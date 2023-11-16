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Валерий Меладзе не платит налоги в России, но до сих пор продолжает зарабатывать деньги в стране

Валерий Меладзе не платит налоги в России, но до сих пор продолжает зарабатывать деньги в стране

Автор:
16 ноября 2023 13:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   деньги   заработок   интересное   меладзе   налоги   фото   
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Миллионы продолжают капать на счёт Валерия Шотаевича.

Валерий Меладзе продолжает зарабатывать миллионы в России, несмотря на то, что концертов в РФ Валерий не даёт уже давно. Прибыль Валерию Шотаевичу приносит бизнес: он является учредителем ООО "Вантаж". Фирма арендует торговый центр в Москве в Восточном Бирюлеве. SHOT сообщает, что за 2022 год компания заработала 15,7 млн рублей. Несмотря на это, Валерий Меладзе не платит налоги в России. Его долг перед Федеральной налоговой службой РФ достиг 275 тысяч рублей.

В марте 2023 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что хочет добиться признания артиста иноагентом.

Он очень часто высказывается в адрес нашей страны, хотя она дала ему все, чтобы он стал Валерием Меладзе. Здесь он смог заработать имя, деньги, славу, активы. Я считаю, что Меладзе поступил неблагодарно по отношению к России. Думаю, что в ближайшее время контролирующие органы проведут тщательную проверку, и мы сможем доказать, что он получал иностранное финансирование. Нам русофобы точно не нужны в непростое время. Он сам выбрал такой путь, так пусть идет по нему.


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Метки: Россия   деньги   заработок   интересное   меладзе   налоги   фото   
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8  комментариев
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62k
pynh 37 минут назад
Если прям такой должник и неплательщик, почему приставы не в курсе что вантаж денег должен? Или он как физ лицо должен? Или как ИП? Или покемонка писдит снова


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15k
Александр Маслов 2 минуты назад
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36k
АнтонПолднев 38 минут назад
275 тысяч? Неделю "работать". А вообще чего не спишут? Он же не налом получает.
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44
pilot52 АнтонПолднев 5 минут назад
Да потому, что подобные статьи рассчитаны на полоумных бабушек, которые никогда не имели дело с налоговой. Даже при задолженности в 20 т.р., её у тебя автоматически списывают со счета или вообще блокируют счёт. А тут про миллионы какие-то.
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28k
Lehoia Час назад
Виталий Бородин во всей красе- профессиональный доносчик на зарплате. С домом в Бархиве. Очень интересная личность.
Ссылка vk.com
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30k
Юрьевич Час назад
Он же сказал, что уходит из России, когда грузинам вломили в 2008?
Что, до сих пор не свалил?
Грузинские евреи прощаются, но не уходят?
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PokemonKa
Pika-Pika?
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