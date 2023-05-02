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Осознанная мастурбация и расслабленный анус: в сети появляются новые марафоны

Осознанная мастурбация и расслабленный анус: в сети появляются новые марафоны

Автор:
02 мая 2023 10:01
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   деньги   интересное   инфоцыгане   налоги   фото   энергоденьги   
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Несмотря на скандальные аресты блогеров, в сети появляются всё новые марафоны. Курсами по личностному росту и сказочному обогащению уже никого не удивишь, поэтому инфоцыгане изобретают всё новые марафоны. Вчера мы обратили внимание на блогеров, которые обещают запланировать пол ребёнка. А сегодня уже осознанная мастурбация.

Пока одни инфоцыгане готовятся мотать срок, другие не перестают разводить людей на деньги. На этот раз "эксперты" предлагают марафоны по расслаблению ануса и осознанной мастурбации. Знания, конечно же, небесплатны. Но платить за них придётся не просто деньгами, а энергообменом.

Итак, за 5 тысяч с копейками вы можете научиться расслаблять анус с помощью массажа, дыхания и упражнений. Но главный "ритуал" - голосовые послания анусу. Инфоцыганка будет петь песни для ануса, чтобы он очистился и наполнился энергией. Судя по отзывам, марафон даже помогает бросить курить.

Второй марафон более известен. Он помогает женщинам научиться правильно мастурбировать, вместе с этим провести "ревизию" органам малого таза. Йога, всякие практики и снова работа с анусом. И всё это за энергоденьги.

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Метки: Прикол   Юмор   деньги   интересное   инфоцыгане   налоги   фото   энергоденьги   
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6  комментариев
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32k
Андрей Иванов Полчаса назад
Мастурбация всегда осознанная, это вам не обычный секс, надо быть в сознании
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5k
Subic 21 минуту назад
Вот сейчас я солью свою возможность заработать миллионы. Жест невиданной щедрости. :) Я про планирование пола ребенка. 100% научный способ, несколько аморально, но без всякого жульничества-мошенничества. Надо сделать анализ (рекомендованный срок 10-12 неделя беременности, МОЖНО и с седьмой недели). Вполне не редкий анализ. Не слишком дешевый. Называется "биопсия ворсин хориона", много где делают. Это специальный анализ позволяющий выявить генетические болезни у плода (типа болезни Дауна и подобного), это, кстати, всем полезно сделать, скрининга не предусмотрено, но не пожалейте денег. Вот, в качестве "побочки" этот анализ определяет пол будущего ребенка. Врачи не спешат это рекламировать, по понятным причинам, это увеличивает количество прерываний беременности из-за "неподходящего" пола. Но Если моральные терзания это не про вас, то делайте, срок беременности, с большим запасом позволит прервать и ждать нужного "результата" дальше.
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15k
ss 58 минут назад

А-а-а!!! "Осознная мастурбация"!!!!!! Покемонка, я конечно не спец в этом деле, но... А что, у тебя бывает неосознанная?...
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1k
roman-delisov Час назад
@лядь, откуда же столько долпаепов, которые на все это ведутся? Вроде поколение ЕГЭ не должно еще быть таким многочисленным.
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−17
кошка бобик Час назад
увидел негритянку сразу выключил... извините не люблю негров....
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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