10 экзотических птиц с невероятно красивым оперением

Куда бы вы ни отправились, всюду на природе вас будут окружать звуки птичьего пения. Мы привыкли к тому, что птицы бывают серенькими, чёрными или всех возможных оттенков коричневого. Но во многих уголках нашей планеты встречаются птицы с настолько ярким и красивым оперением, что, глядя на них, невозможно не застыть в изумлении.

Розовая малиновка