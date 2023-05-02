Осознанная мастурбация и расслабленный анус: в сети появляются новые марафоны

Пока одни инфоцыгане готовятся мотать срок, другие не перестают разводить людей на деньги. На этот раз "эксперты" предлагают марафоны по расслаблению ануса и осознанной мастурбации. Знания, конечно же, небесплатны. Но платить за них придётся не просто деньгами, а энергообменом.