Инфоцыгане начали зарабатывать на планировании пола ребёнка

Инфоцыганским курсам успешного успеха нашлась достойная замена, - пишет Mash. В запрещённограме набирают популярность блогеры, обещающие планирование пола ребёнка. Иногда получается угадать.
Такие эксперты кичатся собственными уникальными методиками, которые гарантированно работают. Хочешь мальчика — будет, девочку — пожалуйста, двойню или близнецов - нет ничего невозможного.
Тариф "Стандарт" и поехали!
Ценник на методики пока скоромный: от 300 рублей за старт, примерно 500 за уроки планирования пола, 350 за определение пола уже беременным. Есть варианты и дороже, у некоторых курс доходит до 20 тысяч. Обещают не только уроки, но и полное сопровождение и поддержку 24/7.
После обучения можно поставить знания на службу себе любимой и начать зарабатывать на доверчивых будущих родителях:
Что же требуется этим напёрсточникам от акушерства? Лишь деньги и немного инфы: возраст свой и партнёра, есть ли дети, длительность менструации и планируемый пол малыша.
В ответ клиент получает список месяцев с наибольшей вероятностью зачатия конкретного пола, рекомендацию по употреблению кисломолочки и фолиевой кислоты. И всё, действуйте:
Некоторым нравится, потому что удалось угадать:
Что думают о методике те, кому угадать не удалось, к сожалению, осталось за кадром.
Ранее СМИ сообщили, что глава «Лиги Безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила о случаях блокировки счетов блогеров за неуплату налогов.
Мизулина допустила, что произойдет еще не один громкий инцидент.
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