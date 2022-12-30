20 интересных фотографий из серии "Ну надо же!"

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Благодаря сабреддиту Mildly Interesting у нас всегда есть очередная порция забавных и впечатляющих снимков из Сети. Возможно, они привлекут ваше внимание и напомнят о том, что удивительное — рядом (или на расстоянии пары кликов мышкой). Поехали!
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13. Эта дижонская горчица была без крышки, а срок годности был напечатан на самой горчице внутри
Источник: — переведено специально для fishki.net
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