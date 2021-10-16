Странные находки от природы

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Общение с природой не только успокаивает нервы и напитывает организм кислородом, но и позволяет увидеть такие вещи, которых никогда не встретишь в цивилизации.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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