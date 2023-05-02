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25 занятных мелочей из серии «Удивительное рядом»

25 занятных мелочей из серии «Удивительное рядом»

Автор:
02 мая 2023 15:18
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: interesting/weird/cool   Занятно   всякая всячина   всячина   и такое бывает   интересно   любопытно   необычно   
1958
26

Сабреддит r/mildlyinteresting посвящён маленьким чудесам, встреченным случайно и возбуждающим интерес и любопытство. Это интернет-сообщество, насчитывающее 22 миллиона участников, представляет собой настоящий кладезь скромных диковинок. Чего тут только нет!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: interesting/weird/cool   Занятно   всякая всячина   всячина   и такое бывает   интересно   любопытно   необычно   
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9  комментариев
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Скажите уже кто-нибудь "везучему" мальчику, что он собирает листья кислицы.
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1k
Голодранец! 49 секунд назад
Комментарий к фото
Скорее всего на судне где-то гнездо свил - это голубь, а не альбатрос))
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16k
Голос Вселенной 39 минут назад
Черные яйца. Китайское национальное блюдо.
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53
Катрин Голос Вселенной Полчаса назад
оооо, я их ела. это очень вкусно
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57k
Опиум для народа Час назад
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4k
Дмитрий ! 2 часа назад
У меня есть такой бокал как под первым номером 16, хотя, он должен быть 15.
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28k
Levyathan 2 часа назад
странное какое решение -разместить писсуары напротив окон. Интересно-какую цель преследовали. А вообще писсуары на улицах в Амстердаме не редкость. Вот такие.
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1k
Потому что я Алёша 2 часа назад
Начало радуги сам ловил в объектив. Еще однажды поймал край дождя... А Черный (красный) апельсин на той неделе ел. У меня в ларьке у дома такими торгуют. Не особо вкусный он, с горчинкой.
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