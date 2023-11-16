Валерий Меладзе не платит налоги в России, но до сих пор продолжает зарабатывать деньги в стране

В марте 2023 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что хочет добиться признания артиста иноагентом.

Он очень часто высказывается в адрес нашей страны, хотя она дала ему все, чтобы он стал Валерием Меладзе. Здесь он смог заработать имя, деньги, славу, активы. Я считаю, что Меладзе поступил неблагодарно по отношению к России. Думаю, что в ближайшее время контролирующие органы проведут тщательную проверку, и мы сможем доказать, что он получал иностранное финансирование. Нам русофобы точно не нужны в непростое время. Он сам выбрал такой путь, так пусть идет по нему.