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25 домашних питомцев, которые особо отличились в генетической лотерее

25 домашних питомцев, которые особо отличились в генетической лотерее

Автор:
06 мая 2022 16:24
Сообщество : Животные
Метки: Занятно   генетические мутации   генетический дефект   домашние животные   животные   и такое бывает   интересно   необычные животные   уникумы   
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Некоторые аномалии/мутации у животных могут привести к тому, что они будут выглядеть уникально, совершенно не так, как другие. Это может быть окрас шерсти, цвет глаз, форма ушей, хвоста, лап и многое другое... Итак, это пост о трюках природы, которые приводят к необычным генетическим сюрпризам в животном мире.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Занятно   генетические мутации   генетический дефект   домашние животные   животные   и такое бывает   интересно   необычные животные   уникумы   
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