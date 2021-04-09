Коршун с сжатым в когтях стаканчиком из McDonald’s

«На днях я фотографировал этих красивых красных коршунов», — подписал он кадры, которые выложил в местной Facebook-группе. «Я наблюдал за тем, как один из них нырнул в поисках добычи, но вместо добычи красный коршун появился держа в когтях этот кофейный стаканчик из McDonald’s!» «Я думаю, что это для гнезда?», — продолжил он. «Но, безусловно, эта пандемия напомнила нам всем, насколько важна наша дикая природа и зеленые насаждения, и было бы таким позором, если бы они были испорчены мусором в то время, когда они нам больше всего нужны.»