10 экзотических птиц с невероятно красивым оперением

Непонятно только, как вообще все эти птички выжили с настолько кричащим окрасом. А может их яркое оперение, наоборот, сигнализирует хищникам, что такое сокровище лучше не трогать?
Куда бы вы ни отправились, всюду на природе вас будут окружать звуки птичьего пения. Мы привыкли к тому, что птицы бывают серенькими, чёрными или всех возможных оттенков коричневого. Но во многих уголках нашей планеты встречаются птицы с настолько ярким и красивым оперением, что, глядя на них, невозможно не застыть в изумлении.
Розовая малиновка
Эта очаровательная малышка обитает в Австралии.
Райская тангара
Эту цветастую птичку в ярко-салатовой балаклаве можно встретить в Южной Америке.
Новозеландский туи
Легко догадаться, что эта птица водится в Новой Зеландии. Считается лучшей певчей птичкой Океании.
Индиговая амазилия
Крохотная птичка из рода калибри. Распространены в Колумбии и Коста-Рике.
Фиолетовый гренадер, он же фиалковый астрильд
Вьёт гнёзда где-то в Африке.
Сиреневогрудая сизоворонка
Эта красавица водится в Африке. Любят гнездиться на верхушках кокосовых пальм.
Рубиновый зимородок, он же Трёхпалый лесной зимородок
Этот малыш распространён в Южной и Юго-Восточной Азии.
Аметистовый короткохвостый скворец
Певчая птица из тропических лесов Африки.
Гульдова амадина
Самая цветастая австралийская птичка.
Расписная синичка
Эту перламутровую птичку можно встретить в Китае, Индии, Казахстане, Непале, Пакистане, России, Таджикистане и Туркмении.
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Спасибо за пост. Больше бы таких...