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30+ фотографий с прикольными сюрпризами

30+ фотографий с прикольными сюрпризами

Автор:
17 января 2023 14:25
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: всякая всячина   забавные штучки   и такое бывает   интересно   неожиданно   прикольно   удивительно   удивительный мир   
2469
33
Прикольные, забавные и невероятные штуки, которых вы в жизни не видели!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: всякая всячина   забавные штучки   и такое бывает   интересно   неожиданно   прикольно   удивительно   удивительный мир   
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16  комментариев
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154
xpom000 Час назад
Хватит постить Х.у.е.т.у!
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10k
Дмитрий 7 минут назад
Это ракетница?!

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5k
heta 7 минут назад
«Мой брат берет своего кота с собой на рыбалку»
Как-то в юности купил себе неплохую помповую воздушку, тренировался на воробьях. Так наш кот со второго дня моих тренировок после первого же выстрела мгновенно материализовывался у ноги в позе охотничьего спаниеля. Рефлекс у него очень выработался быстро - как только хлопнет воздушка, значит с дерева сейчас упадет еда.
Я к чему это - видели бы вы, как он смотрел на меня, когда надоело воробьев стрелять. С неделю смотрел, как кредитор на злостного должника. Так и тут - раз на рыбалку возьмешь, второй. А потом однажды не возьмешь и тут же превратишься в кровного врага.
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6k
ДеониS Полчаса назад
Ну ну

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5k
sedoisever 57 минут назад
С фломастером, это шедеврально конечно. Автор, ты серьёзно?
Да и остальное типа "комнаты с ковром" и про четвертак, просто слов нет...
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2k
Дмитрий Час назад
Кроме сборника баянов ещё и экватор, названный центром земли.
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2k
S__D Час назад
Комментарий к фото
Копы уже выехали
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2k
S__D Час назад
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цветового совпадения чая с молоком и моей кружки
.
Капля чая на литр молока.
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2k
S__D Час назад
Комментарий к фото
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2k
S__D Час назад
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Фломастер «Stabilo Fineliner» идеально подходит
.
Только он, ага..
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2k
S__D Час назад
Комментарий к фото
Если по $1000 - то это точно сигатеры.
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7k
Copycat Час назад
так а что на карте памяти ты было интересно
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22k
SolomonA Час назад

Это страна миллиардеров: вон по 1100 баксов сигареты все разобрали!
На самом деле Это скорее всего не в долларах. В долларах эти сигареты стоят 15 баксов.
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51k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
это что то на грузинском)
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2k
S__D Час назад
Комментарий к фото
Интересно, сколько раз её обссыкали?
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