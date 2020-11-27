25 невероятных портретов красавиц-птиц

Работа с таким количеством удивительных моделей требует творческих и организационных навыков, поэтому организация фотосессии - это целая стратегия для него: "Работая над своими личными проектами, я следую определенной концепции или идее. Следующий вопрос - как получить доступ к задуманным мной животным? Например, если мне нужно найти исчезающего сайгака, который обитает лишь у Каспийского моря в России, то прошу друга в Москве организовать все, получить разрешение, визы," - рассказывает фотограф.