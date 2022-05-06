25 домашних питомцев, которые особо отличились в генетической лотерее

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Некоторые аномалии/мутации у животных могут привести к тому, что они будут выглядеть уникально, совершенно не так, как другие. Это может быть окрас шерсти, цвет глаз, форма ушей, хвоста, лап и многое другое... Итак, это пост о трюках природы, которые приводят к необычным генетическим сюрпризам в животном мире.
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4. Радужный сетчатый питон. Просто еще одно напоминание о том, что в этом мире так много прекрасных вещей, которые недооценены
6. Это Фанни. У неё редкое заболевание кожи - витилиго, из-за которого её шерсть депигментирована
7. Эта потрясающая кошка с поразительными двухцветными глазами. Они достались ей из-за редкого генетического заболевания
12. "Я ухаживаю за котятами в местном приюте и получила одного котёнка с карликовостью. Он вдвое меньше своих братьев и сестёр. И страшный негодник"
13. "У моей кошки витилиго. Она была полностью чёрной, когда мы ее взяли, но с каждым годом на ней всё больше белых пятен"
14. "У моей кошки генетическая мутация, из-за которой у неё странные глаза (и при этом идеальное зрение)"
24. Домашняя кошка страдает от связанной с миостатином мышечной гипертрофии — редкого состояния, из-за которого мышцы становятся чрезмерно большими
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Занятно генетические мутации генетический дефект домашние животные животные и такое бывает интересно необычные животные уникумы
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