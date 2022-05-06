25 домашних питомцев, которые особо отличились в генетической лотерее

Некоторые аномалии/мутации у животных могут привести к тому, что они будут выглядеть уникально, совершенно не так, как другие. Это может быть окрас шерсти, цвет глаз, форма ушей, хвоста, лап и многое другое... Итак, это пост о трюках природы, которые приводят к необычным генетическим сюрпризам в животном мире.

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1. Зевс, немецкая овчарка с карликовостью 0 Источник:

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2. Познакомьтесь с Нарнией, редкой двуликой кошкой 0 Источник:

3. У неё просто невероятные глаза 0 Источник:

4. Радужный сетчатый питон. Просто еще одно напоминание о том, что в этом мире так много прекрасных вещей, которые недооценены 0 Источник:

5. Котик Большие Ступни 0 Источник:

6. Это Фанни. У неё редкое заболевание кожи - витилиго, из-за которого её шерсть депигментирована 0 Источник:

7. Эта потрясающая кошка с поразительными двухцветными глазами. Они достались ей из-за редкого генетического заболевания 0 Источник:

8. Кот с 4 ушами 0 Источник:

9. Щенок с отпечатком лапы на носу 0 Источник:

10. Декстер и его аномально длинный хвост 0 Источник:

11. Он явно под кого-то маскируется 0 Источник:

12. "Я ухаживаю за котятами в местном приюте и получила одного котёнка с карликовостью. Он вдвое меньше своих братьев и сестёр. И страшный негодник" 0 Источник:

13. "У моей кошки витилиго. Она была полностью чёрной, когда мы ее взяли, но с каждым годом на ней всё больше белых пятен" 0 Источник:

14. "У моей кошки генетическая мутация, из-за которой у неё странные глаза (и при этом идеальное зрение)" 0 Источник:

15. "Я часто слышу о том, что моя кошка уникальна" 0 Источник:

16. Два парня с витилиго. Нашли друг друга 0 Источник:

17. Я маленький тигр... Это тоже витилиго 0 Источник:

18. Кролик с необычным окрасом 0 Источник:

19. "Знакомьтесь с Пикселем, моим прекрасным котёнком с гетерохромией" 0 Источник:

20. Золотистый ретривер с редким чёрным пятном на морде 0 Источник:

21. Спейд, доберман-альбинос 0 Источник:

22. "У новой соседки по дому больше пальцев, чем я ожидал" 0 Источник:

23. Сверхкомплектные зубы 0 Источник:

24. Домашняя кошка страдает от связанной с миостатином мышечной гипертрофии — редкого состояния, из-за которого мышцы становятся чрезмерно большими 0 Источник: