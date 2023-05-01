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Инфоцыгане начали зарабатывать на планировании пола ребёнка

Инфоцыгане начали зарабатывать на планировании пола ребёнка

Автор:
01 мая 2023 22:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Мизулина   блогеры   инфоцыгане   мошенники   планирование   пол   ребёнок   
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Инфоцыганским курсам успешного успеха нашлась достойная замена, - пишет Mash. В запрещённограме набирают популярность блогеры, обещающие планирование пола ребёнка. Иногда получается угадать.

Такие эксперты кичатся собственными уникальными методиками, которые гарантированно работают. Хочешь мальчика — будет, девочку — пожалуйста, двойню или близнецов - нет ничего невозможного.

Тариф "Стандарт" и поехали!

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Ценник на методики пока скоромный: от 300 рублей за старт, примерно 500 за уроки планирования пола, 350 за определение пола уже беременным. Есть варианты и дороже, у некоторых курс доходит до 20 тысяч. Обещают не только уроки, но и полное сопровождение и поддержку 24/7.

После обучения можно поставить знания на службу себе любимой и начать зарабатывать на доверчивых будущих родителях:

Что же требуется этим напёрсточникам от акушерства? Лишь деньги и немного инфы: возраст свой и партнёра, есть ли дети, длительность менструации и планируемый пол малыша.

В ответ клиент получает список месяцев с наибольшей вероятностью зачатия конкретного пола, рекомендацию по употреблению кисломолочки и фолиевой кислоты. И всё, действуйте:

Некоторым нравится, потому что удалось угадать:

Что думают о методике те, кому угадать не удалось, к сожалению, осталось за кадром.

Ранее СМИ сообщили, что глава «Лиги Безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила о случаях блокировки счетов блогеров за неуплату налогов.

Мизулина допустила, что произойдет еще не один громкий инцидент.

Ждём...

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Метки: Мизулина   блогеры   инфоцыгане   мошенники   планирование   пол   ребёнок   
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1  комментарий
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Rom 19 минут назад
О жгут! ) Ну давай, пока лохов то миллионы... что поделать?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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