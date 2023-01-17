Белая Муха
30+ фотографий с прикольными сюрпризами
Автор:
17 января 2023 14:25
Прикольные, забавные и невероятные штуки, которых вы в жизни не видели!
В Диснейленде можно купить кока-колу в бутылках по тематике "Звездных войн"
«Домашняя выдержка сыра в одном из моих холодильников, которые я называю «Сырные пещеры»
«Нашел 4 нераспечатанные пачки карточек с покемонами 1999 года»
«На этой коробке с соком показано, как правильно наливать из нее сок»
Овощной магазин снабжает товар фотографией фермера, который его вырастил
"Центр Земли" - линия нулевой широты - в Эквадоре
«В обувном шкафу моего дяди снимок каждой пары приклеен скотчем к передней части соответствующего ящика»
Сигатеры стоимостью $1000 (69 000 рублей) за пачку
Снежная баба, сделанная с помощью ведра
«Мои родственники держат ракетницу в бельевом шкафу»
«Круизный лайнер, спасает кубинских беженцев с самодельной лодки»
Раковина для тех, кого тошнит, в старом немецком баре
Фломастер «Stabilo Fineliner» идеально подходит для перемотки кассеты
«В этой пивоварне есть пеленальный столик, подгузники и салфетки в мужском туалете»
«Моя коллекция дисковых телефонов. Красиво, правда?»
«Мой брат берет своего кота с собой на рыбалку»
Микроволновка с функцией "хаос"
Большая сувенирная шоколадка Toblerone в сравнении со стандартной
«Домашние фильтры обратного осмоса - новый(справа) и после года службы (слева)»
«Пузырьки на дне моего стакана с водой похожи на какой-то шифр»
«Друг подарил мне 100-гранный игровой кубик»
«Эта лиса живет в живой изгороди у дома моей бабушки»
«Если положить четвертак на железнодорожные пути, поезд сгладит все, кроме надписи «Мы верим в Бога»
"Парк взят под опеку Сатанистским храмом Аризоны"
«Я выдавил на ладонь немного геля для бритья - и получил цыпленка!»
Интересно, это правда или шутка?
"Работает вебкамера. Не выключать!"
"Мне удалось добиться идеального цветового совпадения чая с молоком и моей кружки"
"Слева - сгущенка, срок годности которой истек 4 года назад. Справа - сгущенка с истекшим 2 года назад сроком годности. Их не варили, просто они так темнеют со временем"
«Эта маленькая комната с ковром находится рядом с дверью моей спальни»
"Я нашел в саду гигантскую улитку"
"Мне прислали посылку, спрятанную внутри книги с вырезанной нишей"
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— переведено специально для fishki.net
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Как-то в юности купил себе неплохую помповую воздушку, тренировался на воробьях. Так наш кот со второго дня моих тренировок после первого же выстрела мгновенно материализовывался у ноги в позе охотничьего спаниеля. Рефлекс у него очень выработался быстро - как только хлопнет воздушка, значит с дерева сейчас упадет еда.
Я к чему это - видели бы вы, как он смотрел на меня, когда надоело воробьев стрелять. С неделю смотрел, как кредитор на злостного должника. Так и тут - раз на рыбалку возьмешь, второй. А потом однажды не возьмешь и тут же превратишься в кровного врага.
Да и остальное типа "комнаты с ковром" и про четвертак, просто слов нет...
.
Капля чая на литр молока.
.
Только он, ага..
Это страна миллиардеров: вон по 1100 баксов сигареты все разобрали!
На самом деле Это скорее всего не в долларах. В долларах эти сигареты стоят 15 баксов.