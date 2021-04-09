FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5643 поста • 682 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Коршун с сжатым в когтях стаканчиком из McDonald’s

Коршун с сжатым в когтях стаканчиком из McDonald’s (5 фото)

Автор:
09 апреля 2021 07:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: McDonald's   в мире   загрязнения окружающей среды.   коршун   природа   птицы   стаканчико   фото   
132
5

Летящий красный коршун с сжатым в когтях стаканчиком из McDonald’s обнажает проблему загрязнения окружающей среды.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: McDonald's   в мире   загрязнения окружающей среды.   коршун   природа   птицы   стаканчико   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
lekha-fil Час назад
Коршун обнажает проблему!!! Звиздец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео) Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео) 25 невероятных портретов красавиц-птиц 25 невероятных портретов красавиц-птиц Фотограф запечатлел 10-секундный поединок зимородков Фотограф запечатлел 10-секундный поединок зимородков Впервые за 30 лет: в Англию прилетело рекордное количество песочников Впервые за 30 лет: в Англию прилетело рекордное количество песочников Самый дешевый отдых в Крыму Самый дешевый отдых в Крыму Лучшие фотографии птиц с конкурса Bird Photographer Of The Year 2020 Лучшие фотографии птиц с конкурса Bird Photographer Of The Year 2020
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

12700



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
10 неожиданных фактов о Чарли Чаплине
4
48
10 неожиданных фактов о Чарли Чаплине
Клиентка расстреляла сотрудников автокафе за медленное обслуживание
1
240
Клиентка расстреляла сотрудников автокафе за медленное обслуживание
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Архитекторы показали эко-домик в форме ветвей дерева
0
10
Архитекторы показали эко-домик в форме ветвей дерева
Народный каршеринг в Москве
0
12
Народный каршеринг в Москве
Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео)
Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#подборка#интересное#сша#факты#кино#смешные#Россия#знаменитости#СССР
#Юмор#история#интересно#природа#прикольные#отдых#на различный вкус#Москва#китай#360подмосковье
#прикол#люди#животные#картинки#в мире#жизнь#Разное#девушки#путешествия#красота

На что жалуетесь?

Вернуться