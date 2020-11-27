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25 невероятных портретов красавиц-птиц

25 невероятных портретов красавиц-птиц (26 фото)

Автор:
27 ноября 2020 17:01
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие птицы   животные   красивые фото   природа   птица   птицы   фото   
752
26
Тим Флэк (Tim Flach) - британский фотограф, известный своими крутейшими портретами животных и птиц. Снимает он их в естественной среде обитания или в студии - ему всегда удается подчеркнуть уникальный внешний вид каждой модели. На этот раз познакомимся с его небольшой коллекцией портретов птиц - взгляните на эту невероятную красоту!
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Метки: дикая природа   дикие птицы   животные   красивые фото   природа   птица   птицы   фото   
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80
Владимир 2 часа назад
Готовый постер к фильму Челюсти
Готовый постер к фильму Челюсти
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61
3ek 14 минут назад
Пост зачётный, и фото зачётные!!!
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