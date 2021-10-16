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Странные находки от природы

Странные находки от природы (35 фото)

Автор:
16 октября 2021 18:36
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: и такое бывает   интересно   лес   находки   необычно   прогулки   странные вещи   удивительное рядом   
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35
Общение с природой не только успокаивает нервы и напитывает организм кислородом, но и позволяет увидеть такие вещи, которых никогда не встретишь в цивилизации.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: и такое бывает   интересно   лес   находки   необычно   прогулки   странные вещи   удивительное рядом   
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12k
uutb 48 минут назад
Комментарий к фото
Он их два раза на день находит! Там уже наверно тонн пять)
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212k
Барон Мюнхгаузен. 9 минут назад
Конское яблоко выглядит так



А здесь..



Растение адамово яблоко
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