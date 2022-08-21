14 фото о том, как спасают сов, живущих под землей, и для чего им строят новые норы

Также есть видео этого великого совиного переселения

Весь процесс отлажен до мелочей, территорию с новыми норами готовят за несколько месяцев до переселения. Обычно это рядом с домиком, где вылупились птенцы, который уже не похож на нору, и где совы могут стать легкой добычей хищника. Совят достают из домиков и переносят в искусственные норы, в более пригодное для них место обитания, где им будет безопасней. В это время родители всегда находятся поблизости и наблюдают за процессом. Совят запускают в норы по одному, а через какое-то время к ним возвращаются взрослые сычи. За ними еще какое-то время наблюдают специалисты, чтобы убедиться, что птицы обжились в своих норах.