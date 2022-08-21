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14 фото о том, как спасают сов, живущих под землей, и для чего им строят новые норы

14 фото о том, как спасают сов, живущих под землей, и для чего им строят новые норы

Автор:
21 августа 2022 08:33
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   нора   природа   птицы   сова   удивительно   фото   
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Эти совы живут в норах, однако иногда их дома слишком опасны для жизни, и им приходится помогать с переездом.

Кроличий сыч — один из самых необычных видов сов. Они гнездятся не на деревьях, как все остальные совиные, а под землей, в уютных норках. Собственно, из-за этого они и получили свой характерный эпитет — «кроличий», а на английском эти птички так и звучат — burrowing owl, что дословно переводится как «роющая сова». Однако на самом деле птички ничего не роют (ну, или роют крайне редко), они поселяются в норах, которые остались от сусликов, луговых собачек, змей и прочих подземных обитателей.


Кроличьи сычи живут по всей Америке, в наши дни во многих регионах они находятся под защитой

Их популяция стремительно сокращается, поэтому зоозащитники активно работают над сохранением вида

В последние годы птицы столкнулись с большой проблемой — нехваткой нор

Дело в том, в Северной и Южной Америке годами ведется борьба с грызунами, которые портят посевы

А это значит, что на некоторых территориях их очень мало и они роют мало нор

Из-за этого сокращается и популяция сычей: им не хватает нор, либо они расположены на сельхозугодьях

Проблема не только в количестве нор, но и в их безопасности. Грызуны всегда помогают сычам избежать встречи с врагом. Например, луговые собачки подают клич, если чувствуют опасность, поэтому есть возможность укрыться от хищника. Так как популяция грызунов сократилась, жертвами койотов, ястребов, лис и прочих хищных становятся совы.

Так что ничего не остается, как создавать для маленьких сычей новые норы

Каждый год зоозащитники создают домики для подземных птиц и готовят детенышей к переселению

В качестве нор используют трубы, зарытые в землю

Их располагают в местах, где окружающая среда препятствует появлению новых нор

В итоге новые домики просторней и прочнее, и в них гораздо легче укрыться от врагов

Именно этим занимается фотограф дикой природы Мэтт Пул: каждый год он отправляется строить домики для сов

Процесс переселения запечатлен на фотографиях, которыми поделился фотограф в соцсетях

Также есть видео этого великого совиного переселения

Весь процесс отлажен до мелочей, территорию с новыми норами готовят за несколько месяцев до переселения. Обычно это рядом с домиком, где вылупились птенцы, который уже не похож на нору, и где совы могут стать легкой добычей хищника. Совят достают из домиков и переносят в искусственные норы, в более пригодное для них место обитания, где им будет безопасней. В это время родители всегда находятся поблизости и наблюдают за процессом. Совят запускают в норы по одному, а через какое-то время к ним возвращаются взрослые сычи. За ними еще какое-то время наблюдают специалисты, чтобы убедиться, что птицы обжились в своих норах.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   видео   животные   нора   природа   птицы   сова   удивительно   фото   
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