Валерий Меладзе не платит налоги в России, но до сих пор продолжает зарабатывать деньги в стране

Миллионы продолжают капать на счёт Валерия Шотаевича.
Валерий Меладзе продолжает зарабатывать миллионы в России, несмотря на то, что концертов в РФ Валерий не даёт уже давно. Прибыль Валерию Шотаевичу приносит бизнес: он является учредителем ООО "Вантаж". Фирма арендует торговый центр в Москве в Восточном Бирюлеве. SHOT сообщает, что за 2022 год компания заработала 15,7 млн рублей. Несмотря на это, Валерий Меладзе не платит налоги в России. Его долг перед Федеральной налоговой службой РФ достиг 275 тысяч рублей.
В марте 2023 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что хочет добиться признания артиста иноагентом.
Он очень часто высказывается в адрес нашей страны, хотя она дала ему все, чтобы он стал Валерием Меладзе. Здесь он смог заработать имя, деньги, славу, активы. Я считаю, что Меладзе поступил неблагодарно по отношению к России. Думаю, что в ближайшее время контролирующие органы проведут тщательную проверку, и мы сможем доказать, что он получал иностранное финансирование. Нам русофобы точно не нужны в непростое время. Он сам выбрал такой путь, так пусть идет по нему.
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