, кроме того, мы призываем их нам помогать решать эту проблему, забирая его домой для ответственной переборки или утилизации.»
Красный коршун, имеющий размах крыльев 175—200 сантиметров, в состоянии доживать до 30 лет. В рацион этих величественных хищных птиц обычно входят вороны, грызуны и черви. В мире их насчитывается всего 17—28 тыс. пар. Что же, наблюдать подобное зрелище всегда печально, поэтому давайте всё же чаще включать голову и думать, что мы оставим после себя будущим поколениям.
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