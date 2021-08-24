16 интересных, хотя и бесполезных фактов

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Знания никогда не бывают лишними! И если в работе вам эти факты не пригодятся, то вы, по крайней мере, сможете блеснуть эрудицией на вечеринке.
Первым исполнителем рекламной роли клоуна Роналда Макдоналда был американский актер и писатель Уиллард Скотт. В свободное от работы клоуном время он писал кровавые детективы.
Самое длинное слово в любом языке мира - это формула белка титина. В русском варианте в нем содержится более 200 тысяч знаков, а чтобы произнести его, нужно более трех с половиной часов.
В качестве маски для злодея Майкла Майерса из "Хэллоуина" первоначально была использована маска капитана Кирка, покрашенная в белый цвет.
Физиологически свиньи - наиболее схожие с людьми млекопитающие. Мы похожи настолько, что уже сейчас органы свиней используются при лечении людей.
Человеческое сердце создает столь высокое давление, что может выбросить струю крови на 10 метров.
Звук автомобильного клаксона - как правило, тритон, охватывающий ноты от до до фа диез первой октавы.
Самое длинное географическое название в мире - название холма Тауматафакатангихангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокаифенуакитанатаху в Новой Зеландии.
С 1978 года 37 человек погибли в результате падения на них торгового автомата. Все эти смерти произошли при попытке вытрясти из автомата застрявший товар. 113 человек за этот период получили таким образом травмы.
Дилдо - город на острове Ньюфаундленд, в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада. Он расположен в юго-восточной части залива Тринити-Бей, примерно в 60 километрах к западу от Сент-Джонса.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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