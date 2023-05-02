25 занятных мелочей из серии «Удивительное рядом»

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Сабреддит r/mildlyinteresting посвящён маленьким чудесам, встреченным случайно и возбуждающим интерес и любопытство. Это интернет-сообщество, насчитывающее 22 миллиона участников, представляет собой настоящий кладезь скромных диковинок. Чего тут только нет!
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4. Это мемориальная доска возле церкви в Александрии (США), с выражением признательности, извинений и благодарности рабам, построившим церковь
7. Эти скамейки для пикника установлены на старых трамвайных рельсах, и их можно перекатывать по ним вместе и по отдельности
11. «Мой 9-летний племянник нашёл более 1500 «счастливых» четырёхлистных клеверов и хранит их в большой папке»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: interesting/weird/cool Занятно всякая всячина всячина и такое бывает интересно любопытно необычно
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