FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 519 постов • 72 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом
20 интересных фотографий из серии "Ну надо же!"

20 интересных фотографий из серии "Ну надо же!"

Автор:
30 декабря 2022 14:41
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: С миру по нитке   всякая всячина   всячина   забавно   и такое бывает   интересно   интересные фотографии   снимки из сети   удивительное рядом   
1396
21
Благодаря сабреддиту Mildly Interesting у нас всегда есть очередная порция забавных и впечатляющих снимков из Сети. Возможно, они привлекут ваше внимание и напомнят о том, что удивительное — рядом (или на расстоянии пары кликов мышкой). Поехали!
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: С миру по нитке   всякая всячина   всячина   забавно   и такое бывает   интересно   интересные фотографии   снимки из сети   удивительное рядом   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Максим Макашев 51 минуту назад
Актуальное фото перед завтрашними салютами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
37k
Mamin Sibiriak 23 минуты назад
Курение? Если полы не мыть



можно ещё и не такое увидеть

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Компьютер DELL монитором Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Serg2001 47 минут назад
Помнится занесла меня судьба в Приднестровье в 91 или 92 году (уже не помню точно)... Стою на кассе в магазине и вижу у людей банкноты. Там нули не помещаются... У кого ручкой пририсованы, у кого аккуратно приклеены... И объявление по трансляции... "Граждане, с сегодняшнего дня нужно прибавить к каждой купюре по два нуля!"... У нас тоже до деноминации нулей хватало, но там была вообще жесть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

88984



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Стрелку из Пермского университета дали пожизненный срок
Стрелку из Пермского университета дали пожизненный срок
Скромность – не порок: известные актёры, не заразившиеся звёздной болезнью
Скромность – не порок: известные актёры, не заразившиеся звёздной болезнью
Набирающие популярность в сообществах
Хирурги ИКБ №2 спасли женщину с пятью смертельными диагнозами
Хирурги ИКБ №2 спасли женщину с пятью смертельными диагнозами
Главную тайна герба СССР запретили озвучивать
Главную тайна герба СССР запретили озвучивать
Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой?
Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Прикол#Жизнь#новый год#Россия#Приколы#Прошлое#СССР#Спорт
#Юмор#история#подборка#кино#забавно#Москва#сво#путешествия#футбол#в мире
#интересно#интересное#животные#люди#фотографии#картинки#актеры#ржака#Ynews#праздник
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить 22 неожиданных находки, которые помогут взглянуть на мир по-новому 22 неожиданных находки, которые помогут взглянуть на мир по-новому Фотофакты, которые вас удивят Фотофакты, которые вас удивят 30+ фактов, которые изменят ваши представления о мире 30+ фактов, которые изменят ваши представления о мире Настоящий крупняк не заметить невозможно! Настоящий крупняк не заметить невозможно! Вы не поверите, что эти снимки - не фотошоп! Вы не поверите, что эти снимки - не фотошоп!

На что жалуетесь?

Вернуться