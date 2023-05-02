Осознанная мастурбация и расслабленный анус: в сети появляются новые марафоны

Несмотря на скандальные аресты блогеров, в сети появляются всё новые марафоны. Курсами по личностному росту и сказочному обогащению уже никого не удивишь, поэтому инфоцыгане изобретают всё новые марафоны. Вчера мы обратили внимание на блогеров, которые обещают запланировать пол ребёнка. А сегодня уже осознанная мастурбация.
Пока одни инфоцыгане готовятся мотать срок, другие не перестают разводить людей на деньги. На этот раз "эксперты" предлагают марафоны по расслаблению ануса и осознанной мастурбации. Знания, конечно же, небесплатны. Но платить за них придётся не просто деньгами, а энергообменом.
Итак, за 5 тысяч с копейками вы можете научиться расслаблять анус с помощью массажа, дыхания и упражнений. Но главный "ритуал" - голосовые послания анусу. Инфоцыганка будет петь песни для ануса, чтобы он очистился и наполнился энергией. Судя по отзывам, марафон даже помогает бросить курить.
Второй марафон более известен. Он помогает женщинам научиться правильно мастурбировать, вместе с этим провести "ревизию" органам малого таза. Йога, всякие практики и снова работа с анусом. И всё это за энергоденьги.
Источник:
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А-а-а!!! "Осознная мастурбация"!!!!!! Покемонка, я конечно не спец в этом деле, но... А что, у тебя бывает неосознанная?...