14 фото о том, как спасают сов, живущих под землей, и для чего им строят новые норы

Эти совы живут в норах, однако иногда их дома слишком опасны для жизни, и им приходится помогать с переездом.
Кроличий сыч — один из самых необычных видов сов. Они гнездятся не на деревьях, как все остальные совиные, а под землей, в уютных норках. Собственно, из-за этого они и получили свой характерный эпитет — «кроличий», а на английском эти птички так и звучат — burrowing owl, что дословно переводится как «роющая сова». Однако на самом деле птички ничего не роют (ну, или роют крайне редко), они поселяются в норах, которые остались от сусликов, луговых собачек, змей и прочих подземных обитателей.
Кроличьи сычи живут по всей Америке, в наши дни во многих регионах они находятся под защитой
Их популяция стремительно сокращается, поэтому зоозащитники активно работают над сохранением вида
В последние годы птицы столкнулись с большой проблемой — нехваткой нор
Дело в том, в Северной и Южной Америке годами ведется борьба с грызунами, которые портят посевы
А это значит, что на некоторых территориях их очень мало и они роют мало нор
Из-за этого сокращается и популяция сычей: им не хватает нор, либо они расположены на сельхозугодьях
Проблема не только в количестве нор, но и в их безопасности. Грызуны всегда помогают сычам избежать встречи с врагом. Например, луговые собачки подают клич, если чувствуют опасность, поэтому есть возможность укрыться от хищника. Так как популяция грызунов сократилась, жертвами койотов, ястребов, лис и прочих хищных становятся совы.
Так что ничего не остается, как создавать для маленьких сычей новые норы
Каждый год зоозащитники создают домики для подземных птиц и готовят детенышей к переселению
В качестве нор используют трубы, зарытые в землю
Их располагают в местах, где окружающая среда препятствует появлению новых нор
В итоге новые домики просторней и прочнее, и в них гораздо легче укрыться от врагов
Именно этим занимается фотограф дикой природы Мэтт Пул: каждый год он отправляется строить домики для сов
Процесс переселения запечатлен на фотографиях, которыми поделился фотограф в соцсетях
Также есть видео этого великого совиного переселения
Весь процесс отлажен до мелочей, территорию с новыми норами готовят за несколько месяцев до переселения. Обычно это рядом с домиком, где вылупились птенцы, который уже не похож на нору, и где совы могут стать легкой добычей хищника. Совят достают из домиков и переносят в искусственные норы, в более пригодное для них место обитания, где им будет безопасней. В это время родители всегда находятся поблизости и наблюдают за процессом. Совят запускают в норы по одному, а через какое-то время к ним возвращаются взрослые сычи. За ними еще какое-то время наблюдают специалисты, чтобы убедиться, что птицы обжились в своих норах.
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АНТИФИШКИ
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