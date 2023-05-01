Инфоцыгане начали зарабатывать на планировании пола ребёнка

Ценник на методики пока скоромный: от 300 рублей за старт, примерно 500 за уроки планирования пола, 350 за определение пола уже беременным. Есть варианты и дороже, у некоторых курс доходит до 20 тысяч. Обещают не только уроки, но и полное сопровождение и поддержку 24/7.

После обучения можно поставить знания на службу себе любимой и начать зарабатывать на доверчивых будущих родителях: