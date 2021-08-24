FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4026 постов • 961 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Факты 
16 интересных, хотя и бесполезных фактов

16 интересных, хотя и бесполезных фактов (17 фото)

Автор:
24 августа 2021 14:32
Сообщество : Факты
Метки: а вы не знали   всякая всячина   интересно   истории   любопытно   неожиданно   познавательно   факты   
1522
17
Знания никогда не бывают лишними! И если в работе вам эти факты не пригодятся, то вы, по крайней мере, сможете блеснуть эрудицией на вечеринке.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: а вы не знали   всякая всячина   интересно   истории   любопытно   неожиданно   познавательно   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Александр 2 часа назад
А можно поподробнее про травмы американцев в сортирах? Просто интересно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
19k
Ego sum qui sum 3 минуты назад
"Физиологически свиньи - наиболее схожие с людьми млекопитающие", вот странно, что не обезьяны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−15
D T 14 минут назад
трамвы в туалете,это когда глаза лопаютса? ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Voland Час назад
Памятник Земле. В натуральную величину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Голос Вселенной Час назад
Самка пенопласта откладывает свои яйца в коробках из под бытовой техники... ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Великие женщины-изобретательницы и их изобретения Великие женщины-изобретательницы и их изобретения 20 продуктов, которые теперь используются совсем не так, как задумано 20 продуктов, которые теперь используются совсем не так, как задумано 30+ невероятных фактов в копилку ваших знаний 30+ невероятных фактов в копилку ваших знаний 22 по-настоящему крупных штуковины 22 по-настоящему крупных штуковины Неожиданные факты, которые поразят вас до глубины души Неожиданные факты, которые поразят вас до глубины души
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

363893



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Несколько доказательств, что земля плоская
0
326
Несколько доказательств, что земля плоская
Служебный роман: что вырезали или как снимали фильм
2
67
Служебный роман: что вырезали или как снимали фильм
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
3
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#автомобили#СССР#интересное#аварии#позитив#подборка#страна#роль
#Юмор#прикол#автомир#история#кино#дтп#приколы#ynews#дети#авария дня
#интересно#факты#животные#Россия#фотографии#картинки#авто аварии#фильм#познавательно#искусство

На что жалуетесь?

Вернуться