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10 экзотических птиц с невероятно красивым оперением

10 экзотических птиц с невероятно красивым оперением

Автор:
16 февраля 2023 08:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   красота   окрас   оперение   природа   птицы   фото   
88
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Непонятно только, как вообще все эти птички выжили с настолько кричащим окрасом. А может их яркое оперение, наоборот, сигнализирует хищникам, что такое сокровище лучше не трогать?

Куда бы вы ни отправились, всюду на природе вас будут окружать звуки птичьего пения. Мы привыкли к тому, что птицы бывают серенькими, чёрными или всех возможных оттенков коричневого. Но во многих уголках нашей планеты встречаются птицы с настолько ярким и красивым оперением, что, глядя на них, невозможно не застыть в изумлении.


Розовая малиновка

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Эта очаровательная малышка обитает в Австралии.


Райская тангара

Эту цветастую птичку в ярко-салатовой балаклаве можно встретить в Южной Америке.


Новозеландский туи

Легко догадаться, что эта птица водится в Новой Зеландии. Считается лучшей певчей птичкой Океании.


Индиговая амазилия

Крохотная птичка из рода калибри. Распространены в Колумбии и Коста-Рике.


Фиолетовый гренадер, он же фиалковый астрильд

Вьёт гнёзда где-то в Африке.


Сиреневогрудая сизоворонка

Эта красавица водится в Африке. Любят гнездиться на верхушках кокосовых пальм.


Рубиновый зимородок, он же Трёхпалый лесной зимородок

Этот малыш распространён в Южной и Юго-Восточной Азии.


Аметистовый короткохвостый скворец

Певчая птица из тропических лесов Африки.


Гульдова амадина

Самая цветастая австралийская птичка.


Расписная синичка

Эту перламутровую птичку можно встретить в Китае, Индии, Казахстане, Непале, Пакистане, России, Таджикистане и Туркмении.

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Метки: в мире   красота   окрас   оперение   природа   птицы   фото   
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1  комментарий
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Человече Z 3 минуты назад
Красивые пташки, мастерские фото- что еще нужно для того чтобы зарядиться позитивом?
Спасибо за пост. Больше бы таких...
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